Crăciun la 25 de grade. Adrian Mutu petrece alături de cel mai bun prieten de la naționala României

ADVERTISEMENT

Adrian Mutu a decis să petreacă Crăciunul la căldură. Fostul mare atacant al echipei naționale și-a luat familia și a plecat în Qatar. Alegerea nu este deloc întâmplătoare. Mutu face Crăciunul alături de cel mai bun prieten pe care l-a avut la naționala României.

Mutu și Contra au împărțit camera în cantonamente

Mutu și Cosmin Contra au împărțit camera în cantonamentele naționalei mai bine de zece ani. Au fost de nedespărțit, chiar dacă n-au fost colegi la echipa de club, Dinamo, decât o scurtă perioadă de timp.

ADVERTISEMENT

Briliantul l-a vizitat pe Contra în Qatar și au petrecut Ajunul Crăciunului alături de acesta și de stafful lui. La Al Arabi mai activează Laurențiu Roșu și Cornel Dobre, ambii ca antrenori secunzi.

, la trei puncte de locul trei. Formația din Doha a fost preluată de Contra, după ce acesta a avut o experiență nefericită în Arabia Saudită. El a fost dat afară de la Al Kholod, după numai 16 zile.

ADVERTISEMENT

Contra antrenează Al Arabi

Clubul a fost preluat de omul de afaceri american Ben Harburg, care conduce firma MSA Capital, acesta devenind primul investitor străin din fotbalul saudit. Americanul nu l-a considerat pe Contra compatibil cu planurile lui și l-a înlocuit înainte ca românul să stea pe bancă la vreun meci oficial.

ADVERTISEMENT

Demiterea i-a adus lui Contra o despăgubire uriașă, în valoare de 1,6 milioane de dolari. Ulterior, el a semnat cu Al Arabi, o echipă din Qatar la care au mai activat Ilie Balaci și Dan Petrescu. Acolo a avut un start bun, dar s-a stins pe parcurs.

Contra este antrenorul care l-a readus pe Adrian Mutu în fotbalul românesc. S-a întâmplat la Petrolul, în 2014, când golgheterul naționalei a venit de Ajaccio, semnând cu echipa petrolistă, unde a jucat un an.

ADVERTISEMENT

Mutu este pe lista Fiorentinei

Mutu a fost și antrenor la Petrolul, chiar în 2025, dar a renunțat după zece etape. El este angrenat acum în munca la Academia de Fotbal pe care a înființat-o în Capitală și care a semnat un parteneriat cu Fiorentina.

Singurul fotbalist român care a marcat peste 100 de goluri în Serie A ar putea antrena într-o zi Fiorentina.