Pariuri sportive

Cota Mondială a zilei de vineri, 26 iunie. Golurile din Norvegia – Franța ne pot aduce 209 lei câștig la Winboss

Am ales Cota Mondială a zilei de vineri, 26 iunie, de la meciul vedetă din Grupa I, Norvegia - Franța. Așteptăm un duel spectaculos și 209 lei câștig la Winboss.
Adrian Baciu
25.06.2026 | 22:55
Cota Mondiala a zilei de vineri 26 iunie Golurile din Norvegia Franta ne pot aduce 209 lei castig la Winboss
Cota Mondială Winboss de la Norvegia - Franța ne dublează investiția. Sursa foto: hepta.ro
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Două echipe care, adunate la un loc, valorează peste 2 miliarde de euro, Norvegia și Franța, se întâlnesc vineri, de la ora României 23.00, pe Boston Stadium din Foxborough, Massachusetts. Dată fiind valoarea uriașă, dar mai ales forma jucătorilor celor două naționale, anticipăm un meci deschis, spectaculos și cu multe goluri. WINBOSS ne oferă cote extrem de atractive.

Duel spectacol la Cupa Mondială: Haaland vs Mbappe în Norvegia – Franța

Pe o arenă care poate găzdui peste 65.000 de spectatori, Erling Haaland (25 de ani), un jucător de 200 de milioane de euro, înfruntă armata de super-vedete a lui Didier Deschamps (56 de ani). Kylian Mbappe (27 de ani) vrea să-și continue, la fel ca Haaland, de altfel, forma de excepție arătată în primele două etape de la Cupa Mondială.

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Vom vedea, la Boston, un prim test serios pentru vicecampioana Mondială. Francezii au dat câte 3 goluri atât cu Senegal, cât și cu Irak. Dincolo, nordicii au un gol în plus (3-2 cu Senegal și 4-1 cu Irak). Apărarea norvegienilor a mai dat și rateuri, în special cu africanii. În schimb, în avanposturi, Haaland pare un uragan greu de oprit de cineva.

Calculele pentru locul 1 în Grupa I sunt extrem de simple. Franța, pentru a nu avea nicio emoție, trebuie să nu piardă cu Norvegia. Dincolo, în mod logic, Haaland & co. au o singură șansă pentru a da peste cap ierarhia: un succes. În toată istoria lor, nordicii au doar 3 victorii cu Franța. Ultima datează din 11 august 2010. A fost atunci un 2-1 la Oslo.

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Cota Mondială Winboss de la Norvegia – Franța poate însemna 209 lei câștig la Winboss

Așadar, ambele echipe au început turneul excelent. Ne așteptăm la un meci echilibrat, dar și spectaculos. La o primă vedere, observăm că forța de atac a Franței este, în acest moment, una foarte mare. Specialiștii spun că francezii vor câștiga, însă probabil la limită. Norvegia este și ea o mașină de marcat goluri, iar asta i se datorează în principal starului lui Manchester City, Erling Haaland.

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Pe teren va fi o valoare mult prea uriașă pentru ca fanii spectatori și telespectatori să nu vadă un meci cu goluri. Franța a adus la CM 2026 un lot de 1,52 miliarde de euro. Scandinavii sunt ”doar” la 600 de milioane de euro. Am ales să mizăm pe un pronostic de ”Ambele marchează și peste 2,5 goluri” pentru o cotă de 2,09 la WINBOSS și 209 lei câștig cu 100 de lei pariați.

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Cota Mondială Winboss de la Norvegia - Franța
Cota Mondială Winboss de la Norvegia – Franța

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

  • 2,09 este cota oferită de WINBOSS pentru pronosticul ”GG și peste 2,5 goluri” la Norvegia – Franța
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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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