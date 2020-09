Cozi interminabile la sediile BEJ, pentru predarea tabletelor. O femeie a leșinat după ce a stat 32 de ore în picioare. Atenție, imagini șocante!

ADVERTISEMENT

Dl. Robert Negoita pt dvs am stat noi operatorii in sectiile de votare , la STS unde predam tabletele am stat de la 4 dimineata pana la 14 ziua , bataie de joc si am fost amenintati cu dosar penal pentru ca nu mai puteam rabda sa asteptam dupa 32 de ore de munca !!!!!!

Geplaatst door Inmatriculari Bulgaria op Maandag 28 september 2020