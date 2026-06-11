Pariuri sportive

Cota zilei de joi, 11 iunie, la CM 2026. Câștig de peste 185 de lei la Winboss cu golurile de la Mexic – Africa de Sud

Cota zilei de joi, 11 iunie, la Campionatul Mondial de Fotbal vă poate aduce la Winboss un câștig de peste 185 de lei dacă mizați pe goluri la partida de deschidere Mexic – Africa de Sud.
FANATIK
11.06.2026 | 07:54
Cota zilei de joi 11 iunie la CM 2026 Castig de peste 185 de lei la Winboss cu golurile de la Mexic Africa de Sud
Mexic - Africa de Sud este meciul care deschide ediția 2026 a Campionatului Mondial de Fotbal, iar pariorii pot obține un câștig de peste 185 de lei cu cota zilei de la WINBOSS. foto: Hepta
ADVERTISEMENT

După aproape 4 ani de așteptare, ne pregătim de o nouă aventură la Campionatul Mondial de Fotbal. Ediția găzduită de continentul nord-american pornește la drum joi, 11 iunie, cu meciul Mexic – Africa de Sud, iar pariorii au destule motive de bucurie. Oferta este una foarte stufoasă și câștigurile pot fi pe măsură cu ajutorul cotei zilei de la WINBOSS.

Mexic – Africa de Sud e meciul de deschidere la CM 2026

Mexicul este una dintre cele 3 țări organizatoare ale Campionatului Mondial de Fotbal din 2026, alături de SUA și Canada. Naționala pregătită de Javier Aguirre a primit onoarea de a evolua în meciul de deschidere, programat joi, 11  iunie, de la ora 22:00, împotriva Africii de Sud. Cele două fac parte din Grupa A, alături de Cehia și Coreea de Sud, iar lupta pentru calificarea în „șaisprezecimi” se anunță foarte palpitantă.

ADVERTISEMENT

Beneficiciind și de statutul de țară gazdă, Mexicul e văzută ca una dintre favoritele la câștigarea grupei, iar suporterii nici nu concep ca favoriții lor să nu facă pasul spre fazele eliminatorii. Mai ales că și rezultatele din amicale sunt dătătoare de speranțe. Victoria categorică 5-1 cu Serbia e cel mai bun exemplu, dar nu trebuie trecute cu vederea nici succesele 1-0 cu Australia și 2-0 cu Ghana. Ca să nu mai vorbim de egalurile cu mult mai puternicele naționale ale Portugaliei (0-0) și Belgiei (1-1).

Dacă Mexicul e considerată favorita grupei, nu același lucru se poate spune despre Africa de Sud. Specialiștii o văd ca pe cea mai slabă echipă dintre cele 4 și nu-i acordă prea mari șanse la obținerea de puncte. Asta și din cauza rezultatelor slabe dinaintea Campionatului Mondial, cu 3 egaluri și 2 înfrângeri în ultimele 5 jocuri. Atacul scârțîie, se marchează foarte greu goluri, deși adversarii din amicale nu au fost unii care să sperie. 1-1 cu Jamaica, 0-0 cu Nicaragua, 1-2 și 1-1 cu Panama sau 1-2 cu Camerun sunt meciurile care stârnesc îngrijorare în rândul fanilor naționalei „Bafana Bafana”.

ADVERTISEMENT
Reacția furioasă a lui Grindeanu după acuzațiile lui Ciucu: Se poate şi fără...
Digi24.ro
Reacția furioasă a lui Grindeanu după acuzațiile lui Ciucu: Se poate şi fără voi la guvernare. Plecaţi toți acasă!

Posibil câștig de peste 185 de lei la Winboss cu cota zilei la CM 2026

Cele două formații s-au întâlnit pentru ultima dată în 2010, tot în deschiderea Campionatului Mondial, iar atunci scorul a fost 1-1. Acum datele problemei stau însă cu totul altfel, iar Mexicul e favorită clară. Cum însă cota la victoria gazdelor e destul de mică, vom forța un pronostic pe goluri, pentru un multiplicator mult îmbunătățit. Vom merge pe varianta combinată „Mexic marchează peste 1,5 goluri / Africa de Sud marchează sub 1,5 goluri”, care are la WINBOSS o cotă de 1,86. Iar potențialul câștig va fi de peste 185 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ADVERTISEMENT
FIFA le-a interzis echipamentul pentru Cupa Mondială, cu 4 zile înainte de primul...
Digisport.ro
FIFA le-a interzis echipamentul pentru Cupa Mondială, cu 4 zile înainte de primul meci!
cota zilei mexic - africa de sud
Cota zilei de joi, 11 iunie, la CM 2026

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

ADVERTISEMENT

  • 1,86 este cota oferită de WINBOSS pentru pronosticul „Mexic marchează peste 1,5 goluri / Africa de Sud marchează sub 1,5 goluri” la meciul de deschidere al CM 2026

Biletul zilei la pariuri, duminică, 7 iunie 2026. Câștig de 851 de lei...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, duminică, 7 iunie 2026. Câștig de 851 de lei cu fotbal
Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 6 iunie 2026. Câștig de 467 de lei...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 6 iunie 2026. Câștig de 467 de lei cu fotbal
Biletul zilei la pariuri, vineri, 5 iunie 2026. Câștig de 347 de lei...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, vineri, 5 iunie 2026. Câștig de 347 de lei cu meciuri amicale internaționale
Parteneri
Scandal uriaș după ce Becali l-a sunat pe căpitanul lui Dinamo pentru a...
iamsport.ro
Scandal uriaș după ce Becali l-a sunat pe căpitanul lui Dinamo pentru a îl transfera la FCSB: 'Am discutat de bani, atât!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!