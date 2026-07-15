Cota Mondială Specială a zilei de joi, 16 iulie. Spania și Messi ne pot aduce 250 de lei câștig la Winboss

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Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada se apropie cu pași mari de finalul său. S-au disputat deja peste 100 de meciuri. Mai sunt în zare, în weekendul care urmează, doar finala mică și finala mare. Pentru această ultimă ”sută de metri” de la turneul final am ales o Cota Mondială Specială foarte atractivă din oferta celor de la WINBOSS.

Spania, favorită uriașă să câștige a doua sa Cupă Mondială

Marți, 14 iulie, la Dallas, Spania a dat peste cap toate calculele hârtiei și analizele specialiștilor în meciul cu Franța. Trupa lui Luis de la Fuente (65 de ani) s-a impus mai categoric decât o arată scorul, 2-0, cu Franța, și a ajuns în a doua finală Mondială din ultimii 16 ani. A fost un meci controlat autoritar de iberici, iar Mbappe, Olise, Dembele & co. nu au avut replică.

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Dacă ne uităm în urmă, din 2023 până în prezent, cu de la Fuente pe bancă, . De pe continentul european cu siguranță este numărul 1. Spania a câștigat UEFA Nations League (Liga Națiunilor) în 2023 și a ajuns în finala ei în 2025, a câștigat EURO 2024, iar la CM 2026 este finalistă.

În ultimul act de la Mondialul din SUA, Mexic și Canada, de pe 19 iulie, selecționata iberică este favorită, indiferent că vorbim de Anglia sau Argentina ca oponent. La acest turneu final, în șapte meciuri, spaniolii au avut o apărare aproape perfectă. Numai Belgia a reușit să le dea gol. Franța, cu un atac stelar, nici măcar nu a avut ocazii mari în fața porții lui Unai Simon.

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Cota Mondială Specială Winboss poate să ne aducă 250 de lei câștig

Avem încredere mare în faptul că Spania va duce la final în același mod acest turneu. Majoritatea specialiștilor și a bookmakerilor indică echipa iberică mare favorită la trofeu. Pe de altă parte, la capitolul golgheter al competiției avem alți favoriți. Aceștia sunt Lionel Messi (Argentina) și Kylian Mbappe (Franța).

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pentru a obține ”Gheata de Aur” de la Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada. În acest sens, la Cota Mondială Specială WINBOSS am ales o combinație pentru un pariu cu șanse: ”Câștigător CM 2026 și golgheter: Spania și Messi”. Cu 100 de lei mizați putem obține un câștig de 250 de lei.

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ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.