Cota zilei de joi, 11 iunie, la CM 2026. Câștig de peste 185 de lei la Winboss cu golurile de la Mexic – Africa de Sud

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După aproape 4 ani de așteptare, ne pregătim de Ediția găzduită de continentul nord-american pornește la drum joi, 11 iunie, cu meciul Mexic – Africa de Sud, iar pariorii au destule motive de bucurie. Oferta este una foarte stufoasă și câștigurile pot fi pe măsură cu ajutorul cotei zilei de la WINBOSS.

Mexic – Africa de Sud e meciul de deschidere la CM 2026

Mexicul este una dintre cele 3 țări organizatoare ale Campionatului Mondial de Fotbal din 2026, alături de SUA și Canada. Naționala pregătită de Javier Aguirre a primit onoarea de a evolua în meciul de deschidere, programat joi, 11 iunie, de la ora 22:00, împotriva Africii de Sud. iar lupta pentru calificarea în „șaisprezecimi” se anunță foarte palpitantă.

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Beneficiciind și de statutul de țară gazdă, Mexicul e văzută ca una dintre favoritele la câștigarea grupei, iar suporterii nici nu concep ca favoriții lor să nu facă pasul spre fazele eliminatorii. Mai ales că și rezultatele din amicale sunt dătătoare de speranțe. Victoria categorică 5-1 cu Serbia e cel mai bun exemplu, dar nu trebuie trecute cu vederea nici succesele 1-0 cu Australia și 2-0 cu Ghana. Ca să nu mai vorbim de egalurile cu mult mai puternicele naționale ale Portugaliei (0-0) și Belgiei (1-1).

Dacă Mexicul e considerată favorita grupei, nu același lucru se poate spune despre Africa de Sud. Specialiștii o văd ca pe cea mai slabă echipă dintre cele 4 și nu-i acordă prea mari șanse la obținerea de puncte. Asta și din cauza rezultatelor slabe dinaintea Campionatului Mondial, cu 3 egaluri și 2 înfrângeri în ultimele 5 jocuri. Atacul scârțîie, se marchează foarte greu goluri, deși adversarii din amicale nu au fost unii care să sperie. 1-1 cu Jamaica, 0-0 cu Nicaragua, 1-2 și 1-1 cu Panama sau 1-2 cu Camerun sunt meciurile care stârnesc îngrijorare în rândul fanilor naționalei „Bafana Bafana”.

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Posibil câștig de peste 185 de lei la Winboss cu cota zilei la CM 2026

Cele două formații s-au întâlnit pentru ultima dată în 2010, tot în deschiderea Campionatului Mondial, iar atunci scorul a fost 1-1. Acum datele problemei stau însă cu totul altfel, iar Mexicul e favorită clară. Cum însă cota la victoria gazdelor e destul de mică, vom forța un pronostic pe goluri, pentru un multiplicator mult îmbunătățit. Vom merge pe varianta combinată „Mexic marchează peste 1,5 goluri / Africa de Sud marchează sub 1,5 goluri”, care are la WINBOSS o cotă de 1,86. Iar potențialul câștig va fi de peste 185 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

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ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

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