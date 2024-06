Cota uluitoare pe care a avut-o scor corect România – Ucraina 3-0! Te umpleai de bani dacă mizai pe acest rezultat

”Tricolorii” au avut un reușind un succes fantastic pe Allianz Arena din Munchen. Este cea mai categorică victorie obținută de naționala noastră în istorie la turneele finale.

Cotă fabuloasă pentru un scor corect România – Ucraina 3-0

Bucuria victoriei din partida România – Ucraina 3-0, din prima etapă a Grupei E de la EURO 2024, a fost una uriașă pentru fani. Însă aceasta ar fi putut fi dublată dacă cineva a avut inspirația să joace scor corect la pariuri, deoarece cota era una uluitoare.

ADVERTISEMENT

Este clar că nu foarte multă lume a avut încrede în reprezentativa lui Edi Iordănescu, nici măcar pentru o victorie la limită, ce să mai spunem de un succes la 3 goluri de diferență, care a primit cote uriașe.

Dacă au fost și suporteri entuziaști care să mizeze pe un 3-0 absolut ireal în favoarea ”tricolorilor”, aceștia vor încasa sume importante de bani. Și asta pentru că la acest scor cotele au variat între 60,00 și 80,00, în funcția de casele de pariuri.

ADVERTISEMENT

Cei care nu s-au avântat la scor corect, dar au mizat pe succesul României au dat dat și ei lovitura cu o cotă de 4,60. Până și cei mai precauți dintre pariori pot fi mulțumiți, deoarece ”șansă dublă: 1x” a avut o cotă de 2,00.

Glume în online după succesul ”tricolorilor”

După victoria fabuloasă în fața Ucrainei, care a deschis larg ușile calificării naționalei în optimile de finală ale EURO 2024, selecționerul Edi .

ADVERTISEMENT

”Îi felicit pe băieți și îi strâng în brațe, merită! Am depășit orice barieră astăzi. Una peste alta, am interpretat foarte bine, am absorbit presiunea. Mă bucur că victoria e categorică și foarte important că nu am primit gol”, a declarat Iordănescu jr.

În startul primei ediții a emisiunii FANATIK EURO, pentru ”tricolori” și pentru Edi Iordănescu, numind actuala echipă ”generația inimilor mari”.

ADVERTISEMENT

Succesul magistral al naționalei României în primul meci de la EURO 2024 a dat frâu liber imaginației suporterilor care au glumit pe seama Ucrainei. Un a cuprins rețelele de socializare după jocul de la Munchen.