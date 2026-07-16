Pariuri sportive

Cota Mondială Specială a zilei de vineri, 17 iulie. Pariul de la marea finală care ne poate aduce 255 de lei câștig la Winboss

Cota Mondială Specială a zilei de vineri, 17 iulie, ne poate aduce un profit important. Ce am mizat la Winboss pentru un posibil câștig de 255 de lei.
Adrian Baciu
16.07.2026 | 22:55
Cota Mondiala Speciala a zilei de vineri 17 iulie Pariul de la marea finala care ne poate aduce 255 de lei castig la Winboss
Cota Mondială Specială Winboss de la marea finală poate aduce 255 de lei câștig. Sursa foto: hepta.ro / colaj Fanatik
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Mult a fost, un singur meci care contează cu adevărat a rămas de la Campionatul Mondial de Fotbal 2026 din SUA, Mexic și Canada. Duminică, 19 iulie, de la ora 22.00, MetLife Stadium din East Rutherford, New Jersey, găzduiește marea finală a turneului: Spania vs Argentina. Am ales de la acest meci o Cotă Specială la WINBOSS extrem de atractivă.

Spania vs Argentina, o finală de Mondiale care ar putea aduce scântei

Am ajuns, iată, la trei zile distanță de finala Cupei Mondiale 2026. Doar două echipe mai visează la titlul de campioană mondială: Argentina (campioana en-titre) și Spania (campioana Europei). Restul de 46 de echipe au fost eliminate din drumul către trofeu, inclusiv co-gazdele Canada, Mexic și SUA, precum și marile favorite Franța, Anglia, Brazilia și Germania. Duminică, la New Jersey, se vor înfrunta Argentina și Spania.

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Ibericii au ajuns în finală după un turneu impresionant. Naționale lui Luis de la Fuente (65 de ani) a atras atenția prin posesie, intensitate și un joc colectiv excelent. Acum, Yamal, Rodri, Pedri, Olmo & co. vizează al doilea titlu mondial din istorie, după cel cucerit în 2010. De asemenea, spaniolii încearcă să confirme că noua generație a readus naționala în elita fotbalului mondial.

Dincolo, Argentina are oportunitate de a-și apăra coroana cucerită la Cupa Mondială din Qatar 2022. Echipa ambițiosului Lionel Scaloni (48 de ani) a demonstrat, în special în fazele eliminatorii, forță mentală și maturitate. În careul de ași, Messi și colegii săi au revenit spectaculos cu Anglia. Acum, o nouă victorie ar însemna un al patrulea titlu mondial pentru ”Albicelești” și confirmarea unei perioade de dominație începută odată cu triumful din Qatar și continuată prin câștigarea Copa America 2024.

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Cota Mondială Specială Winboss de la marea finală poate însemna 255 de lei câștig

MetLife Stadium din East Rutherford, New Jersey, o arenă de peste 80.000 de locuri, va pune față în față mulți buni prieteni de la echipele de club, dar și rivali. Miza meciului este una uriașă: coroana Mondială. Tocmai din această cauză anticipăm o dispută extrem de încinsă, în care cei 22 de jucători și rezervele care vor fi aruncate în luptă să pună serios osul.

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De-a lungul acestui turneu, la meciurile Argentinei s-au acordat destul de multe cartonașe galbene și chiar roșii. Numai cu Elveția și cu Anglia au fost 9 galbene și un roșu. Acum, miza e și mai mare, iar tensiunea cu siguranță va aduce și momente în care jucătorii vor avea comportamente mai ”contodente”. Am ales să mizăm pe un pariu curajos la WINBOSS: ”Peste 4,5 cartonașe” pentru o cotă de 2,55.

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Cota Mondială Specială Winboss de la marea finală poate aduce 255 de lei câștig
Cota Mondială Specială Winboss de la marea finală poate aduce 255 de lei câștig

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

  • 2,55 este cota oferită de WINBOSS pentru pronosticul ”Peste 4,5 cartonașe” la Spania – Argentina
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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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