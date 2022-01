Covid-19 face ravagii pe mapamond în debutul anului 2022! Ce se întâmplă la granițele României

Intrăm într-un nou an, dar pandemia de coronavirus a răspuns și ea prezent atunci când s-a strigat catalogul lui 2022. De mai bine de doi ani de zile se luptă omenirea cu COVID-19 și nimeni nu pare să știe când anume ne vom apropia de final.

Experții și studiile se contrazic, în timp ce numărul infectărilor a crescut din nou. Statele Unite ale Americii, Europa, Africa și Asia, țări și continente întregi au raportat probleme serioase în debutul anului.

COVID-19, ravagii în lume în debutul anului!

Un an care, culmea, a început cu vești bune din partea Organizației Mondiale a Sănătății. Chiar directorul general OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesu s-a declarat optimist că pandemia de coronavirus va fi învinsă în 2022. A pus însă și o condiție pentru a se ajunge la cest numitor comun. Oficialul a solicitat ca ţările să colaboreze pentru limitarea propagării covid-19

ADVERTISEMENT

Interesant este că afirmaţiile acestuia au venit la doi ani după ce OMS a fost notificată de primele cazuri de tulpină de virus care cauzează pneumonie în China. Între timp, peste 5 milioane de oameni și-au pierdut viața din cauza virusului plecat de la Wuhan.

Planeta a intrat în noul an în plină pandemie, dar situația nu a fost deloc bună. În mai multe ţări au existat restricţii şi autorităţile au descurajat în mod evident adunările. Coronavirusul a dus la închiderea graniţelor, a despărţit familii şi în multe locuri a făcut să fie ceva de neconceput să ieşi din casă fără să porţi mască de protecţie.

ADVERTISEMENT

Tulpina Omicron a speriat pe toată lumea și guvernele n-au ezitat o clipă. Au anunțat noi restricții, carantinare și s-au pregătit pentru adevărate ravagii.

Ce se întâmplă cu campania de vaccinare

După ce au apărut pe piață, variantele de vaccin au început să fie împărțite în întreaga lume. În timp ce majoritatea populaţiei a primit cel puţin o doză în Europa şi în America, ţinta Organizației Mondiale a Sănătății în Africa nu a fost deloc atinsă.

ADVERTISEMENT

OMS ar fi vrut să vaccineze 40 la sută din populaţie în fiecare ţară până la sfârşitul anului 2021. Majoritatea ţărilor de pe continentul negru sunt însă mult în urmă.

Tedros Adhanom Ghebreyesu, șeful OMS, a criticat chiar ţările bogate pentru acapararea resurselor globale pentru vaccinare şi imunizarea cu schemă completă a majorităţii populaţiei.

ADVERTISEMENT

Acesta a explicat că nu este deloc normal ca țările puternic dezvoltate să aibă vaccinul la dispoziție, dar să nu reușească să-și convingă populația, în timp ce oameni din alte ţări aşteaptă să li se facă prima doză de vaccin.

Interesant este că pentru noul an, OMS a stabilit un nou obiectiv. Organizația vrea acum vaccinarea a 70 la sută din oamenii din toate ţările până în iulie, pentru a se pune capăt pandemiei.

ADVERTISEMENT

Antarctica, prima care a raportat probleme pe 2022

Antarctica a fost prima care a solicitat ajutor în noul an. O staţie de cercetare belgiană de pe continentul înghețat a anunțat că confruntă cu un focar de coronavirus, deşi cei care lucrează acolo sunt vaccinaţi cu schemă completă şi se află în unul dintre cele mai izolate locuri din lume

Mai exact, începând cu 14 decembrie şi până acum, s-au infectat cu COVID-19 cel puţin 16 din cei 25 de angajaţi de la staţia Prinses Elisabeth. Până în prezent, cei infectaţi au prezentat simptome uşoare.

“Situaţia nu este dramatică. A fost un inconvenient să trebuiască să carantinăm anumiţi membri ai stafului, însă activitatea la staţia de cercetare nu a fost afectată semnificativ.

