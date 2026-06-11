Cota zilei de vineri, 12 iunie, la CM 2026. Pariați pe outsider la Canada – Bosnia & Herțegovina și puteți câștiga 197 lei la Winboss

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Canada este pentru prima dată în istorie una dintre gazdele Cupei Mondiale la fotbal. Naționala frunzei de arțar va debuta la ediție din 2026 împotriva selecționatei din Bosnia & Herțegovina, în prima partidă din Grupa B. Pariorii au toate motivele să stea cu ochii pe acest meci. Oferta este una foarte stufoasă și premiile pot fi substanțiale cu ajutorul cotei zilei de la WINBOSS.

Canada și Bosnia & Herțegovina deschid Grupa B de la CM 2026

Canada beneficiază de avantajul terenului propriu, fiind una dintre gazdele CM 2026, alături de Mexic și SUA. Tocmai din acest motiv, presiunea poate fi uriașă pe naționala pregătită de Jesse Marsch. Canadienii nu au nicio victorie la precedentele ediții de Cupă Mondială și vin după o perioadă în care s-au confruntat cu numeroase probleme de lot, inclusiv accidentarea vedetei și căpitanului Alphonso Davies.

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Meciul Canada – Bosnia & Herțegovina este programat vineri, 12 iunie, de la ora 22:00, iar europenii pornesc cu șansa a doua la victorie. Totuși, selecționata lui Sergej Barbarez este într-o perioadă bună și are un moral excelent după calificarea de senzație la CM 2026. Bosnia a ajuns la turneul final de peste Ocean după ce

Experiența unor fotbaliști precum Edin Dzeko poate face diferența, mai ales un duel în care presiunea mai mare e pe adversar. Așadar, grupa pare una accesibilă, astfel că, pentru a crește șansele la calificare, un rezultat pozitiv este vital în acest prim meci.

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Câștig de 197 lei la Winboss cu cota zilei la CM 2026

Meciul de pe BMO Field, din Toronto, va fi prima confruntare directă dintre cele două selecționate. Deși nord-americanii sunt dați ca favoriți, noi vom risca, deoarece considerăm că Bosnia nu va pierde acest prim meci de la CM 2026. Având în vedere și dominația echipelor europene în fața canadienilor la cel mai înalt nivel, vom merge pe varianta „X2”, care are la WINBOSS o cotă de 1,97. Iar potențialul câștig va fi de 197 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

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ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

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