Cove, adevărul despre relația cu Adela Popescu, după plecarea de la Pro TV. Cum se înțeleg acum

Prezentatorul de la Flash Monden a spus adevărul despre legătura pe care o are cu actrița și cântăreața de la Vorbește lumea, alături de care a făcut echipă o perioadă lungă de timp.

A luat decizia de a pleca de la Pro TV, după 6 ani în care a făcut emisiune de luni până vineri împreună cu frumoasa blondină, Adela Popescu.

Cove a rămas în relații foarte bune cu moderatoarea de la Vorbește lumea și are numai cuvinte de laudă la adresa solistei.

Cove, după plecarea de la Vorbește lumea. În ce relații este cu prezentatoarea Adela Popescu

„Am fost, suntem şi rămânem prieteni. Adela este o parteneră excelentă de prezentare. Am rămas în relaţii foarte bune cu toate fostele mele colege.

În măsura în care timpul ne permite îmi va face o plăcere imensă să ne revedem la o cafea şi un pahar de… vorbă”, a mărturisit Cove pentru .

Managerul Teatrului Ion Creangă s-a integrat de minune în noua „familie” de la , asta pentru că în trecut a mai trecut pragul postului de televiziune.

Cove și Adela Popescu, de la colegi la prieteni foarte apropiați

Actorul se înțelege foarte bine cu toată lumea, lucru pe care l-a scos în evidență și Adela Popescu, mai ales că cei doi s-au împrietenit foarte bine.

Blondina preciza la un moment dat că familia sa și a lui Cove sunt foarte apropiate, motiv pentru care au petrecut foarte multe vacanțe împreună de-a lungul anilor.

„Chiar sunt foarte norocoasă. Am avut o chimie foarte rapidă în studio cu el și asta ne-a ajutat foarte tare.

Nu suntem supărăcioși, nu suntem în competiție, fiecare dintre noi a gustat din plăcerea de a fi cunoscuți, așa că reușim să ne completăm foarte bine.

În plus, noi am reușit să legăm și o prietenie în afara platoului, am fost în vacanță cu familile, ieșim toți patru și glumim foarte mult”, spunea Adela Popescu în urmă cu ceva timp pentru .