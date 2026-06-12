Cota Mondială a zilei de sâmbătă, 13 iunie. Câștig de 200 de lei la Winboss cu Brazilia – Maroc, primul „șoc” de la turneul final

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Prima Cupă Mondială din istorie cu 48 de echipe naționale vine, în sfârșit, cu un meci tare. Este vorba despre confruntarea dintre Brazilia și Maroc, care deschide Grupa C de la CM 2026. Duelul are loc duminică, 14 iunie, de la ora 01:00. Pariorii au motive să fie bucuroși, pentru că au o ofertă importantă și câștiguri pe măsură, mai ales cu cota zilei de la WINBOSS.

Brazilia – Maroc, primul blockbuster de la CM 2026

Cu cinci titluri mondiale în palmares, Brazilia este, din nou, una dintre favoritele la trofeu. Va debuta însă la CM 2026 împotriva Marocului, revelația de la precedentul Campionat Mondial. Meciul de deschidere din Grupa C se va juca la New Jersey și se anunță a fi unul dintre derby-urile din faza grupelor.

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Deși Selecao pornește cu prima șansă, duelul cu Maroc va fi, cel mai probabil, unul echilibrat. Sud-americanii au o forță ofensivă impresionantă și pot înscrie oricând împotriva oricărui adversar. Defensiva este însă punctul nevralgic al naționalei lui Carlo Ancelotti. Selecționerul italian are și câteva probleme de efectiv, cea mai mare fiind, bineînțeles, cea legată de .

În plus, Maroc a dovedit că e o echipă care își propune spectacol la turneele finale, dar și eficiență. În 2022, africanii au ajuns până în semifinalele Campionatului Mondial și au în componență vedete care joacă în fotbalul european, precum Achraf Hakimi sau Brahim Diaz. Cele două reprezentative sunt favorite să ocupe din care mai fac parte Scoția și Haiti.

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Având în vedere că echipa care câștigă acest joc va avea cele mai mari șanse să termine pe locul 1, duelul poate fi unul mai deschis decât în mod obisnuit. În plus, „Leii Atlasului” sunt fără înfrângere în ultimele cinci meciuri amicale, 3 victorii și 2 remize, inclusiv un 1-1 cu Norvegia. Astfel, forma excelentă a echipei lui Mohamed Ouahbi le dă speranțe marocanilor pentru un start bun, în ciuda renumelui adversarului.

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Posibil câștig de 200 de lei la Winboss cu cota zilei la CM 2026

Brazilia a câștigat două dintre cele trei meciuri directe anterioare, inclusiv un duel din faza grupelor la Cupa Mondială din 1998, însă Maroc s-a impus în ultima întâlnire, scor 2-1, într-un amical disputat în 2023. Vom merge pe varianta „ambele marchează”, care are la WINBOSS o cotă de 2,00. Iar potențialul câștig va fi de 200 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

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ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.