Tuturor celor de la staţie li s-a oferit oportunitatea de a pleca în 12 ianuarie, cu un zbor programat. Însă ei şi-au exprimat dorinţa de a rămâne şi a-şi continua cercetările”, a declarat Joseph Cheek, project manager al International Polar Foundation.

Europa, debut de an cu record de infectări

Nici Europa nu a fost scutită de emoții în primele zile ale anului 2022. Continentul a depăşit pragul de 100 de milioane de cazuri de infectare cu COVID-19. Vorbim, practic, de mai mult de o treime din totalul contaminărilor de pe planetă, din decembrie 2019 și până acum.

Peste 4,9 milioane de contaminări s-au înregistrat în ultimele şapte zile, cu 59 la sută mai mult faţă de săptămâna precedentă. Mai mult decât atât, primele zece ţări cu incidenţa cea mai mare din lume sunt din Europa, în top 3 fiind Danemarca, 2.045, Cipru, 1.969 şi Irlanda, 1.964.

În total, în Europa s-au înregistrat până acum 100.074.753 de infectări cu COVID-19. Accelerarea numărului contaminărilor nu este însoţită şi de o creştere a numărului deceselor. În ultimele şapte zile în Europa s-au înregistrat în medie 3.413 decese zilnic, cu 7 la sută mai puţine decât săptămâna precedentă.

Populaţia europeană este vaccinată într-o proporţie uşor mai mare decât media mondială. 65 la sută dintre europeni au făcut cel puţin o doză de vaccin. Dintre ei, 61 la sută sunt vaccinaţi cu schemă completă.

Americanii au închis școlile

Mii de şcoli din Statele Unite ale Americii, inclusiv cele din oraşe mari, şi-au amânat reluarea cursurilor în clase, programată săptămâna aceasta, după vacanţa de sărbători. Aceștia au optat pentru învăţarea la distanţă. Se întâmplă lucrul acesta pentru că varianta Omicron a dus la niveluri record de cazuri de COVID-19.

De exemplu, în New Jersey, care a înregistrat unele dintre cele mai mari rate de cazuri în ultimele săptămâni, majoritatea districtelor urbane au implementat cursuri virtuale pentru a începe noul an, inclusiv în Newark, care are aproape 38.000 de elevi.

Și sistemul şcolar public din Milwaukee a anunţat că cei peste 70.000 de elevi ai săi vor trece la învăţarea virtuală. De remarcat că aici au fost raportate infectări cu în rândul personalului.

Şcolile din Cleveland au adoptat şi ele educaţia la distanţă, în timp ce Detroit a anulat cursurile pentru întreaga săptămână. În mod evident a urmat un adevărat haos, părinții căutând de zor soluții pentru ca cineva să rămână acasă cu cei mici.

Din nefericire, numărul de noi cazuri de COVID-19 s-a dublat în ultimele şapte zile și s-a ajuns la o medie de 418.000 pe zi. De altfel, varianta Omicron pare a fi una mult mai contagioasă decât cele anterioare, dar datele sugerează că ar putea fi mai puţin periculoasă decât Delta, care a umplut spitalele anul trecut.

Cu toate acestea, Maryland, Ohio, Delaware şi Washington D.C. au anunțat rate record de spitalizare a pacienţilor cu COVID-19.

Ce se întâmplă la granițele României

, dar și în țările vecine. Astfel, Bulgaria a înregistrat primele sale cazuri de infectare cu noua variantă a coronavirusului. Informația a fost confirmată de Angel Kunchev, oficial din Ministerul bulgar al Sănătăţii.

Nu mai puțin de 12 bulgari au fost testaţi pozitiv cu varianta Omicron. Toţi cei infectaţi au prezentat simptome minore şi sunt trataţi la domiciliu. Nouă dintre persoanele testate pozitiv sunt bărbați şi trei sunt femei. Cinci sunt vaccinaţi, iar şapte nevaccinaţi.

Aproape o sută de mii de cazuri de infectare au fost raportate și în Rusia, atenție, numai de la începutul anului. Sunt probleme și în Republica Moldova, țară care nu beneficiază de sistemul UE.