Cozmin Gușă: ”Dar dacă Iohannis este destabilizat, fără discernământul și capacitatea necesare funcției?”

Social-democratul Cozmin Gușă crede că președintele Klaus Iohannis ar putea fi ”destabilizat”, adică fără discernământul necesar exercitării funcției de președinte. Gușă a făcut această afirmație la o zi după un atac virulent al președintelui la adresa PSD, partid pe care l-a acuzat că a creat actuala criză sanitară.

Într-o postare pe Facebook, intitulată ”Dar dacă Iohannis este destabilizat?!”, Cozmin Gușă susține că șeful statului dă semne că nu poate face față obligațiile presupuse de funcție.

Astfel, președintele fie este preocupat să se mențină în funcție cu orice preț, fie este forțat să rămână de către cei care l-ar manipula.

”Credeți că Iohannis a putut rezista caruselului dur de întâmplări?”

”Mă-ntreb însă dacă lucrurile nu sunt chiar mai grave în ceea ce-l privește pe Iohannis, și implicit pe noi toți, adică așa cum sugerez în titlu, ar fi “destabilizat”, în sensul în care n-ar mai avea discernământul și capacitatea necesare pentru a-și exercita funcția de Președinte. Acest lucru se întâmplă relativ des în cazul unor persoane care, neavând potențialul necesar pentru administrarea unor funcții sau sarcini complexe, fie se “țin cu mâinile de scaun”, fie sunt menținuți pe poziție în mod fatal de către cercul celor interesați să-l manipuleze în interes propriu. Iar eu cred ca așa ceva se-ntâmplă acum și cu Iohannis, iar asta mă îngrijorează mult”, a scris Gușă.

Acesta susține că președintele își datorează funcția cuplului Coldea-Kovesi, susținut de ”cercuri subterane” americani, care s-a dovedit mai puternic decât fostul director al SRI, George Maior, care l-ar fi susținut pe Victor Ponta la alegerile prezidențiale din 2014.

După ce ar fi intrat în conflict cu cei doi, Iohannis s-a trezit prin între ascensiunea lui Liviu Dragnea și apariția USR, reușind să-l înlăture pe primul doar cu ajutor extern.

”Credeți că un tip cu potențial politic submediocru ca Iohannis, dotat cu o mentalitate și personalitate ce resping dialogul și ideile bune ale altora, cu pleiada de prieteni/consilieri/colaboratori lingușitori, complexați, lacomi si slab pregătiți profesional, etc., putea rezista întreg și nestabilizat (ca să mă exprim eufemistic), acestui carusel dur de întâmplări, situații și influențe?”, a conchis Gușă.

Klaus Iohannis a criticat dur PSD, pe care l-a acuzat că a sabotat în mod deliberat combaterea epidemiei de coroonavirus de către guvernul Orban,

”Situația nu a convenit PSD-ului. Guvernul, președintele, autoritățile și-au făcut treaba. Atunci, PSD a căutat soluții pentru PSD, nu pentru români (…) PSD a făcut harcea-parcea puțina legislație pe care am avut-o. Cu cinism inimaginabil au tras de timp în privința legislației. Stimați PSD-iști, nu caut vinovați, îi cunosc și îi arăt cu degetul. Pe voi vă arăt cu degetul”, a spus Iohannis.

Replica PSD a fost la fel de dură, Lucian Romașcanu, purtătorul de cuvânt al Guvernului, afirmând că președintele apără ”un guvern criminal”.

”Criza sanitară e cauzată exclusiv de Guvernul criminal şi incompetent al domnului Iohannis. Nu are niciun fel de legătură nimic din ceea ce a făcut PSD cu această gestionare extraordinar de proastă a pandemiei. Ba din contră. Am acţionat responsabil. Am votat starea de urgenţă, să votăm modificări legislative”, a explicat Romaşcanu.