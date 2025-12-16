Crăciun vișiniu într-o piață din București! Jucătorul străin de la Rapid a refuzat să mănânce un produs adorat de mulți români

ADVERTISEMENT

Gest frumos făcut de jucătorii Rapidului cu doar câteva zile înainte de Crăciun. Fotbaliștii echipei din Giulești au fost prezenți în Piața Berceni, acolo unde s-au întâlnit cu mai mulți copii proveniți din zone defavorizate, cărora le-au oferit cadouri. Elevii lui Costel Gâlcă au avut parte și ei de surprize. Li s-au cântat colinde și au fost invitați la masă, unde au primit alimente tradiționale. Nici șoriciul nu a lipsit.

Surpriza pregătită de jucătorii de la Rapid pentru cei mai mici suporteri

În fiecare an, n, echipele din România încearcă să se apropie cât mai mult de suporteri. Jucătorii de la Rapid au fost prezenți marți, 16 decembrie, la deschiderea Pieței Berceni și s-au fotografiat cu cei mai mici suporteri.

Copiii au primit din partea clubului mai multe cadouri, iar la schimb i-au colindat pe favoriții lor. Jucătorii străini au fost, așa cum era de așteptat, cei mai impresionați, întrucât nu toți erau familiari cu tradițiile din România.

În momentul în care a ajuns în Piața Berceni, din mașină a coborât Moș Crăciun, cu un sac în spate. Imediat după aceea și-au făcut apariția și jucătorii echipei din Giulești, care au dat mâna cu copiii și au stat la poze și la autografe.

Un jucător de la Rapid a refuzat să mănânce șorici. Fotbaliștii din Giulești s-au delectat cu specialități de Crăciun

Ulterior, micuții au primit cadouri. Copiii proveniți din medii nefavorizate au primit în dar mingi și diferite obiecte de colecție cu însemnele echipei din Giulești. Alex Dobre, Denis Ciobotaru sau Claudiu Petrila s-au numărat printre ajutoarele lui Moș Crăciun. A urmat apoi un moment special dedicat jucătorilor de la Rapid, care s-au bucurat de o serie de colinde de Crăciun alături de copii.

Nici masa de Crăciun nu a lipsit. Organizatorii evenimentului i-au invitat pe elevii lui Costel Gâlcă să se servească de pe platourile pline de specialități. Jucătorii s-au conformat imediat. Unul dintre puținii care a refuzat șoriciul a fost Kader Keita. Un suporter a remarcat imediat acest detaliu și i-a spus lui Petrila: „Lăsați-l să mănânce, să dea gol cu Steaua (n.r. FCSB)!”.