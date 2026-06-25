Cota Mondială a zilei de vineri, 26 iunie. Golurile din Norvegia – Franța ne pot aduce 209 lei câștig la Winboss

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Două echipe care, adunate la un loc, valorează peste 2 miliarde de euro, Norvegia și Franța, se întâlnesc vineri, de la ora României 23.00, pe Boston Stadium din Foxborough, Massachusetts. Dată fiind valoarea uriașă, dar mai ales forma jucătorilor celor două naționale, anticipăm un meci deschis, spectaculos și cu multe goluri. WINBOSS ne oferă cote extrem de atractive.

Duel spectacol la Cupa Mondială: Haaland vs Mbappe în Norvegia – Franța

Pe o arenă care poate găzdui peste 65.000 de spectatori, Erling Haaland (25 de ani), un jucător de 200 de milioane de euro, înfruntă armata de super-vedete a lui Didier Deschamps (56 de ani). Kylian Mbappe (27 de ani) vrea să-și continue, la fel ca Haaland, de altfel, forma de excepție arătată în primele două etape de la Cupa Mondială.

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Vom vedea, la Boston, un prim test serios pentru vicecampioana Mondială. , cât și cu Irak. Dincolo, nordicii au un gol în plus (3-2 cu Senegal și 4-1 cu Irak). Apărarea norvegienilor a mai dat și rateuri, în special cu africanii. În schimb, în avanposturi, Haaland pare un uragan greu de oprit de cineva.

Calculele pentru locul 1 în Grupa I sunt extrem de simple. Franța, pentru a nu avea nicio emoție, trebuie să nu piardă cu Norvegia. Dincolo, în mod logic, Haaland & co. au o singură șansă pentru a da peste cap ierarhia: un succes. În toată istoria lor, nordicii au doar 3 victorii cu Franța. Ultima datează din 11 august 2010. A fost atunci un 2-1 la Oslo.

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Cota Mondială Winboss de la Norvegia – Franța poate însemna 209 lei câștig la Winboss

Așadar, ambele echipe au început turneul excelent. Ne așteptăm la un meci echilibrat, dar și spectaculos. La o primă vedere, observăm că forța de atac a Franței este, în acest moment, una foarte mare. Specialiștii spun că francezii vor câștiga, însă probabil la limită. Norvegia este și ea o mașină de marcat goluri, iar asta i se datorează în principal starului lui Manchester City, Erling Haaland.

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Pe teren va fi o valoare mult prea uriașă pentru ca fanii spectatori și telespectatori să nu vadă un meci cu goluri. . Scandinavii sunt ”doar” la 600 de milioane de euro. Am ales să mizăm pe un pronostic de ”Ambele marchează și peste 2,5 goluri” pentru o cotă de 2,09 la WINBOSS și 209 lei câștig cu 100 de lei pariați.

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ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.