Pariuri sportive

Cota Mondială a zilei de sâmbătă, 20 iunie. Golurile din Germania – Coasta de Fildeș ne pot aduce 215 lei câștig la Winboss

Cota Mondială a zilei de sâmbătă, 20 iunie, se îndreaptă către meciul Germania - Coasta de Fildeș. Două formații ofensive ne pot aduce un câștig de 215 lei la Winboss.
Adrian Baciu
19.06.2026 | 21:55
Cota Mondiala a zilei de sambata 20 iunie Golurile din Germania Coasta de Fildes ne pot aduce 215 lei castig la Winboss
Cota Mondială Winboss la meciul Germania - Coasta de Fildeș. Sursa foto: hepta.ro
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Pe arena BMO Field din Toronto (Canada) are loc, sâmbătă, unul dintre cele mai așteptate meciuri din faza grupelor. Galonata echipă a Germaniei întâlnește una dintre forțele Africii, Coasta de Fildeș. Ambele naționale se prezintă la acest duel după ce au adunat deja 3 puncte la această Cupă Mondială. Am ales de la WINBOSS o cotă foarte bună și cu mari șanse de succes pentru această confruntare.

Germania – Coasta de Fildeș, derby-ul Grupei E de la Cupa Mondială

Întâlnirea din Canada are implicații majore la vârful clasamentului în Grupa E. Ambele echipe vor să își consolideze startul excelent și să preia controlul total asupra grupei din care fac parte. În primul meci de la Cupa Mondială, Germania a zdrobit Curaçao cu 7-1, arătând o forță de atac impresionantă. De cealaltă parte, Coasta de Fildeș a obținut o victorie la limită, 1-0, cu Ecuador. Naționala din Africa s-a bazat pe o apărare solidă, marcând golul victoriei în minutul 90 prin jucătorul lui Manchester United, Amad Diallo (22 de ani).

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Meciul de sâmbătă va pune față în față și doi antrenori tineri. Julian Nagelsmann (38 de ani) trebuie să mențină echilibrul între atacul extrem de eficient și apărarea care poate claca. Nemții au luat gol de la debutanta Curacao. De cealaltă parte, Emerse Fae (42 de ani) are o echipă disciplinată și periculoasă pe contraatac, cu jucători rapizi precum Diallo, Simon Adingra sau starul Yan Diomande.

Nemții și ivorienii sunt și două naționale extrem de bine cotate la acest Mondial. Elevii lui Nagelsmann au o valoarea cumulată de aproape 1 miliard de euro. Musiala și Wirtz au cote de piață de 100.000.000 de euro, în timp ce Pavlovic vine tare din urmă, cu 90.000.000 de euro. Coasta de Fildeș a adus în SUA, Mexic și Canada un lot în valoare de peste 500.000.000 de euro. Yan Diomande, care joacă tocmai în Germania, la RB Leipzig, are o cotă de piață de 90.000.000 de euro.

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Cota Mondială pe un meci spectacol în Germania – Coasta de Fildeș ne poate aduce 215 lei câștig la Winboss

Germania a ajuns la 10 victorii consecutive după acest succes categoric, 7-1, împotriva debutantei Curaçao la Cupa Mondială. Cele șapte goluri marcate au ajutat Die Mannschaft să încheie etapa ca lideră all-time la goluri marcate la Cupa Mondială – 239 de goluri. Este greu de crezut că nemții nu vor marca în meciul cu ivorienii.

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În ceea ce o privește, Coasta de Fildeș, cum am văzut, a început și ea campania de la CM 2026 cu o victorie. A fost una mult mai puțin convingătoare. Africanii au înregistrat astfel al patrulea succes internațional consecutiv. Pentru duelul de la Toronto mizăm pe un meci deschis, cu câte un gol marcat de fiecare echipă și cel puțin 3 reușite în meci. Pronosticul de ”GG și peste 2,5 goluri” ne aduce un câștig de 215 lei la WINBOSS cu 100 de lei pariați.

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Cota Mondială Winboss la Germania vs. Coasta de Fildeș

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

  • 2,15 este cota oferită de WINBOSS pentru pronosticul ”GG și peste 2,5 goluri” la Germania – Coasta de Fildeș 
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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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