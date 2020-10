Covid în familia Kardashian. Una din cele mai frumoase membre ale clanului a trecut prin clipe de coșmar

Coronavirusul a lovit una din cele mai celebre familii mondene de peste Ocean, clanul Kardashian. Khloe, una din surorile mai cunoscutei Kim, a relatat cu ce fel de simptome s-a confruntat.

Khloe a mărturisit că este extrem de preocupată după ce a fost depistată cu boala produsă de virusul SARS-COV-2, iar îngrijorarea ei este cauzată nu doar de infectarea ei, ci de faptul că a intrat în contact cu mai multe persoane, printre care și Kimberly. Totul face parte din promovarea noului episod „Keeping Up with the Kardashians”.

Khloe a transmis fanilor ei prin ce a trecut de vedere medical, realizând un videoclip postat pe o rețea de socializare, în care internauții au observat că vedeta americană are vocea răgușită.

Khloe Kardashian, lovită de Covid-19

„Tocmai am aflat că am fost infectată cu coronavirus. M-am simțit foarte rău timp de câteva zile, am vomitat și tremuram mai tot timpul, mi-era ba cald, ba frig. Eu sufăr de migrene, dar durerea de cap pe care am avut-o a fost îngrozitoare, nu aș spune că a fost doar o migrenă.

Tușeam atât de mult, încât simțeam că îmi arde pieptul. Gâtul meu încă se resimte, după cum puteți sesiza și voi, dar vreau să vă spun că virusul acesta e cât se poate de adevărat”, a declarat Khloe Kardashian.

Declarațiile fac parte din cel mai nou promo al reality-show-ului „Keeping Up with the Kardashians” și, potrivit presei din afară, infectarea s-ar fi produs, de fapt, la începutul anului, căci emisiunea este filmată cu câteva luni în urmă.

În clipul de promovare al noului episod, telespectatorii E! Entertainment din SUA pot vedea o Kim extrem de preocupată de soarta surorii sale: „Instinctul meu spune că are coronavirus, pentru că este foarte bolnavă. Asta mă preocupă într-adevăr”.

Controversata petrecere de ziua lui Kim Kardashian, în atenția americanilor

Și mama lui Khloe, Kris Jenner, este extrem de agitată în așteptarea rezultatului testului Covid pe care Khloe îl va dezvălui în viitorul episod al show-ului de televiziune.

Recent, surorile Kardashian au ajuns în centrul unei uriașe controverse. Khloe și celelalte membre ale clanului au sărbătorit-o pe Kim Kardashian pe 21 octombrie la un party fastuos, plin de fițe cum le șade bine divelor, în timp ce americanii au fost nevoiți să stea în lockdown.

Petrecerea a avut loc pe o insulă unde clanul Kardashian nu ar fi ținut loc de regulile sanitare. Vedetele au fost criticate pentru petrecerea luxuriantă pe care au dat-o, comparând cu situația dezastruoasă prin care trece America din punct de vedere economic, considerând că acestea nu fac decât să îi sfideze pe cetățenii de rând.