Cota Mondială Specială a zilei de vineri, 17 iulie. Pariul de la marea finală care ne poate aduce 255 de lei câștig la Winboss

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Mult a fost, un singur meci care contează cu adevărat a rămas de la Campionatul Mondial de Fotbal 2026 din SUA, Mexic și Canada. Duminică, 19 iulie, de la ora 22.00, MetLife Stadium din East Rutherford, New Jersey, găzduiește marea finală a turneului: Spania vs Argentina. Am ales de la acest meci o Cotă Specială la WINBOSS extrem de atractivă.

Spania vs Argentina, o finală de Mondiale care ar putea aduce scântei

Am ajuns, iată, la trei zile distanță de finala Cupei Mondiale 2026. Doar două echipe mai visează la titlul de campioană mondială: Argentina (campioana en-titre) și Spania (campioana Europei). Restul de 46 de echipe au fost eliminate din drumul către trofeu, inclusiv co-gazdele Canada, Mexic și SUA, precum și marile favorite Franța, Anglia, Brazilia și Germania. Duminică, la New Jersey, se vor înfrunta Argentina și Spania.

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Ibericii au ajuns în finală după un turneu impresionant. , intensitate și un joc colectiv excelent. Acum, Yamal, Rodri, Pedri, Olmo & co. vizează al doilea titlu mondial din istorie, după cel cucerit în 2010. De asemenea, spaniolii încearcă să confirme că noua generație a readus naționala în elita fotbalului mondial.

Dincolo, Argentina are oportunitate de a-și apăra coroana cucerită la Cupa Mondială din Qatar 2022. Echipa ambițiosului Lionel Scaloni (48 de ani) a demonstrat, în special în fazele eliminatorii, forță mentală și maturitate. În careul de ași, Messi și colegii săi au revenit spectaculos cu Anglia. Acum, o nouă victorie ar însemna un al patrulea titlu mondial pentru ”Albicelești” și confirmarea unei perioade de dominație începută odată cu triumful din Qatar și continuată prin câștigarea Copa America 2024.

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Cota Mondială Specială Winboss de la marea finală poate însemna 255 de lei câștig

MetLife Stadium din East Rutherford, New Jersey, o arenă de peste 80.000 de locuri, va pune față în față mulți buni prieteni de la echipele de club, dar și rivali. . Tocmai din această cauză anticipăm o dispută extrem de încinsă, în care cei 22 de jucători și rezervele care vor fi aruncate în luptă să pună serios osul.

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De-a lungul acestui turneu, la meciurile Argentinei s-au acordat destul de multe cartonașe galbene și chiar roșii. Numai cu Elveția și cu Anglia au fost 9 galbene și un roșu. Acum, miza e și mai mare, iar tensiunea cu siguranță va aduce și momente în care jucătorii vor avea comportamente mai ”contodente”. Am ales să mizăm pe un pariu curajos la WINBOSS: ”Peste 4,5 cartonașe” pentru o cotă de 2,55.

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ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.