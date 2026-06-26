Pariuri sportive

Cota Mondială a zilei de sâmbătă, 27 iunie. Meciul Panama – Anglia ne poate aduce 212 lei câștig la Winboss

Cota Mondială a zilei de sâmbătă, 27 iunie, vine de la meciul aparent dezechilibrat dintre Panama și Anglia. Duelul din Grupa L ne poate aduce 212 lei câștig la Winboss.
Adrian Baciu
26.06.2026 | 21:55
Cota Mondiala a zilei de sambata 27 iunie Meciul Panama Anglia ne poate aduce 212 lei castig la Winboss
Cota Mondială Winboss a zilei de sâmbătă, 27 iunie, e oferită de meciul Panama - Anglia. Sursa foto: hepta.ro
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Unul dintre cele mai dezechilibrate meciuri de la Cupa Mondială 2026 se joacă sâmbătă, la miezul-nopții, pe MetLife Stadium din New Jersey. Panama, o echipă fără pretenții, dă piept cu Anglia, o națională văzută cu șanse la trofeu, dar care nu a impresionat în etapa precedentă. Mizăm pe un meci cu multe goluri și o cotă atractivă oferită de WINBOSS.

Dezechilibru major pe hârtie între Panama și Anglia

În acest weekend, în ultima etapă a Grupei L de la Cupa Mondială 2026, ”The Three Lions” încheie grupa împotriva adversarilor din 2018, Panama. Anglia se va califica în șaisprezecimi de pe locul 1 în grupă cu o victorie, asta atâta timp cât Ghana nu va învinge pe Croația la o diferență de două goluri sau mai mult. Panama a fost deja eliminată din turneu.

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Elevii lui Thomas Tuchel au dezamăgit în meciul cu Ghana. Deși au avut posesia (aproape 80%), Kane, Bellingham și Gordon nu au găsit drumul spre gol. Spre norocul lor, datorită victoriei clare și spectaculoase, cu 4-2 împotriva Croației din prima etapă, englezii știu că un rezultat de egalitate este suficient pentru calificare în fazele eliminatorii.

Cum putem câștiga 212 lei la Winboss pe Cota Mondială a zilei de sâmbătă, 27 iunie

Toate calculele hârtiei duc spre o victorie clară a Angliei în acest meci. Se pune doar probleme scorului, în opinia specialiștilor. Anglia are un lot de 1,36 de miliarde de euro. De cealaltă parte, Panama nu trece de un total modest de 34 de milioane. Această diferență colosală ar trebui să se transpună și pe tabela de marcaj a stadionului din New York.

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În urmă cu 8 ani, la Campionatul Mondial din Rusia 2018, cele două echipe au fost plasate din nou în aceeași grupă. Atunci, tabela de marcaj a indicat un scor de tenis: 6-1 pentru echipa din Europa. Avem încredere că și acum, poate și mai valoroasă, Anglia va marca multe goluri. Este datoare în fața fanilor. Recomandăm un pariu de ”peste 3,5 goluri în meci” pentru o cotă de 2,12 care să ne aducă 212 lei câștig la WINBOSS.

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Cota Mondială Winboss a zilei de sâmbătă, 27 iunie, e oferită de meciul Panama – Anglia

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

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  • 2,12 este cota oferită de WINBOSS pentru pronosticul ”Peste 3,5 goluri” la Panama – Anglia
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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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