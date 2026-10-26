Cotele la Balonul de Aur 2026! Casele de pariuri şi Polymarket au un favorit clar

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„Balonul de Aur” reprezintă cea mai înaltă distincţie individuală din fotbalul mondial. Aproape că nu există an fără controverse în ceea ce priveşte învingătorul, iar 2026 nu pare să facă notă discordantă. Harry Kane, Lamine Yamal şi Kylian Mbappe sunt fotbaliştii cu cele mai mari şanse să se impună, dar casele de pariuri şi platforma Polymarket au un favorit cert.

Harry Kane, marele favorit la câştigarea Balonului de Aur 2026! Cum arată cotele

Gala va avea loc luni, de la ora 22:00, la Londra, iar jurnalistul FANATIK, . Astfel, pe site-ul nostru puteţi găsi cele mai noi ştiri şi cele mai tari exclusivităţi în ceea ce priveşte „Balonul de Aur” 2026.

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Harry Kane, Lamine Yamal şi Kylian Mbappe sunt cei trei favoriţi la câştigarea trofeului, din lista celor 30 de nominalizaţi. În ultimele luni, cotele au fluctuat între cei trei fotbalişti, dar cu câteva zile înaintea galei, casele de pariuri şi-au ales marele favorit.

Englezul Harry Kane este creditat cu şanse uriaşe de a câştiga Balonul de Aur. Pe majoritatea caselor de pariuri atacantul lui Bayern Munchen are o cotă între 1,30 şi 1,35 pentru câştigarea trofeului. Astfel, cei care pariază 100 de lei pe englez, vor încasa 130 de lei în cazul în care Kane se va impune.

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Lamine Yamal este pe locul secund, cu o cotă de 5,00 să se impună, apropiată de Kylian Mbappe, care are cotă 6,00. Cei care pariază pe unul dintre cei doi, vor câştiga de cinci, respectiv de şase ori suma pariată.

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Cotele la câştigarea Balonului de Aur 2026:

Harry Kane – 1,30 Lamine Yamal – 5,00 Kylian Mbappe – 6,00 Leo Messi – 25,00 Rodrigo – 50,00 Michael Olise – 65,00 Fabian Ruiz – 100,00 Khvicha Kvaratskhelia – 100,00 Ousmane Dembele – 100,00 Erling Haaland – 150,00

Englezul, favorit şi pe platforma Polymarket

Pe platforma de predicţii Polymarket, Harry Kane s-a detaşat în ceea ce priveşte şansele sale de câştig. În acest moment, şansele estimate ca englezul să câştige trofeul sunt de 72,1%. Acest procent reprezintă şansele efective ca Harry Kane să se impună.

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Spre deosebire de casele de pariuri, Polymarket funcţionează pe baza cererii şi a ofertei, iar procentajul reflectă preţul unei acţiuni pentru acel rezultat. De exemplu, 72,1% înseamnă că acţiunea ca acel lucru să se întâmple costă 0,72 de dolari. Dacă englezul câştigă, acţiunea va costa 1,00 dolar, generând profit pentru cei care au cumpărat.

Pe Polymarket, Kylian Mbappe este al doilea favorit, dar la mare distanţă de Kane, cu 18,4%. Adică cei care mizează pe Mbappe vor avea o marjă foarte mare de câştig (1 dolar la fiecare 0,18 investiţi). Pe locul 3 e Lamine Yamal, cu 8,9%.

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Cotele de pe Polymarket la „Balonul de Aur” 2026:

Harry Kane – 72,1% Kylian Mbappe – 18,4% Lamine Yamal – 8,9% Lionel Messi – 1,5% Rodrigo – 0,4% Kvicha Kvaratskhelia – 0,3% Fabian Ruiz – 0,2% Erling Haaland – 0,1% Jude Bellingham – 0,1%

Leo Messi este jucătorul care a câştigat cele mai multe trofee „Balonul de Aur”, având opt în carieră. În 2025, , după anul magic pe care l-a avut alături de PSG. Cei doi sunt şi printre nominalizaţii din 2026, dar fără şanse să se impună.