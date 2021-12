Cove a dezvăluit amănunte mai puțin cunoscute din copilăria sa.

Actorul spune că a fost mereu neastâmpărat și părinții săi au avut mari bătăi de cap din cauza lui.

A fost chiar implicat într-un accident rutier și doar o minune l-a salvat.

Cove, despre accidentul în care putea să moară. “Mă credeam șmecher și nu a fost așa”

Gabriel Coveșeanu a trăit momente de neuitat în copilărie și în adolescență. A fost însă destul de neastâmpărat și le-a făcut probleme în repetate rânduri părinților săi.

“Eu am foarte multe amintiri haioase, am făcut tot felul de năzbâtii. Erau haioase pentru mine, dar dramatice pentru părinți. Le-am dărâmat mobila din casa pe care abia o achiziționaseră”, a declarat actorul pentru

Nu va uita niciodată accidentul de mașină în care putea să-și piardă viața. A vrut să vadă dacă are puteri supranaturale și a decis să traverseze strada legat la ochi.

“În copilărie, eram așa, mai șmecher. Și am făcut un experiment ce putea fi fatal. Am trecut strada cu ochii în sus și m-a lovit mașina. Am avut noroc, am scăpat. Mă credeam șmecher și nu a fost asta. Cred că văzusem vreun film cu supereroi”, a declarat actorul pentru okmagazine.ro.

Și-a trăit copilăria în perioada comunismului, dar nu a fost afectat prea tare. Părinții săi au făcut tot ce au putut pentru a nu-i lipsi nimic. Are însă o amintire despre un moment în care ar fi trebuit să-i ofere flori Elenei Ceaușescu. În final, cei care selectau copiii au decis să aleagă un alt băiețel blond.

“Am stat la cozi, dar era ceva normal, am fost și pionier și UTC-ist, dar m-au pierdut pe parcurs. M-au selectat într-un an să îi dau flori tovarășei Elena Ceaușescu, dar a venit Securitatea și a constat că eram cam negru la ten și tovarășii preferau blonzii.

Așa că m-au exclus. Am fost trist și gelos pe DUBAN care era ales mereu să dea flori”, a mai dezvăluit Cove.

Cove este unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori Tv. A prezentat ani buni iar acum realizează de luni până vineri, de la 19.30, și duminică, la Prima Tv.