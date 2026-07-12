Pariuri sportive

Cota Mondială Specială a zilei de luni, 13 iulie. Campioana Europei ne poate aduce 425 de lei la Winboss

Cota Mondială Specială a zilei de luni, 13 iulie, e oferită de campioana europeană en-titre. La turneul final al Campionatului Mondial, aceasta ne poate aduce 425 de lei la Winboss.
FANATIK
12.07.2026 | 23:55
Cota Mondiala Speciala a zilei de luni 13 iulie Campioana Europei ne poate aduce 425 de lei la Winboss
Spania are forța să treacă de Franța și să câștige Campionatul Mondial. Foto: Hepta.ro
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Începând de marți, 14 iulie, Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada intră în faza semifinalelor. Franța – Spania este primul meci din careul de ași, din care mai fac parte Anglia și Argentina. În materialul de azi am ales un pariu special dedicat competiției, care ne poate aduce o cotă excelentă la WINBOSS.

Spania poate produce surpriza

Pentru a ajunge în finală, Spania are de trecut de o națională extrem de puternică. Franța este văzută ca principala favorită de la acest turneu final, însă multă lume este de părere că formația care va ieși victorioasă din această semifinală va câștiga și Cupa Mondială.

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Chiar dacă nu a arătat un fotbal spectaculos, Spania are destulă valoare pentru a învinge orice adversar. Forma slabă a oamenilor destabilizatori ai echipei, printre care se numără și Lamine Yamal, a dus la lipsa magiei din jocul naționalei lui Luis de la Fuente, care însă și-a câștigat meciurile prin asul din mânecă: Mikel Merino.

Astfel, Spania a scos pe rând naționale puternice din competiție. După ce a trecut fără probleme de Austria, Spania le-a eliminat pe Portugalia și pe Belgia, iar acum este gata să dea piept cu Franța. Ibericii au câștigat ultimele meciuri directe, din UEFA Nations League și EURO 2024, tocmai de aceea este foarte probabil ca spaniolii să facă o surpriză și să pună din nou bețe-n roate naționalei lui Deschamps.

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Cota Mondială Winboss a zilei de luni, 13 iulie. Pariul special pe campioana europeană poate însemna un câștig de 425 de lei

Înaintea meciului direct, Lamine Yamal a declarat că dacă Franța ar trebui să se teamă de o echipă, aceea este, fără doar și poate, Spania, invocând aceleași ultime două rezultate directe, mai exact victoria cu 5-4 din UEFA Nations League și cea cu 2-1 de la EURO 2024.

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Casele de pariuri nu o mai văd pe Spania favorită la câștigarea trofeului, așa cum era înainte de startul turneului final. Un pariu special la acest turneu, oferit de WINBOSS – ”Spania – câștigător” ne poate aduce 425 de lei cu 100 de lei mizați.

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Cota mondială Winboss
Cota mondială Winboss

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

  • 4,25 este cota oferită de WINBOSS pentru pronosticul ”Câștigător CM – Spania”
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