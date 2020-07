COVID-19 a pus stăpânire pe Liga 1! Dinamo și CFR Cluj, echipele cu probleme. De ce ține LPF cu dinții ca sezonul să se încheie pe teren

Pandemia de coronavirus a lovit în ultimele zile foarte puternic și în Casa Pariurilor Liga 1. Dinamo este cea mai afectată echipă, vestiarul “câinilor” fiind un adevărat focar, cu 10 jucători depistați pozitiv. Însă, ultimul caz pozitiv de COVID-19 a fost confirmat la CFR Cluj, iar derby-ul cu FCSB de sâmbătă seara va fi amânat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Situația în Casa Pariurilor Liga 1 devine foarte delicată, în condițiile în care Dinamo ajunge în acest weekend la trei meciuri mai puțin disputate din cauza pandemiei, iar acum sunt probleme și în play-off cu cei de la CFR Cluj.

LPF nu ia în calcul deocamdată înghețarea campionatului și oficialii Ligii merg “până în pânzele albe” pentru a se putea încheia actuala stagiune pe teren. Miza financiară din drepturile tv este una uriașă, iar pierderile suferite de LPF și cluburi vor fi însemnate dacă nu se vor disputa toate meciurile.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

COVID-19 a pus stăpânire pe Liga 1! Dinamo și CFR Cluj, echipele cu probleme

De la restartul campionatului, două cluburi din Casa Pariurilor Liga 1 au avut probleme cu noul coronavirus: Dinamo și CFR Cluj. În ceea ce îi privește pe “câini”, problemele au început încă dinainte de restartul campionatului.

Magazionerul clubului a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus și primele două meciuri ale echipei antrenate atunci de Adi Mihalcea au fost amânate: Chindia și Hermannstadt. O lună mai târziu, înainte ca restanța Chindia să se dispute, au fost depistați pozitiv șase jucători de la Dinamo, iar în următoarele zile au mai fost descoperite alte patru cazuri.

ADVERTISEMENT

Dinamo are acum 10 jucători depistați pozitiv și trei jocuri mai puțin disputate. Cum asta nu era de ajuns a venit anunțul celor de la CFR Cluj care au comunicat că Adiță Păun a fost depistat pozitiv. Astfel, derby-ul cu FCSB va fi amânat.

Motivele pentru care LPF ține ca sezonul să se încheie pe teren!

Prima decizie a LPF după cazurile de COVID-19 de la Dinamo a fost să prelungească termenul de încheiere al play-out-ului, de la începutul lunii august la data de 12 august. Însă, rămâne de văzut dacă actuala stagiune va putea fi dusă la bun sfârșit.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Însă, cei de la Liga Profesionistă de Fotbal țin cu dinții ca acest sezon să se încheie pe teren și au mai multe motive pentru acest lucru. Principalul motiv îl reprezintă banii din drepturile tv. Asul din mâneca actualei conduceri a Ligii Profesioniste la ultimele alegeri a fost faptul că au garantat cluburilor aceeași sumă din drepturile tv.

Și este o sumă care ține în viață fotbalul în Casa Pariurilor Liga 1: 34,1 milioane de euro pe sezon, care se împart între cele 14 cluburi. Conform unui calcul simplu, această sumă reprezintă peste 50% din bugetul cumulat al celor 14 formații, deci este o sumă de bani vitală pentru funcționarea cluburilor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Deținătorul drepturilor tv pune piciorul în prag: “Întreruperea campionatului azi, cu câteva etape înainte de final, vine cu penalităţi şi renegocieri”

eAD.ro, partenerul Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) pentru drepturile mass-media, a spus clar și răspicat că nu susține varianta întreruperii campionatului pentru că asta ar duce la o renegociere a drepturilor tv:

”Am avut şi avem toată înţelegerea pentru perioada grea traversată de cluburile din Liga 1 şi, deşi au tot fost meciuri amânate, marţi am făcut o plată către LPF. Miercuri am avut o întâlnire cu domnii Gino Iorgulescu şi Justin Ştefan asigurându-i că rămânem acelaşi partener pentru LPF şi că ne vom respecta toate obligaţiile.

