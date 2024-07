Cota zilei la EURO 2024. Dai lovitura la pariuri dacă Spania câștigă al patrulea titlu continental

Spania a învins-o cu 2-1 pe Franța și este . Momentan, naționala lui de la Fuente nu își știe adversara din marea finală, care se va disputa duminică, 14 iulie, de la ora 22:00, la Berlin. Cota zilei la MOZZART BET este extrem de ofertantă și te ajută să faci profit la pariuri.

Care este cota zilei pentru Spania în finala EURO 2024

Spania a defilat până acum la Campionatul European și e de așteptat să cucerească un nou trofeu continental. „Furia Roja” a câștigat de-a lungul istoriei nu mai puțin de trei ediții Euro, în 1964, 2008 și 2012. Doar Germania mai are același număr de tituluri.

ADVERTISEMENT

Astfel, în cazul unui triumf la Berlin, ibericii ar deveni naționala cu cele mai multe Campionate Europene câștigate. Până acolo mai este însă un singur pas. Selecționata pregătită de Luis de la Fuente așteaptă să își afle adversara. Spania va juca în ultimul act cu învingătoarea programat miercuri, 10 iulie, de la ora 22:00.

Spania are o eficiență aproape perfectă când vine vorba de finale. Ibericii au jucat de patru ori în ultimul act la un Campioant European și au câștigat de trei ori. Singurul pas greșit a fost făcut în 1984, când Spania a pierdut în fața Franței lui Michel Platini.

ADVERTISEMENT

De fapt, Spania stă bine când vine vorba de finale, în general, nu doar la Campionatul European. În 2010, „Furia Roja” a ajuns până în ultimul act al Campionatului Mondial și a câștigat cu 1-0, în prelungiri, în fața Olandei, o adversară pe care ar putea-o întâlni și la Berlin, pe 14 iulie.

Până acum, naționala lui de la Fuente a mers ceas la Euro 2024. A câștigat toate meciurile din Grupa B, 3-0 cu Croația, 1-0 cu Italia și 1-0 cu Albania. A urmat apoi succesul din optimi, cu Georgia, scor 4-1, cel din sferturi cu Germania, 2-1, în prelungiri și cel din semifinale, cu Franța, scor 2-1.

ADVERTISEMENT

Așadar, pentru cota zilei de la MOZZART BET, având în vedere Spania a defilat până acum la Campionatul European și că are un procentaj atât de bun când vine vorba de finale, noi am ales pe pronosticul „Spania câștigă Euro 2024”, care are o cotă de 1,60.

Lamine Yamal poate scrie istorie la Euro 2024 și în marea finală de la Berlin

Lamine Yamal (16 ani) scrie istorie la Euro 2024 În semifinala cu Franța, el a stabilit două noi borne. A devenit cel mai tânăr jucător din istoria fotbalului mondial care evoluează într-o semifinală de turneu final, dar și cel mai tânăr marcator din istoria campionatelor europene.

ADVERTISEMENT

Yamal va împlini 17 ani pe 13 iulie, cu o zi înaintea finalei Campionatului European. Astfel, noul superstar al fotbalului mondial are ocazia să își treaca noi recorduri în CV, cum ar fi cel mai tânăr marcator într-o finală sau cel mai tânăr câștigător de Euro.

1,60 este cota oferită de MOZZART BET pentru pronosticul „Spania câștigă EURO 2024”