Pariuri sportive

Cota Mondială Specială a zilei de duminică, 12 iulie. Starul Argentinei ne poate aduce 250 de lei la Winboss

Starul Argentinei de la turneul final, Leo Messi, ne oferă Cota Mondială Specială a zilei de duminică, 12 iulie. Cum putem câștiga 250 de lei la Winboss.
Adrian Baciu
11.07.2026 | 23:55
Cota Mondiala Speciala a zilei de duminica 12 iulie Starul Argentinei ne poate aduce 250 de lei la Winboss
Cota Mondială Specială a zilei de duminică ne aduce 250 de lei la Winboss cu ajutorul lui Leo Messi. Sursa foto: hepta.ro
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Campionatul Mondial de Fotbal din SUA, Mexic și Canada se apropie cu pași importanți către deznodământul său. Peste o săptămână vom afla dacă Argentina își va apăra trofeul sau lumea va avea o nouă ”Regină”. Am ales de la WINBOSS un pariu care ne poate aduce o cotă excelentă. Șansele de reușită sunt destul de importante.

Formă incredibilă arătată de Leo Messi la Cupa Mondială 2026

Din primul meci al său în grupe până în faza sferturilor de finală, Lionel Messi, deși a ajuns la 39 de ani, a doborât record după record. Lista este una extrem de lungă. Cel mai important este faptul că, în acest moment, starul sud-american a devenit cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale. Are 21 de goluri și nu dă semne că s-ar opri.

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Înainte de fazele eliminatorii, Messi a marcat trei goluri împotriva Algeriei, două în victoria cu 2-0 contra Austriei, depășind astfel recordul istoric de goluri la Cupa Mondială (pe atunci avea 18). În ultimul meci din grupă, câștigat cu 3-1 de Argentina împotriva Iordaniei, starul de la Inter Miami a intrat de pe banca de rezerve și a punctat dintr-o lovitură liberă spectaculoasă.

În faza șaisprezecimilor de finală, Argentina s-a impus foarte greu Capul Verde, cu scorul 3-2. În acest meci, Messi a deschis scorul, ajungând la 7 reușite în competiție. Golul acestuia a reprezentat o nouă bornă istorică, fiind al 20-lea al său la turneele finale ale Cupei Mondiale. Apoi, în ”sferturi”, a făcut 2-2 cu Egiptul și a ajuns la 8 goluri în turneul de față și la 21 la general.

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Cota Mondială Specială a zilei de duminică ne aduce 250 de lei la Winboss

Tragem acum linie și vedem faptul că, până înaintea sfertului de finală cu Elveția, bilanțul lui Messi la Cupa Mondială 2026 este impresionant: 3 goluri cu Algeria, 2 cu Austria, 1 cu Iordania, 1 cu Capul Verde și 1 cu Egipt, pentru un total de 8 goluri. Grație acesto performanțe, Messi s-a menținut în fruntea clasamentului golgheterilor.

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După golul marcat în minutul 83 al disputei cu naționala lui Salah (Argentina – Egipt 3-2), Lionel Messi a devenit primul jucător din istorie care înscrie în 6 meciuri consecutive din fazele eliminatorii ale Cupei Mondiale. De asemenea, reușita cu Egipt a fost a 9-a partidă la rând în care argentinianul a marcat la turneul final. Avem încredere că forma sa bună va continua. Am mizat pe pariul ”Cupa Mondială – Golgheter Lionel Messi” pentru o cotă de 2,50 la WINBOSS.

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Cota Mondială Specială Winboss Messi
Cota Mondială Specială Winboss

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

  • 2,50 este cota oferită de WINBOSS pentru pronosticul ”Cupa Mondială – Golgheter Lionel Messi”
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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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