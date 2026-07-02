Cota Mondială a zilei de vineri, 3 iulie. Cum putem câștiga 223 de lei la Winboss pe meciul Argentina – Capul Verde

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În noaptea de vineri spre sâmbătă, pe Hard Rock Stadium din Miami, are loc un duel în premieră în fotbalul internațional. Argentina și Capul Verde se întâlnesc pentru prima dată, tocmai în șaisprezecimile de finală de la Cupa Mondială 2026. Pentru acest meci am ales să mergem la siguranță și pe un pariu care, credem noi, are șanse bune de reușită la WINBOSS.

Meci interesant Argentina – Capul Verde, în șaisprezecimile de la Cupa Mondială 2026

Argentina, una dintre favoritele la trofeu, întâlnește Capul Verde, o debutantă la Cupa Mondială, într-o bătălie pentru accederea în optimi, vineri seara, pe Hard Rock Stadium din Miami. ”Albiceleștii” au fost una dintre cele trei echipe care au terminat fără înfrângere faza grupelor. Acum, Messi & co. se confruntă cu ”Rechinii Albaștri”. Forța defensivă a africanilor a adus deja două meciuri fără gol primit din trei jucate la CM 2026.

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în ultimii ani. Incredibil, dar adevărat, ultima înfrângere a Argentinei într-un meci eliminatoriu la orice turneu oficial internațional a avut loc acum șapte ani, la Belo Horizonte, unde au pierdut în semifinalele Copa America 2019 în fața Braziliei. De atunci, Lionel Scaloni și-a condus naționala către două titluri Copa America (2021 și 2023), alături de triumful istoric de la Cupa Mondială 2022 din Qatar.

Nici la acest turneu final, campionii mondiali nu arată semne de slăbiciune. În grupe, aceștia au câștigat toate cele trei meciuri. Doar co-gazda Mexic și Franța au mai izbutit același lucru. Partea și mai bună pentru sud-americani este aceea că Lionel Messi (39 de ani) nu dă semne de oboseală. Atacantul de la Inter Miami a marcat deja șase goluri, fiind la egalitate cu Kylian Mbappé (care a jucat un meci în plus, 16-mile cu Suedia).

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Cota Mondială Winboss la Argentina – Capul Verde ne poate aduce 223 de lei câștig

În meciul de la Miami, Capul Verde speră să pună capăt . Echipa lui Bubista nu are de ce să se teamă, dat fiind faptul că a rezistat în fața campioanei de la EURO 2024 (0-0). ”Rechinii” sunt doar una dintre cele patru debutante la turneul din 2026 (alături de Curaçao, Iordania și Uzbekistan) care a ajuns în optimi.

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Echipa la care a prins minute și Joao Paulo (FCSB) a impresionat prin defensiva extrem de bine pusă în teren. Am văzut cum au ținut în șah Spania în primul meci de la Cupa Mondială, au remizat cu Uruguay și au terminat 0-0 cu Arabia Saudită. Deși sunt cea mai puțin productivă echipă ofensiv dintre cele 32 calificate în 16-imi, forța lor defensivă le dă speranțe africanilor împotriva oricui. La acest meci am mizat pe un pariu bazat pe nu foarte multe goluri: ”Sub 2,5 goluri în meci” pentru un posibil câștig de 223 de lei la WINBOSS.

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ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.