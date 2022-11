Cove, motiv de scandal în lumea teatrului. Ioana Ginghină: ”Sunt amenințări”

Cu o experiență de peste 23 de ani, Ioana Ginghină, actriță a Teatrului ”Ion Creangă” din București, spune adevărul despre cauza demisiilor în masă de când Gabriel Coveșeanu, alias Cove, a ajuns la conducere.

Cauza demisiilor în masă sub conducerea lui Cove

Ioana e cunoscută publicului larg pentru rolurile din filmele Numai iubirea (Ildiko Szekelyi), Lacrimi de iubire (Ileana Savu), Inimă de țigan (Zambila), Regina (Zambila) și Adela (Mihaela), dar și pentru cele din nenumăratele piese de teatru în care a jucat.

pentru FANATIK despre motivele pentru care cel puțin trei actori renumiți au renunțat la contractele pe care le aveau cu Teatrului ”Ion Creangă” din București.

”Deja sunt trei colegi care în acest an și-au dat demisia de la teatru. Pot spune că toți au plecat în alte părți. Ultimul care a renunțat, persoană publică, nu era mulțumit de rolul pe care îl primise de la un regizor care nici măcar nu știu dacă are studii în domeniu. Este o colegă de la noi din teatru”, a mărturisit Ioana Ginghină.

Ioana Ginghină: ”Bonei îi dădeam mai mulți bani decât luam eu de la teatru”

Întrebată de reporterul de la FANATIK cum decurg lucrurile în acest moment în teatru și de ce tot mai mulți artiști vor să plece, actrița povestește că una dintre cauze este lipsa empatiei dintre conducere și angajați. La care se mai adaugă și remunerația, care nu este mult peste cea minimă.

Cu toate acestea, , chiar mai puțin decât îi oferea ea bonei care o îngrijea pe fiica ei. Însă, asta nu conta pentru că avea parte de oameni de calitate cu care colabora, și mai ales, de înțelegere pentru a mai putea colabora și în alte proiecte.

”În momentul acesta, cel puțin la noi în teatru, nu mai există empatie pentru actori. Nici pentru tineri și nici pentru cei care au o anumită vârstă. Eu sunt actriță la Teatrul `Ion Creangă` de 21 de ani cu carte de muncă, 23 cu anii în care am fost colaborator.

Față de acum 20 de ani, salariile la stat au crescut considerabil. Ca să înțelegeți cât eram plătită, vă fac un echivalent. Eu bonei îi dădeam mai mulți bani decât luam eu de la teatru. Salariul era de 1.200 de lei. Dar asta nu înseamnă că eu m-am lăsat de teatru.

Bucuria unui actor vine și din altceva, din întâlnirea cu un regizor bun, empatia unui director atunci când ai un proiect la televiziune. Nu doar din cauza banilor. Tinerii de aceea au plecat, că nu erau lăsați să facă bani din altceva, nu erau înțeleși. Mai erau și amenințați că dacă mai pleacă (în turnee, ca independenți, n. red) îi dă afară”, a mai spus actrița.

”Ești la mâna unui om”

Colaborările, spune Ioana Ginghină, nu afectează cu nimic teatru, asta pentru că este unul de stat. Banii vin de la primării, lucru care, pe manager nu îl costă. Cu bunăvoință, poți și fi angajat la Teatrul ”Ion Creangă”, dar și partener pe alte proiecte care pot aduce un plus financiar.

”Pe teatru nu îl costă (ca un actor să aiba și alte ocupații, n. red.), pe manager, că aici e toată chestia, iar nu îl costă, iar asta pentru că banii vin de la stat, vin de la primărie. Dar în momentul când vorbești de stat, ești la mâna unui om care te poate înțelege sau nu. Ba chiar, poate, încerca să mai și dezbine atunci când se simte amenințat”, a mai completat vedeta.

Ioana Ginghină despre Cove: ”Face lucruri foarte mici”

Ioana Ginghină este de părere că de la venirea lui Cove la conducerea teatrului foarte puține lucruri mai sunt realizate. De 14 ani nu au sală, dar el, în calitate de noul manager de patru ani nu a întreprins nimic în acest sens. Mai mult, actrița susține că face lucruri mici din toate punctele de vedere.

