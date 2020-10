Covid-19 la conducerea PNL. Florica Cherecheș, președintele Femeilor Liberale, testată pozitiv

Deputata Florica Cherecheș, președintele Organizaţiei Femeilor Liberale, a fost depistată pozitiv cu Covid-19 și a fost internată pentru 24 de ore.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Aceasta a fost testată în cursul zilei de miercuri, iar joi rezultatul a indicat că a luat infecția SARS-CoV-2 atât ea, cât şi soţul şi una dintre fiicele sale.

Conform procedurilor în vigoare din pandemie, în cazul de față Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Bihor va demara o anchetă epidemiologică pentru a stabili contacţii direcţi.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Florica Cherecheș, președintele Femeilor Liberale, depistată cu Covid-19

Florica Cherecheş a aflat rezultatul testării pozitive cu Covid-19 chiar în ziua în care conducerea PNL Bihor trebuie să decidă viitorii candidaţi la Parlament. Luni, 12 octombrie, aceasta s-a întâlnit cu liderii PNL din județ, Ilie Bolojan şi Florin Birta pentru a face fotografii de grup.

La festivităţile organizate de Ziua Oradiei, Cherecheş a purtat mască de protecţie, însă la final, la fotografia de grup, aceasta, împreună cu colegii săi de partid, între care primarul Florin Birta şi preşedintele Consiliului Judeţean Bihor, Ilie Bolojan, şi-au scos măştile, informează EBihoreanul.

ADVERTISEMENT

Cherecheș afirmă că în ultimele săptămâni nu a participat la reuniuni de partid în spaţii închise, iar în timpul campaniei toate întrunirile la care a fost prezentă au avut loc în aer liber.

”În spaţiile închise am purtat mereu mască de protecţie, iar de obicei şi când am fost în aer liber. La festivităţile de Ziua Oraşului, de fapt după încheierea lor, au fost doar câteva minute când ne-am scos măştile, pentru o fotografie de grup”, a spus deputata.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Nu se poate spune că am încălcat reguli. Nu am fost într-un spaţiu închis, unde să stăm fără măşti mai mult de 15 minute şi aproape unul de celălalt”, a mai adăugat Cherecheş.

Care este starea de sănătate a liderului PNL

Din fericire, starea de sănătatea a deputatei PNL este una bună, fără simptome majore. Doar soțul acesteia are o tuse ușoară. Aceasta este internată, dar speră să părăsească unitatea medicală pentru a se izola la domiciliu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Eu nu am niciun simptom de boală, singura mea problemă a fost o durere lombară, dar soţul are o tuse uşoară. Am decis să facem o testare şi imediat după ce am aflat rezultatul am fost internaţi în spital, pentru investigaţii, şi ni s-a stabilit şi un tratament.

Bineînţeles, rămânem internaţi, cel puţin în următoarele 24 de ore. Apoi, în funcţie de recomandarea medicului şi de evoluţie, vom rămâne în carantină până în 28 octombrie”, a declarat Florica Cherecheş, joi, la câteva ore după ce a aflat diagnosticul privind infectarea cu Covid, conform sursei citate.