ADVERTISEMENT

Asta în condiţiile în care acest campionat se va termina pe teren, iar cluburile din Liga 1, împreună cu Liga, îşi vor îndeplini, la rândul lor, obligaţiile contractuale. Ne dorim Dinamo în Liga 1, e un club de tradiţie, un club care a dominat fotbalul românesc în ultimele decenii.

La fel cum ne dorim şi Rapidul şi Petrolul şi UTA şi FC Argeş şi o echipă din Timişoara sau Braşov, oraşe cu tradiţie, oraşe importante, cu mulţi microbişti. Dar, aşa cum am declarat şi data trecută, când s-a cerut întreruperea campionatului, nu susţinem această variantă şi nu o vom susţine.

ADVERTISEMENT

Întreruperea campionatului azi, cu câteva etape înainte de final, vine cu penalităţi şi renegocieri pentru contractul pe care-l avem. Nu suntem de acord, nu susţinem şi nu avem nicio înţelegere pentru cluburi care au cerut şi cer întreruperea campionatului doar pentru a se salva de la retrogradare în afara terenului şi nu prin merit sportiv”, a spus Orlando Nicoară, directorul general eAD.

Înghețarea campionatului creează haos în lupta pentru titlu și la retrogradare

Astfel, LPF nu vrea să ia în calcul întreruperea campionatului, în condițiile în care asta ar duce la penalități și la o renegociere a contractului de drepturi tv pentru Liga 1, proaspăt semnat anul trecut și care are o durată de 5 ani.

Apoi, o înghețare a campionatului va duce la un haos în ceea ce privește campioana, retrogradatele și echipele promovate. Cum se va proceda? Echipa de pe locul 1 va lua titlul? Asta în condițiile în care U Craiova și CFR Cluj sunt despărțite de un punct și au meci direct în ultima etapă.

În ceea ce privește retrogradarea, situația este și mai complicată. Acolo este Dinamo, pe penultimul loc, dar cu trei meciuri mai puțin disputate. Care sunt criteriile care stabilesc retrogradarea unei echipe care are mai puține meciuri disputate decât contracandidatele?

Iar dacă nu va retrograda nimeni, ce facem cu echipele care se luptă la promovarea din Liga II? Dacă nu retrogradează nimeni și se adaugă două sau trei echipe care vin din liga secundă atunci se schimbă formatul pentru campionatul viitor, ceea ce va duce la alte complicații.

Dinamo vrea întreruperea campionatului! LPF, reacție tranșantă: “Este o solicitare criminală!”

Dinamo a solicitat oficial întreruperea campionatului după ce s-a descoperit focarul de la club, însă reacția LPF a fost una tranșantă: „În primul rând, este o solicitare criminală raportat la bugetul tuturor celor 14 cluburi din Liga I. Pentru că e clar că obiectivul nostru a fost încă din luna martie acela de a termina competiţia în forma programată iniţial.

Am făcut toate eforturile în acest sens, am reuşit să convingem toate cluburile de necesitatea de a juca în formula pe care am convenit-o cu partenerii media. Ori o astfel de solicitare şi mai ales o astfel de acţiune, de a întrerupe competiţia, nu face nimic altceva decât să prejudicieze cluburile.

Există un contract de drepturi tv, există anumite obligaţii şi nu cred că se pune problema la momentul acesta să întrerupem competiţia, atâta timp cât avem date de a merge mai departe”, a spus Justin Ștefan.

Dinamoviștii se mai testează o dată duminică!

În acest moment, meciurile echipelor Dinamo și CFR Cluj sunt amânate. Pentru dinamoviști urmează o nouă testare duminică dimineața, însă situația este serioasă la clubul din Șoseaua Ștefan cel Mare, în condițiile în care mai mulți fotbaliști sunt internați în spital cu simptome COVID-19.

Nici pentru cei de la CFR Cluj nu este o situație prea plăcută. Echipei lui Dan Petrescu i s-a recomandat să rămână la Mogoșoaia după ce Alexandru Păun a fost depistat pozitiv. Despre o întoarcere la Cluj cu avionul nu poate fi vorba după ce a fost un caz COVID-19 în lot. Toți jucătorii lui Dan Petrescu urmează să fie testați.