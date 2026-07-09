Cota Mondială a zilei de vineri, 10 iulie. Duelul european Spania – Belgia ne poate aduce un câștig de 190 de lei la Winboss

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Meci de gală vineri, 10 iulie, pe arena de 70.000 de locuri din Los Angeles, SoFi Stadium. Spania, campioana de la EURO 2024 are un nou duel cu o vecină de continent. Belgia, mult mai slab cotată decât Portugalia, stă în fața visului iberic de a atinge din nou fazele superioare de la un Mondial. La WINBOSS am găsit o cotă excelentă de la acest duel, cu șanse uriașe de reușită.

Spania vs. Belgia, un duel european de la Mondiale cu o favorită evidentă

Visând la un al doilea titlu mondial, campioana din 2010, Spania, va întâlni Belgia, în al doilea sfert de finală al Cupei Mondiale 2026. Cele două națiuni europene se vor întâlni la Los Angeles, vineri, iar învingătoare se va duela în semifinale cu Franța sau Maroc. La peste un deceniu și jumătate de la succesul istoric din Africa de Sud, Spania se află acum la trei victorii distanță de o nouă glorie la un World Cup.

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Peste ocean, Spania este o veritabilă mașinărie de fotbal. Până la meciul cu ”Dracii roșii”, echipa lui Luis de la Fuente a câștigat Grupa H, a trecut lejer de Austria în primul șaisprezecimi, iar apoi a întâlnit Portugalia în optimile de finale. Bătuți la penalty-uri în iunie 2025 de rivalii iberici în finala Ligii Națiunilor, componenții ”Furia Roja” .

Înainte de meciul cu Belgia, Luis de la Fuente (65 de ani) are de unde alege pentru a forța o nouă calificare. În lotul său deplasat peste ocean sunt jucători cu o valoare de 1,22 miliarde de euro. Dincolo, Rudi Garcia (62 de ani) se bazează și el pe foarte multe staruri, însă ele au o cotă de ”doar” 550 de milioane de euro.

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Cum putem câștiga 190 de lei pe Cota Mondială Winboss la meciul Spania – Belgia

Istoria cântărește și ea foarte greu în favoarea Spaniei înainte de meciul de la Los Angeles. După o înfrângere cu 1-2 la EURO 1980, au urmat 11 meciuri în care ibericii au adunat 9 succese și 2 remize cu ”Dracii roșii”. în duel de vineri. Tocmai de aceea, am plusat și am ales să pariem, la WINBOSS, pe ”1 și peste 1,5 goluri” în meci pentru 190 de lei câștig cu 100 de lei pariați.

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ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

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