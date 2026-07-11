Cota Mondială Specială a zilei de duminică, 12 iulie. Starul Argentinei ne poate aduce 250 de lei la Winboss

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Campionatul Mondial de Fotbal din SUA, Mexic și Canada se apropie cu pași importanți către deznodământul său. Peste o săptămână vom afla dacă Argentina își va apăra trofeul sau lumea va avea o nouă ”Regină”. Am ales de la WINBOSS un pariu care ne poate aduce o cotă excelentă. Șansele de reușită sunt destul de importante.

Formă incredibilă arătată de Leo Messi la Cupa Mondială 2026

Din primul meci al său în grupe până în faza sferturilor de finală, Lionel Messi, deși a ajuns la 39 de ani, a doborât record după record. Lista este una extrem de lungă. Cel mai important este faptul că, în acest moment, starul sud-american a devenit cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale. Are 21 de goluri și nu dă semne că s-ar opri.

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Înainte de fazele eliminatorii, Messi a marcat trei goluri împotriva Algeriei, două în victoria cu 2-0 contra Austriei, (pe atunci avea 18). În ultimul meci din grupă, câștigat cu 3-1 de Argentina împotriva Iordaniei, starul de la Inter Miami a intrat de pe banca de rezerve și a punctat dintr-o lovitură liberă spectaculoasă.

În faza șaisprezecimilor de finală, Argentina s-a impus foarte greu Capul Verde, cu scorul 3-2. În acest meci, Messi a deschis scorul, ajungând la 7 reușite în competiție. Golul acestuia a reprezentat o nouă bornă istorică, fiind al 20-lea al său la turneele finale ale Cupei Mondiale. Apoi, în ”sferturi”, a făcut 2-2 cu Egiptul și a ajuns la 8 goluri în turneul de față și la 21 la general.

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Tragem acum linie și vedem faptul că, la Cupa Mondială 2026 este impresionant: 3 goluri cu Algeria, 2 cu Austria, 1 cu Iordania, 1 cu Capul Verde și 1 cu Egipt, pentru un total de 8 goluri. Grație acesto performanțe, Messi s-a menținut în fruntea clasamentului golgheterilor.

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După golul marcat în minutul 83 al disputei cu naționala lui Salah (Argentina – Egipt 3-2), Lionel Messi a devenit primul jucător din istorie care înscrie în 6 meciuri consecutive din fazele eliminatorii ale Cupei Mondiale. De asemenea, reușita cu Egipt a fost a 9-a partidă la rând în care argentinianul a marcat la turneul final. Avem încredere că forma sa bună va continua. Am mizat pe pariul ”Cupa Mondială – Golgheter Lionel Messi” pentru o cotă de 2,50 la WINBOSS.

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ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.