Cozmin Guşă şi-a prezentat echipa cu care vrea să conducă FRJ, după alegerile din 24 februarie

Cozmin Guşa, actualul preşedinte al Federaţiei Române de Judo şi candidat la un nou mandat, şi-a prezentat colaboratorii pe care vrea să îi aibă în cazul în care va câştiga alegerile.

Scrutinul pentru şefia FRJ are loc pe 24 februarie, iar Cozmin Guşă este principalul favorit. De altfel, el se bucură de sprijinul a numeroşi oameni importanţi din fenomen, printre care şi Florin Bercean, unul dintre cei mai titraţi antrenori din lume.

Cozmin Guşă: „Pe cine şi de ce mă bazez“

Cozmin Guşă candidează pentru un nou mandat de preşedinte al FRJ cu programul „JUDO-ROMÂNIA, DE LA RESPECT PUBLIC LA SPORT NAȚIONAL“. Din echipa lui vor face parte colaboratorii pe care i-a avut între 2017 şi 2021.

Într-un amplu comunicat pe site-ul propriu, preşedintele FRJ i-a nominalizat pe cei care îi vor fi alături, prezentând şi motivele pentru care i-a ales.

„Mai mulți colegi m-au rugat în ultimele zile să nominalizez membri echipei alături de care îmi propun coordonarea activității judo-ului românesc și-n următorii 4 ani. Așadar, echipa de conducere a judo-ului românesc pentru 2021-2025:

FLORIN BERCEAN – A fost vicepreședintele executiv al FRJudo în actualul mandat, i se datorează majoritatea strategiilor de pregătire și dezvoltare sportivă ce-au început să dea rezultate în ultimii ani. Despre hărnicia, caracterul, priceperea sau patriotismul lui Florin este inutil să mai vorbesc eu, vorbește de la sine cariera lui din judo din ultimii peste 30 de ani.



AURELIAN BĂDULESCU

A fost alături de noi în ultimii ani nu doar la pregătirea și finanțarea evenimentelor internaționale prestigioase pe care am reușit să le organizăm, dar este și unul dintre sprijinitorii colegilor noștri în relația cu autoritățile locale. Tot cu inițiativa și sprijinul său s-a dezvoltat activitatea de judo din ultimii ani de la CSM București, Aurelian fiind în acest timp și partenerul oficializat al EJU pentru proiectul „Judo în Școli”. Cu experiența sa dobândită ca președinte al ‘Ligii Aleșilor Locali’, va avea ca VICEPREȘEDINTE al FRJudo și rolul de a asista cluburile de judo românești pentru inițierea/upgradarea cooperării cu administrațiile locale.



EMIL MORAR

Cu modestie și dârzenie a repus Oradea pe harta performanței naționale în judo, iar sportivii centrului olimpic de juniori, pe care l-am înființat sub coordonarea sa, performează excelent în ultima perioadă, ca rezultat al strategiei și eforturilor lui Emil.



LUCIAN BARNA

Fiind unul dintre ‘pariurile’ lui Florin Bercean, s-a ocupat bine de revigorarea activității competiționale la nivelul veteranilor judo-ului.



GHEORGHE SAVU

În cariera mea de manager/patron de peste 25 de ani, n-am avut colaborator direct mai harnic și conștiincios decât Gigi, dedicația totală pentru judo și cinstea fiind alte două ingrediente ce-l recomandă în continuare pentru a fi Secretarul General al FRJudo.



CRISTIAN PINTRIJEL

Inteligent, dedicat și pasional, Cristi a fost omul de bază al echipei pe timp de ‘pace sau război’, eforturile lui fiind la baza majorității organizărilor de evenimente. Ne bazăm pe el și pentru implementarea colaborării cu Ministerul Educației și Invățământului.



MARIAN HALAS

Un tip precis și direct, Marian și-a adus contribuția la fiecare discuție/dezbatere/eveniment din ultimii 4 ani, reprezentarea arbitrajului românesc la nivel internațional prin persoana lui fiind prestigioasă, dublând astfel în mod profitabil pentru noi și prestația foarte bună a Ioanei Babiuc.



IULIAN SURLĂ

L-am invitat anul trecut pe Iulian să ni se alăture în Comitetul Director datorită seriozității și hărniciei dovedite în pregătirea tinerilor sportivi, respectiv pentru a putea dezvolta în mod direct activitatea de KATA, unde avem rezultate excepționale. Il aștept să-și continue munca și-n viitorii 4 ani.



ADRIAN MOLDOVEANU

Un tip energic și voluntar, Adrian va avea rolul de a fructifica mai bine și activ potențialul Moldovei de a furniza copii și tineri talentați pentru activitatea de judo a loturilor naționale.



EMILIAN RABOLU

‘Șeful’ antrenorilor noștri din ultimii 4 ani și-a folosit înțelepciunea și pregătirea sportivă universitară pentru a rezolva multele situații dificile apărute, avem nevoie de el pentru a consolida ceea ce am început împreună.



VICTOR BĂLĂȘOIU

Preluând din mers mandatul de coordonare al arbitrajului românesc de la ‘titanul’ Marius Jeberean, Victor a avut o activitate marcată de precizie și pozitivism, lucru remarcat și la nivel european în judo. Activitățile lui de reprezentare juridică sau internațională ale FRJudo au fost deasemenea la un nivel profesional superior, toate acestea recomandându-l spre a activa în continuare în Comitetul Director.



EDUARD ZGORCEA

Deși nu va fi membru (încă!) al Comitetului Director, îl menționez aici pe Edi ca pe un membru de nădejde al echipei de conducere, practic indispensabil în activitățile de comunicare și organizare ale acțiunilor noastre. S-a achitat foarte bine și de sarcinile de relaționare externă, ne bazăm pe el și-n viitorul mandat.



Regret că nu le pot așeza în listă pe Alina Dumitru sau Corina Căprioriu, pe care le-am propus și susținut în 2017 să facă parte din Comitetul Director, din păcate s-a demonstrat încă o dată că experiența de mare campion nu îți asigură de la sine și expertiză managerială. În cazul lor, fiind tinere, vor putea să capete această expertiză, doar stând și trudind alături de cei care-au dovedit-o, și care sunt deschiși să le sprijine, așa cum am fost și sunt și eu.

Cu echipa descrisă mai sus, dar și cu restul colegilor inimoși și harnici, doresc să lucrăm pentru ‘JUDO-ROMÂNIA, DE LA RESPECT PUBLIC LA SPORT NAȚIONAL!’“, a scris Cozmin Guşă.

Cu doar o zi înainte de anunţul lui Cozmin Guşă legat de echipa sa, Alex Raicu a reuşit să câştige medalia de aur la categoria 73 de kilograme la Grand Slamul de la Tel Aviv.

În toamna anului trecut, la Campionatele Europene de Tineret şi Juniori, România a obţinut medalii de argint şi bronz, prin Eduard Şerban şi Alex Creţ.

