Pariuri sportive

Cota Mondială a zilei de sâmbătă, 4 iulie. Meciul Paraguay – Franța ne poate aduce un câștig de 189 de lei la Winboss

Cota Mondială a zilei de sâmbătă, 4 iulie, de la meciul total dezechilibrat Paraguay vs. Franța, ne poate aduce un câștig de 189 de lei pe un pariu la Winboss.
Adrian Baciu
03.07.2026 | 23:55
Cota Mondiala a zilei de sambata 4 iulie Meciul Paraguay Franta ne poate aduce un castig de 189 de lei la Winboss
Cota Mondială a zilei de sâmbătă, 4 iulie: pe ce mizăm la Paraguay - Franța. Sursa foto: hepta.ro
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Un duel dezechilibrat din toate punctele de vedere are loc sâmbătă noapte pe Lincoln Financial Field, un stadion de peste 67.000 de locuri din Philadelphia, Pennsylvania. Aici, surpriza uriașă a competiției, Paraguay, dă piept cu ”monstrul” Franța, principala favorită a Cupei Mondiale. Pentru acest duel am ales un pariu care ne aduce un posibil câștig de 189 de lei la WINBOSS.

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Vicecampioana mondială, mare favorită cu Paraguay

În acest weekend, Franța își continuă cursa pentru un nou titlu mondial. Naționala din Europa are un obstacol ambițios în optimi. Trupa lui Deschamps joacă împotriva reprezentativei statului Paraguay, sâmbătă, 4 iulie, la ora 00:00 (ora României). Câștigătoarea merge în sferturi, unde se înfruntă cu Maroc sau Canada.

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Din orice unghi am privi, Franța se prezintă ca una dintre marile favorite ale turneului, după ce a câștigat Grupa I și a învins Suedia cu 3-0 în faza șaisprezecimilor de finală. Dincolo, Paraguay a început cu un 1-4 ( cu SUA), apoi și-a revenit cu Turcia și Australia. În 16-imi, sud-americanii au eliminat-o dramatic pe Germania la penalty-uri, grație unei prestații extraordinare a portarului Orlando Gill.

Diferența la capitolul calitate ofensivă este uriașă între cele două naționale. Franța îi aruncă în luptă pe Kylian Mbappe, Ousmane Dembele și Michael Olise, toți în formă excelentă. În replică, Paraguay se bazează pe apărare, pe portar și pe momentele de sclipire în ofensivă ale lui Julio Enciso. Va fi un meci în care Paraguay va sta compact în defensivă și va încerca să țină în șah Franța și, de ce nu, să o ducă la penalty-uri. Este un plan care a funcționat deja o dată.

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Cum putem obține 189 de lei pe Cota Mondială Winboss la meciul Paraguay – Franța

Cu un lot de peste 1,5 miliarde de euro, Franța este net superioară și ar trebui să câștige confortabil partida. Dincolo, Paraguay poate crea surprize prin defensiva ei solidă și contraatacurile tăioase. Mizăm pe faptul că europenii se vor impune, însă nu vor fi mai mult de 4 goluri în meci. Dat fiind acest aspect, vom miza pe ”victorie Franța și sub 3,5 goluri în meci” pentru un câștig de 189 de lei la WINBOSS.

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Cota Mondială a zilei de sâmbătă, 4 iulie: pe ce mizăm la Paraguay – Franța

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

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  • 1,89 este cota oferită de WINBOSS pentru pronosticul ”2 și sub 3,5 goluri” la Paraguay – Franța
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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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