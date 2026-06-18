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Cota Mondială a zilei de vineri, 19 iunie. Pariați pe un spectaculos meci SUA – Australia și un câștig de 370 de lei la Winboss

Cota Mondială a zilei de vineri, 19 iunie, este oferită de meciul SUA - Australia. Două naționale care au impresionat la debut ne pot aduce un câștig de 370 de lei la Winboss.
Adrian Baciu
18.06.2026 | 21:55
Cota Mondiala a zilei de vineri 19 iunie Pariati pe un spectaculos meci SUA Australia si un castig de 370 de lei la Winboss
Cota Mondială de la Winboss de la meciul SUA - Australia. Sursa foto: hepta.ro
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Grupa D din cadrul Campionatului Mondial 2026 aduce vineri, 19 iunie, un meci mai mult decât interesant. Una dintre gazdele turneului, SUA, dă piept cu una dintre performerele din etapa I a fazei grupelor, Australia. Se anunță un duel extrem de interesant și, anticipăm noi, spectaculos. O cotă extrem de îndrăzneață de la WINBOSS poate însemna o sumă atractivă de 370 de lei la această partidă.

USA vs Australia, duelul între două naționale care au convins în primul meci la Cupa Mondială

În ajunul weekendului, SUA și Australia se vor întâlni pe Lumen Field din Seattle pentru a încerca să își mențină fiecare startul perfect în Grupa D a Cupei Mondiale 2026. Dacă una dintre gazdele acestui turneu a obținut o victorie confortabilă și oarecum scontată, scor 4-1 împotriva Paraguay-ului, ”Socceroos” au dat peste cap toate calculele și au trecut cu 2-0 de Turcia, considerată o echipă cu potențial la fazele superioare.

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Argentinianul de pe banca americanilor, Mauricio Pochettino (54 de ani) vrea acum ca echipa sa să continue pe aceeași linie împotriva Australiei. Acesta este însă conștient de pericolul de luat în seamă reprezentat de ”canguri”, după victoria lor surprinzătoare cu vedetele lui Vincenzo Montella (52 de ani). Dacă ne uităm la valoarea loturilor celor două echipe, atunci plecăm din start cu ideea că naționala gazdă e ultra-favorită.

SUA are foarte multe vedete în echipă, jucători cotați la 20, 25, 30 sau chiar 40 de milioane de euro. Unul dintre ei este Folarin Balogun (24 de ani), care evoluează la AS Monaco în Ligue 1. Selecționata pregătită de Tony Popovic (52 de ani) este mai degrabă una bazată pe coeziunea lotului. S-a văzut asta și în succesul cu Turcia. Dintr-o posesie de 28%, ”cangurii” au scos din joben 2 goluri și 3 puncte.

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Cota Mondială Winboss de la meciul SUA – Australia poate aduce un câștig de 370 de lei

La meciul de la Seattle, Pochettino ar putea alinia același prim ”11” ca în victoria cu Paraguay, asta deși există mici semne de întrebare legate de starea fizică a lui Christian Pulisic (27 de ani). Acesta a fost schimbat la pauză după un contact mai dur cu un sud-american. Cu toate acestea, atât Pochettino, cât și secundul Tyler Adams au declarat că starul lui AC Milan va fi apt pentru duelul cu Australia. La naționala de la Antipozi, Popovic ar putea păstra, de asemenea, echipa care a impresionat cu Turcia. Patrick Beach (22 de ani) a fost eroul meciului și va rămâne în poartă, în spatele unei linii de trei fundași: Circati, Souttar și Burgess.

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SUA și-a arătat forța ofensivă în primul meci. Dincolo, Australia a ținut piept Turciei, portarul Beach fiind solicitat intens. Tânărul de la Melbourne City a făcut un meci de excepție și a scos 8 mingi grele. Credem acum că este puțin probabil ca Australia să repete o asemenea performanță. Cu sprijinul publicului, SUA ar trebui să își impună jocul și să câștige. Anticipăm însă și zvâcniri ale ”cangurilor”. Vom miza pe faptul că SUA va câștiga, dar va și primi gol: un ”1 și GG” înseamnă o cotă de 3,70 și un câștig de 370 de lei cu 100 de lei mizați la WINBOSS.

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Cota Mondială Winboss – SUA vs Australia

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

  • 3,70 este cota oferită de WINBOSS pentru pronosticul ”1 și GG” la meciul SUA – Australia
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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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