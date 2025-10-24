Crainicul ultras de la Dinamo! Bătut de jandarmi, după ce a invadat terenul: „M-au frăgezit! Au dat în mine cu scutul”

ADVERTISEMENT

Ștefan Știucă a fost invitatul lui Cristi Coste la super-show-ul FANATIK DINAMO. Crainicul roș-albilor a făcut dezvăluiri incendiare din viața de ultras, inclusiv despre bătăile încasate de la jandarmi.

Cum a ajuns crainicul Ștefan Știucă în Peluza Sud Dinamo

Ștefan Știucă este crainicul lui Dinamo începând cu anul 2024. Announcer-ul, care este și solist al trupei The Mob Band, are roș-albul în sânge. Artistul a dezvăluit la FANATIK DINAMO cum a ajuns membru al Peluzei Sud.

„Primul meu contact cu peluza a fost evident Nova Guardia și am fost picat în admirația celor mai mari ca mine. Mă uitam la Tara, la Elias, cu mare admirație la începuturile mele acolo. După care am crescut. Am început să ne formăm afinități personale în funcție de mentalitatea fiecăruia. Individualitatea e ceva ce trebuie încurajat. Un grup de suporteri nu e o turmă.

Și conform unor principii care ne-au separat i-am urmat pe ceilalți în sudul stadionului Dinamo. A urmat o epocă tristă. Cu stadion mai degrabă gol, cu scindare. Ne-am făcut râs alergându-ne la mantinela tribunei a 2-a. Am trecut peste aceste evenimente ca grup de suporteri”, a declarat Ștefan Știucă, în exclusivitate la FANATIK DINAMO.

Ștefan Știucă, despre bătăile primite de la jandarmi

Ștefan Știucă este unul dintre cei mai controversați crainici din România. scor 0-2.

„Dezastrul care a lovit, năpasta care s-a abătut asupra noastră, a avut darul să coaguleze niște forțe și iată Dinamo redivivus. Povestea cu peluza e foarte interesantă. Eu vin dintr-o epocă în care noi am invadat terenul cu Slovan și m-a bătut domnul comandant Iorga, îmi amintesc, dar subțire. Și o amendă. Mă duceam la Secția 6, mă dojenea puțin domnul Iorga și plecam acasă. Au tras cu gloanțe de cauciuc în noi când ne alergam cu rapidiștii pe pista de atletism.

Am rămas blocat în gard la Pitești când a dat Zicu gol din penalty. Era 4-1 pentru ăia. Marchează Zicu, vine spre noi și ne arată celebrul gest. Eu, gata, sărim în teren. Erau faimoasele scene cu Ndoye, cu Dănciulescu. Sar în teren, încerc să ajung la niște jucători, mă calmez. Nu că mă calmez, îmi dau seama cât de stupid e momentul, mă văd părinții la TV cu hanoracul ăla verde penibil.

Intră jandarmii. Prin spărtura aia dintre peluză și tribună. Îi văd venind, fuga! Când am dat să sar gardul înapoi, m-am agățat cu hanoracul în gard. Și eram ca omul-păianjen în pozție așa și pac, pac, bastoane. M-au frăgezit.

Cea mai rea bătaie am luat-o după meciul cu FC Brașov. Când ne-a luat Răzvan Lucescu titlul. Am pierdut 1-2 la Brașov. Tot cu domnul Iorga am amintirile și de atunci. Îți dai seama ce amuzant a fost când ne-am întâlnit în camera de control, eu cu ecusonul pe mine. ‘Să trăiți, domn comandant!’ ‘A, Ștefan…’ A râs. Ce să zică. M-a bătut cu scutul când eram puști. Râdeau colegii lui”, a adăugat announcer-ul dinamovist.

Cine e Ștefan Știucă, announcer-ul lui Dinamo

este un cântăreț român, solist al trupei The Mob Band din București și a devenit cunoscut în România după ce a participat la concursul Vocea României în 2017. Ulterior, a apărut alături de trupa sa și la show-ul Românii au Talent.

„E haios că suntem în 2025 și putem să râdem despre asta. Sunt de acord că e neacceptabil. Nu sunt de acord în chimb să fie neacceptabil spectacol pirotehnic. Eu când la unele nunți cu spectacol pirotehnic mai bombă decât Rapid – Dinamo de anul trecut și nu se duce nimeni la pușcărie”, a conchis Știucă.