Crainicul lui Sepsi, gafe la microfon! Cum a numit-o pe FCSB și cum l-a „botezat” pe Gnahore

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Meciul Sepsi – FCSB s-a jucat luni seară pe stadionul din Sf. Gheorghe cu o asistență de aproximativ 7000 de oameni în cadrul etapei cu numărul 4 din acest sezon de SuperLiga, fiind de altfel ultima partidă a acestei runde. În mod devenit deja tradițional, crainicul arenei a făcut prezentările celor două echipe atât în limba română, cât și în maghiară.

Ce s-a întâmplat pe stadion înainte de Sepsi – FCSB

Potrivit , pentru formația roș-albastră a folosit denumirea „FCSB București”, deși cuvântul „București” nu face parte din denumirea oficială a clubului, în vreme ce lui Eddy Gnahore (32 de ani), titular în acest meci, i-a spus „Gnohere”, confuzie cu fostul atacant care, asemenea lui Gnahore de altfel, a venit la FCSB de la Dinamo, cel poreclit „Bizonul”.

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Înainte de startul partidei atmosfera a fost destul de relaxată. Mici tensiuni au apărut însă după ce fanii lui Sepsi au început să cânte „Imnul maghiarilor de pretutindeni”. În replică, suporterii FCSB-ului prezenți la Sf. Gheorghe au replicat, conform sursei citate, prin scandarea „România, România”. Imediat, gazdele au reacționat și au strigat „Ria, Ria, Ungaria”.

Peluza Nord FCSB a revenit alături de echipă

Așadar, Peluza Nord FCSB a revenit „la datorie” cu ocazia acestui meci cu Sepsi, , Cu această ocazie, liderul Gheorghe Mustață a transmis următorul mesaj: „Majoritatea a decis. Așa este la noi. Democrație. Am votat și a reieșit că mergem la meci. Dacă vă interesează cine este cel care a votat împotrivă, ei bine, eu sunt acela. Am vrut să mai aștept un meci, o săptămână. Să văd dacă au înțeles mesajul nostru. Acum rămâne ca, de la jocul cu Sepsi, să vedem iar o echipă care moare pe teren pentru a câștiga orice minge, să vedem dăruire, așa cum au devenit campioni.

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Fotbalul nu-l poți uita, doar respecta sau nu. Dacă îl respectă, suntem acolo. Dacă nu, trecem la nivelul doi. Depinde de cum vor reacționa. Mulți au constatat că, dacă eram acolo, aveau mult mai multe șanse de a câștiga meciul cu Farul. Foarte bine. Au înțeles că suntem al 12-lea jucător. Nu mai acceptăm menajamente. Vrem Cupa și campionatul. Eventul scrie pe ei. Cine nu se implică mai bine pleacă. Este, din nou, momentul zero. Dacă nu vor înțelege, pasul doi va fi mult mai dur, dar cu noi acolo, în peluză”.