”Ne-a fost luată sala pentru renovări acum vreo 14 ani și nu este gata nici în ziua de azi, dar, înainte de managerul de astăzi, respectiv, Cove, a fost altul care reușea să se descurce. Jucam vara ”Rapsodia”, mai jucam în diverse altele. Acum însă, suntem un teatru foarte mic, nișat doar pe 0-3 ani sau 0-6 ani. Avem o sală foarte mică și face lucruri foarte mici (n.r. râde). Din toate punctele de vedere”, a precizat actrița de la Teatru ”Ion Creangă”.

”Mai mult sunt amenințări”

Contractele cu statul fiind unele foarte sigure, sunt greu de rupt, motiv pentru care, amenințările cu demisia par a fi soluția. Sau cel putin așa crede Ioana Ginghină despre modul în care se comportă conducere din acest moment. Mai mult ca niciodată, în 23 de ani, actrița a auzit aceste vorbe de la cei care manageriază activitatea în teatru.

”Cove este director de patru ani. Că e Cove sau altcineva, ideea e că în acest moment nu există empatie față de tineri, în primul rând, dar nici față de ceilalți mai vechi. De ceva timp mai mult sunt amenințări – dacă vrei, dă-ți demisia – am auzit aceste vorbe mai mult ca niciodată în ultimul timp. Contractele noastre sunt foarte greu de rupt și atunci se mizează pe cine are orgoliu, pleacă singur de nervi

Managerul spune – nu te las să faci proiectul ăla pentru că trebuie să vii la aceste repetiții. Și la un moment dat toți renunță că nu au încotro”, a mai spus Ioana Ginghină.

Ioana Ginghină, replică la adresa lui Cove

Un alt motiv care îi determină pe oameni să își dea demisia este faptul că doar unii actori sunt folosiți, în timp ce alții trebuie să se mulțumească cu roluri infime.

De asemenea, lipsa ideilor de a face din nimic mult, este o altă problemă care o apasă pe Ioana Ginghină. Din propria ei experiență, fiind manager la un alt teatru independent, ea poate afirma că se pot găsi soluții, dar trebuie să vrei.

”Plus că nu poți să-i folosești numai pe unii. Trebuie să-i mai rulezi.

Dar, acum se fac foarte multe piese mici ca și buget, ca tot. Probabil din lipsă de bani, însă, eu fiind manager la un teatru independent știu că se pot face lucruri frumoase și cu bani puțini. Costumele se pot refolosi și alte lucruri, astfel încât să poți investi tot ceea ce ai într-un regizor bun”, a punctat actrița.

”Regizorul efectiv ne înjura, ne spunea că ne calcă pe cap”

În același loc, Ioana Ginghină chiar a trăit sub teroarea injuriilor care li se aduceau în urmă cu doi ani. Actrița face confesiuni emoționante pentru FANATIK despre momentele când, la repetiții, regizorul îi înjura și le spunea că îi calcă pe cap.

Și, chiar și după ce toți au făcut plângere la conducere, nimic nu s-a schimbat. Respectivul regizor este și astăzi în teatru, și, spun ea, regizează ca și când nimic nu s-a întâmplat.

”Eu am lucrat acum doi ani la un spectacol și regizorul efectiv ne înjura, ne spunea că ne calcă pe cap. Cum să mergi la repetiții în astfel de condiții. Cu toate astea am dus la bun sfârșit totul, dar am mers și i-am spus managerului despre asta.

Dar, ce crezi că regizorul nu a mai fost pus să regizeze altă piesă la noi la teatru?! Ei, da! Eu nu am mai fost distribuită pentru că știau că nu tac, dar au fost alții. Eu dacă eram manager nu mai lucram niciodată cu el! Am fost și ne-am plâns toți, nu doar eu!”, a încheiat Ioana Ginghină.

După cele afirmate de celebra actriță, repoterii de la FANATIK au încercat să-l contacteze și pe Gabriel Coveșeanu pentru un punct de vedere, dar până la publicarea materialului nu au primit niciun răspuns.