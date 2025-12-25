Sport

Crăciun la 25 de grade. Adrian Mutu petrece alături de cel mai bun prieten de la naționala României

Fostul mare internațional român a plecat din România la căldură, vizitându-și colegul de camera de la echipa națională, care antrenează acum în zona Golfului
Catalin Oprea
25.12.2025 | 07:00
Craciun la 25 de grade Adrian Mutu petrece alaturi de cel mai bun prieten de la nationala Romaniei
SPECIAL FANATIK
Adrian Mutu și Cosmin Contra petrec Crăciunul în Qatar FOTO facebook/adrianmutu
ADVERTISEMENT

Adrian Mutu a decis să petreacă Crăciunul la căldură. Fostul mare atacant al echipei naționale și-a luat familia și a plecat în Qatar. Alegerea nu este deloc întâmplătoare. Mutu face Crăciunul alături de cel mai bun prieten pe care l-a avut la naționala României.

Mutu și Contra au împărțit camera în cantonamente

Mutu și Cosmin Contra au împărțit camera în cantonamentele naționalei mai bine de zece ani. Au fost de nedespărțit, chiar dacă n-au fost colegi la echipa de club, Dinamo, decât o scurtă perioadă de timp.

ADVERTISEMENT

Briliantul l-a vizitat pe Contra în Qatar și au petrecut Ajunul Crăciunului alături de acesta și de stafful lui. La Al Arabi mai activează Laurențiu Roșu și Cornel Dobre, ambii ca antrenori secunzi.

Echipa lui Contra este pe locul șase în Qatar, la trei puncte de locul trei. Formația din Doha a fost preluată de Contra, după ce acesta a avut o experiență nefericită în Arabia Saudită. El a fost dat afară de la Al Kholod, după numai 16 zile.

ADVERTISEMENT
Ce au pățit două ucrainence care au încercat să treacă granița cu 60.000...
Digi24.ro
Ce au pățit două ucrainence care au încercat să treacă granița cu 60.000 de dolari ascunși în încălțăminte

Contra antrenează Al Arabi

Clubul a fost preluat de omul de afaceri american Ben Harburg, care conduce firma MSA Capital, acesta devenind primul investitor străin din fotbalul saudit. Americanul nu l-a considerat pe Contra compatibil cu planurile lui și l-a înlocuit înainte ca românul să stea pe bancă la vreun meci oficial.

ADVERTISEMENT
FOTO Adevărul din spatele imaginii care a făcut înconjurul lumii: ”Înfiorător”
Digisport.ro
FOTO Adevărul din spatele imaginii care a făcut înconjurul lumii: ”Înfiorător”

Demiterea i-a adus lui Contra o despăgubire uriașă, în valoare de 1,6 milioane de dolari. Ulterior, el a semnat cu Al Arabi, o echipă din Qatar la care au mai activat Ilie Balaci și Dan Petrescu. Acolo a avut un start bun, dar s-a stins pe parcurs.

Contra este antrenorul care l-a readus pe Adrian Mutu în fotbalul românesc. S-a întâmplat la Petrolul, în 2014, când golgheterul naționalei a venit de Ajaccio, semnând cu echipa petrolistă, unde a jucat un an.

ADVERTISEMENT

Mutu este pe lista Fiorentinei

Mutu a fost și antrenor la Petrolul, chiar în 2025, dar a renunțat după zece etape. El este angrenat acum în munca la Academia de Fotbal pe care a înființat-o în Capitală și care a semnat un parteneriat cu Fiorentina.

Singurul fotbalist român care a marcat peste 100 de goluri în Serie A ar putea antrena într-o zi Fiorentina. Forma slabă a echipei din Florența, care e pe ultimul loc în campionat, a adus numele lui Mutu în discuție pentru un potențial candidat la preluarea echipei.

 

 

„Inter l-a pierdut pe Mutu pentru 200.000 de euro”. Cea mai grea decizie...
Fanatik
„Inter l-a pierdut pe Mutu pentru 200.000 de euro”. Cea mai grea decizie din cariera de impresar a lui Giovanni Becali. Exclusiv
Putere, ambiţie, curaj! Mihaela Cambei îşi spune povestea: „Ne luptăm cu fiare, nu...
Fanatik
Putere, ambiţie, curaj! Mihaela Cambei îşi spune povestea: „Ne luptăm cu fiare, nu cu un pai! Încerc să îmi protejez corpul să nu pocnească!”. Exclusiv
Miracol de Crăciun! Soldații din Primul Război Mondial au lăsat armele pentru mingea...
Fanatik
Miracol de Crăciun! Soldații din Primul Război Mondial au lăsat armele pentru mingea de fotbal
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Dan Șucu, acuzat direct că ar fi cumpărat Genoa cu 'bani furați'! Ce...
iamsport.ro
Dan Șucu, acuzat direct că ar fi cumpărat Genoa cu 'bani furați'! Ce afaceri 'de milioane de euro' cu statul ar avea: 'Folosește o firmă dintr-un sat din județul Galați'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!