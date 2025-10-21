Sport

Cotele uriaşe la titlu pe care le au FCSB şi CFR Cluj după startul dezastruos de sezon! Ce şanse au granzii să prindă play-off-ul. Calcule

FCSB şi CFR Cluj au fost primele două favorite la titlu în SuperLiga. Ambele sunt departe de play-off şi după doar 13 etape au o cotă uriaşă să câştige campionatul. Cine sunt principalele favorite.
Marian Popovici
21.10.2025 | 17:45
Cotele uriase la titlu pe care le au FCSB si CFR Cluj dupa startul dezastruos de sezon Ce sanse au granzii sa prinda playofful Calcule
SPECIAL FANATIK
Cotele uriaşe la titlu pe care le au FCSB şi CFR Cluj după startul dezastruos de sezon! Ce şanse au granzii să prindă play-off-ul.
FCSB şi CFR Cluj au un start foarte modest de sezon. Campioana a suferit o înfrângere şoc în weekend, 1-2 cu Metaloglobus, şi este abia pe locul 12 cu două etape înainte de finalul turului din SuperLiga.

Ce cotă au FCSB şi CFR Cluj la calificarea în play-off!

Nici rivala CFR Cluj nu s-a lăsat mai prejos. Ardelenii au pierdut cu 0-1 în faţa Petrolului şi au acelaşi număr de puncte, 13, ca şi rivala din Capitală. Un scenariu halucinant pe care nimeni nu şi-l putea imagina în vară.

Cele două formaţii au pornit ca mari favorite la câştigarea titlului. Acum, ambele tremură pentru calificarea în play-off, care ar fi trebuit să fie o formalitate. Dar gluma se îngroaşă pentru cei doi granzi şi asta se vede în cotele de la pariuri.

FCSB are cota 1,55 să prindă top 6. CFR Cluj este cotată cu mai puţine şanse, având 1,75 la play-off. Şi nici măcar nu suntem la jumătatea sezonului regulat. În schimb, Rapid şi Universitatea Craiova sunt ca şi calificate în top 6, conform cotelor.

Cotele pentru calificarea în play-off:

  1. Rapid – 1,01
  2. Universitatea Craiova – 1,01
  3. Dinamo – 1,10
  4. FC Botoşani – 1,20
  5. FCSB – 1,55
  6. CFR Cluj – 1,75

Specialiştii de la Football Meets Data au calculat şansele la play-off pe baza a 10.000 de simulări. Iar FCSB şi CFR Cluj sunt la limită. Campioana are 53,7% şanse să prindă top 6. CFR Cluj este într-un real pericol, cu 70,5% şanse de a rata play-off-ul.

Şansele de calificare în play-off bazate pe 10.000 de simulări:

Şansele de calificare în play-off
Şansele de calificare în play-off. Sursa: Football Meets Data

Cote astronomice la titlu pentru FCSB şi CFR Cluj! Cine e principala favorită din SuperLiga

Dacă play-off-ul este un obiectiv realizabil pentru FCSB şi CFR Cluj, lupta la titlu pare deja pierdută pentru cei doi granzi, dacă e să ne luăm după cote şi probabilităţi. Principala favorită este Universitatea Craiova, urmată de Rapid, echipe care aşteaptă de decenii un nou titlu de campioană.

FCSB are cota 8,00 să câştige al treilea titlu la rând. Campioana en-titre a pornit cu cota 2,25 în vară, înaintea primei etape. CFR Cluj are cota 30,00 să câştige campionatul din această situaţie, deşi în vară era a doua favorită, cu 3,20.

Cote la câştigarea titlului:

  1. Universitatea Craiova – 3,00
  2. Rapid – 3,00
  3. Dinamo – 8,00
  4. FCSB – 8,00
  5. FC Botoşani – 25,00
  6. CFR Cluj – 30,00

Universitatea Craiova, marea favorită la câştigarea titlului

Pe cele 10.000 de simulări făcute de cei de la Football Meets Data, Universitatea Craiova are cele mai mari şanse să devină campioana României, având 47,1% şanse, Rapid fiind pe locul secund, cu 25,7 %. Botoşani este a treia favorită la titlu, cu 8,1%, urmată de FCSB cu 7,5%, Dinamo (5,7%) şi CFR Cluj, cotată cu doar 2,5% şanse să câştige campionatul.

Şansele pentru câştigarea titlului.
Şansele pentru câştigarea titlului. Sursa: Football Meets Data

Cum au ajuns FCSB şi CFR Cluj să tremure pentru calificarea în play-off

FCSB a suferit nu mai puţin de şase înfrângeri în primele 13 etape. Campioana a luat un singur punct din nouă, cu nou-promovatele: 1-1 cu Csikszereda, fiind învinsă atât de FC Argeş, cât şi de Metaloglobus. Victoriile au venit cu Petrolul, Oţelul şi Universitatea Craiova.

De cealaltă parte, CFR Cluj a câştigat doar două meciuri în campionat. A învins Unirea Slobozia în prima etapă şi Hermannstadt, în runda precedentă. Eşecul cu Petrolul a pus capac şi soarta lui Andrea Mandorlini a fost pecetluită.

Clasamentul din SuperLiga

Clasament SuperLiga
Clasament SuperLiga. Sursa: colaj Fanatik
  • -5 e golaverajul FCSB-ului şi CFR-ului în acest sezon
  • 15 puncte handicap au cei doi granzi de lider
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
