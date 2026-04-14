Crainicul FCSB, în mijlocul unui scandal uriaș! Ce legătură are Florin Ghencea cu panourile anti-cezariană din București

Un subiect care a stârnit controverse uriașe în ultimele zile ajunge, indirect, și în zona fotbalului din țara noastră. Florin Ghencea, crainicul campioanei României, FCSB, apare în documentarea unei investigații legate de panourile publicitare cu mesaje anti-cezariană din București. Campania a fost deja criticată dur de medici, care vorbesc despre informații false și periculoase.

Crainicul de la FCSB, implicat în scandalul mesajelor anti-cezariană. Ce rol are, de fapt, Florin Ghencea

Investigația publicată de arată că în spatele panourilor care au apărut în Capitală se află Fundația Corporate Transparency, o organizație despre care s-a mai scris în trecut că a promovat teorii ale conspirației. Mesajele afișate în spațiul public nu sunt însoțite de studii sau surse medicale. În plus, ele au generat reacții imediate din partea specialiștilor.

Pe bannerele uriașe din Capitală se pot vedea mesaje anti-cezariană. Multe dintre ele au caracter conspiraționist și dau de înțeles că nașterea naturală ar fi mai sănătoasă decât cezariana. Totul ar porni de la ideea că se dorește „distrugerea rasei albe prin oprirea natalității”. Studiul pe care se bazează această teorie se numește „Trustul Bancar Tibetan”.

În acest context apare și . Potrivit informațiilor publice, acesta este asociat cu fundația. Într-o reacție oferită jurnaliștilor a declarat că știe de campanie, dar că nu poate oferi detalii: „Da, știu că au făcut ceva pe tema asta, dar amănunte să vă spun nu știu”, a declarat acesta. Despre relația cu organizația, Ghencea a precizat că „am mai vorbit cu ei, dar așa, foarte rar”, conform sursei menționate anterior.

Ce spun experții despre mesajele anti-cezariană din București

FANATIK a luat legătura cu mai mulți experți din domeniu, care au declarat la unison că aceste mesaje, deși par la prima vedere inofensive, „Eu sunt pentru operația de cezariană când este necesară din punct de vedere medical, când e vorba de probleme ale mamei sau ale fătului, dar nu sunt pentru a face cezariană la cerere, mai devreme de termen, când își dorește toată lumea. Cezariana este o soluție de necesitate, nu una uzuală”, a explicat pentru site-ul nostru medicul Ana Culcer.

„Operația de cezariană se numește așa pentru că este o intervenție salvatoare de viață, atât a mamei, cât și a copilului, cunoscută încă din Antichitate”, este de părere psihiatrul Gabriel Diaconu.