Cove, adevărul despre banii pe care îi câștigă, după plecarea de la Pro TV: „Am un venit decent”

Gabriel Coveșanu a vorbit despre situația lui financiară după ce și-a dat demisia de la Pro TV pentru Prima TV. Cove a spus adevărul despre banii câștigați acum, la mai bine de două luni de când a părăsit postul TV din Pache Protopopescu.

Prezentatorul a declarat că are un venit decent și nu are de ce să se plângă. Acesta nu a dezvăluit care este suma încasată lunar.

Cove prezintă Flash Monden la Prima TV din 13 septembrie, alături de Diana Bart. Totodată, realizatorul TV este și manager la Teatrul „Ion Creangă”.

Cove, adevărul despre banii pe care îi câștigă, după plecarea de la Pro TV

Cove a dezvăluit că are un venit decent la momentul actual. de la Pro TV la finalul lunii august.

Gabriel Coveșanu a venit, în schimb, în echipa Prima TV, post cu care a mai colaborat cu mulți ani în urmă. Moderatorul TV susține că este mulțumit de veniturile sale, mai ales că este și manager de teatru.

Acesta a recunoscut că muncește mult, dar este pasionat de ceea ce face. Banii pe care îi câștigă lunar sunt suficienți pentru a le asigura copiilor săi o educație bună.

„Am un venit decent, care îmi permite să le ofer copiilor o educaţie bună. Muncesc mult, aşa a fost dintotdeauna.

Însă când îţi faci profesia cu pasiune, nu se mai pune. Pe lângă Flash Monden la Prima TV sunt şi managerul Teatrului Ion Creangă”, a dezvăluit Cove pentru

De ce a ales să revină la Prima TV

Întrebat de ce a preferat , după ani buni în care a moderat matinalul Vorbește lumea de la Pro TV, Cove a declarat că echipa este cea care l-a făcut să ia această decizie.

Cove își dorea o schimbare, iar faptul că a avut ocazia să colaboreze, din nou, cu echipa de la Prima TV, a fost un plus.

„Echipa. Şi faptul că îmi doream altceva pentru mine. Iar oferta Prima TV, emisiunea Flash Monden şi proiectele pe care le pregătim, au picat la fix.

Am venit aici pentru un program de prime time şi am găsit o echipă tânără, entuziastă, şi o colegă de-a dreptul efervescentă. E o provocare pe care am acceptat-o cu inima deschisă.

A, şi o colegă, pe Diana (n.r. Bart), care e frumoasă, deşteaptă şi foarte bună la ceea ce face. Să fiu cu ea pe platouri e o distracţie continuă”, a mai spus Cove pentru sursa citată.

Prezentatorul a vorbit și despre , alături de care s-a aflat mult la cârma emisiunii de la Pro TV.

Acesta susține că el și soția lui Radu Vâlcan se înțeleg de minune, chiar dacă nu mai fac parte din același trust. Cei doi au rămas prieteni buni, după cum spune Cove.

„Am fost, suntem şi rămânem prieteni. Adela este o parteneră excelentă de prezentare.

Am rămas în relaţii foarte bune cu toate fostele mele colege şi, în măsura în care timpul ne permite, îmi va face o plăcere imensă să ne revedem la o cafea şi un pahar de…vorbă”, a fost răspunsul lui Cove.