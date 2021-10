Cozmin Gușă îl face praf pe Dacian Cioloș: ”A uitat că e român”

Analistul politic Cozmin Gușă nu vede cu ochi buni desemnarea lui Dacian Cioloș pentru ocuparea fotoliului de la Palatul Victoria.

Cozmin Gușă spune despre premierul desemnat că și-a uitat originile, dar și că i-a fost impus lui Klaus Iohannis, de factori externi. Cozmin Gușă bănuia, de altfel, că Dacian Cioloș va fi

Cozmin Gușă: ”Dacian Cioloș, cel mai soroșist, dintre candidați”

Mai mult, analistul politic l-a descris pe Cioloș ”soroșist” și a reamintit de guvernarea slabă pe care acesta a avut-o în mandatul trecut de premier, 2015-2017.

ADVERTISEMENT

”A devenit clar cu propunerea Cioloș, cum bănuiam încă de sâmbătă, factorul extern domină România la podea, are nevoie de economia ei și l-a ales, impunându-i-l lui Iohannis, care pare că mai are autoritate, dar are din ce, în ce mai puțină, pe cel mai sorosișt, dintre candidați, respectiv pe Dacian Cioloș.

România devine și ea lacronică pentru că, în condițiile în care Europa se scutură de soroșism, de progresism, am văzut cazul Austriei, la noi ne înghesuim iară, pentru că suntem țara experiment. De aia și Koveși e acolo unde e, deși nu merită și de aia a revenit Dacian, deși a avut o guvernare foarte slabă în 2016.

ADVERTISEMENT

El este un tip politicos, un ardelean care a uitat că este român și care administrează, din nefericire, mare parte, de obicei, în folosul factorului extern”, a spus Cozmin Gușă pe contul său de facebook.

Cozmin Gușă: ”Alte consecințe, PNL partid cârpă”

Totodată, Cozmin Gușă a catalogat PNL drept un ”partid cârpă” și a mai punctat faptul că Dacian Cioloș nu va fi un bun manager al țării.

ADVERTISEMENT

”Alte consecințe, PNL partid cârpă, spre extinție, mamă ce rușine! Posibil ca Ludovic Orban să rupă. De aici și frica lui Iohannis care le spunea celor de la AUR că nu știe cine este Orban, dar probabilitatea este mică, 15, 20%.

Majoritatea se va face.Românii ar trebui să iasă în stradă, dar nu se înghesuie, deocamdată. Resurse nu sunt, prețurile sunt tot acolo.

ADVERTISEMENT

Dacian Cioloș nu este un manager, iar asta se va vedea. Iar sprijinul extern…doar din împrumuturi, care sunt bucuria nebunilor”, a mai spus analistul politic.

Toate aceste spuse ale lui Cozmin Gușă vin ca urmare a anunțului lui Klaus Iohannis de luni seară. Concret, l-a nominalizat pe Dacian Cioloș pentru ocuparea funcției de după ce Florin Cîțu a fost demis din această poziție.