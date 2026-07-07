Pariuri sportive

Cota Mondială Specială a zilei de miercuri, 8 iulie. O națională de 5 stele ne poate aduce 275 de lei la Winboss

Cota Mondială Specială a zilei de miercuri, 8 iulie, e oferită de o națională de 5 stele de la turneul final. Aceasta ne poate aduce 270 de lei la Winboss.
Adrian Baciu
07.07.2026 | 22:55
Cota Mondiala Speciala a zilei de miercuri 8 iulie O nationala de 5 stele ne poate aduce 275 de lei la Winboss
Cota Mondială Winboss a zilei de miercuri, 8 iulie. Pariul special pe o favorită poate însemna un câștig de 275 de lei. Sursa foto: hepta.ro
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Începând de joi, 9 iulie, Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada intră în faza sferturilor de finală. Chiar Franța, marea favorită la trofeu, deschide acest ”bal” unde sunt implicate cele mai bune 8 naționale de pe planetă. În materialul de azi am ales un pariu special dedicat competiției, care ne poate aduce o cotă excelentă la WINBOSS.

Franța, cea mai valoroasă națională de la Cupa Mondială 2026

În urmă cu patru ani, în Qatar, Argentina a devenit campioană mondială pentru a treia oară în istorie. Am avut atunci, pe 18 decembrie, o finală de-a dreptul palpitantă între naționala lui Messi și cea a lui Mbappe. A fost egalitate după 90 de minute – 2-2, la fel după 120 de minute – 3-3, iar la loviturile de departajare s-au impus sud-americanii cu 4-2.

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Acum, la patru ani distanță de la finala jucată pe Lusail Stadium din Lusail, al doilea oral ca mărime din Qatar, selecționata din Europa, antrenată tot de Didier Deschamps (57 de ani), caută să-și ia revanșa. Până în faza sferturilor de finală, ”cocoșii” au defilat. Francezii au marcat 14 goluri și au primit doar unul singur.

Din punct de vedere al valorii de piață, Franța a adus la Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada cel mai valoros lot dintre toate cele 48 de naționale calificate încompetiție. Potrivit Transfermarkt, cei 26 de jucători convocați sunt evaluați la aproximativ 1,52 miliarde de euro. ”Hexagonul” este peste Anglia (1,36 miliarde de euro) și peste Spania (1,22 miliarde de euro).

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Cota Mondială Winboss a zilei de miercuri, 8 iulie. Pariul special pe o favorită poate însemna un câștig de 275 de lei

Din toate punctele de vedere, Franța a fost din startul turneului și rămâne și în această fază, una dintre marile favorite la câștigarea Cupei Mondiale 2026. Didier Deschamps are un lot extrem de echilibrat și de valoros. Din el fac parte fotbaliști de super clasă precum Kylian Mbappe, Ousmane Dembele sau Michael Olise.

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Casele de pariuri plasează constant Franța pe locul 1 în privința principalelor candidate la trofeu, alături de Spania, Argentina și Anglia. Un pariu special la acest turneu oferit de WINBOSS – ”Franța – câștigător” ne poate aduce 275 de lei cu 100 de lei mizați.

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Cota mondială Winboss
Cota mondială Winboss

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

  • 2,75 este cota oferită de WINBOSS pentru pronosticul ”Câștigător CM – Franța”
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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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