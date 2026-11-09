Craiova 2025 vs Craiova 2026: Universitatea a crescut! Coelho îl domină pe Rădoi la cifrele primei jumătăţi de sezon

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Universitatea Craiova e lider la finalul turului de campionat și pe locul 8 în grupa Conference League. Anul trecut, oltenii terminau turul pe 3 și erau pe locul 20 în grupa europeană. Chiar mai impresionantă decât diferența de puncte e diferența de goluri: anul acesta Craiova e mult mai bună atât ofensiv cât și defensiv. La fel ca acum, anul trecut Craiova încheia turul de sezon regulat cu un egal.

Dacă acum a trecut însă pe primul loc după egalul din deplasarea de la CFR Cluj, atunci își dezamăgea suporterii: făcea doar 2-2 pe teren propriu cu Rapid și rămânea astfel pe locul 3 în clasament, la 3 puncte distanță de Rapid și de liderul surpriză Botoșani.

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Mai mult, Craiova își egala rivala din capitală in extremis, la ultima fază a meciului, după un penalty transformat de Nsimba în minutul 90+10. De altfel, la încheierea turului sezonului regulat de anul trecut, Rapid sau chiar FCSB erau considerate marile favorite la titlu, Universitatea fiind cotată mai degrabă cu șansa a treia, atât de bookmakeri cât și de analiști.

Filipe Coelho îl domină pe Mirel Rădoi. Cifrele spun totul despre actualul și fostul antrenor al Universității Craiova

Iată cum arăta clasamentul la vârf după etapa a 15-a a Superligii din 2025 – 2026:

Loc Echipă Meciuri Victorii Egaluri Înfrângeri Golaveraj Puncte 1. FC Botoșani 15 9 5 1 28-11 32 2. Rapid 15 9 5 1 27-12 32 3. Universitatea Craiova 15 8 5 2 26-16 29

Așa arată clasamentul Superligii acum, după același număr de partide:

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Loc Echipă Meciuri Victorii Egaluri Înfrângeri Golaveraj Puncte 1. Universitatea Craiova 15 10 3 2 34-10 33 2. Dinamo 15 10 3 2 32-11 33 3. Rapid 15 9 4 2 24-14 31

Astfel, pe lângă cele 4 puncte în plus acumulate în turul actual de sezon regulat, față de cel precedent, Craiova impresionează mai ales la linia de golaveraj: echipa lui Coelho a marcat cu 8 goluri mai multe și a încasat cu 6 mai puține, adică o diferență de +14 goluri, în sezonul actual. Asta în condițiile în care 5 dintre cele 10 goluri din acest sezon au fost primite de Craiova doar în deplasarea de la Dinamo, într-un context special: într-un meci disputat în premieră cu rezervele, între cele două manșe ale dublei cu Levski Sofia din preliminariile Champions League. Atunci, oltenii au avut și un eliminat în prima repriză, când scorul era deja 2-0, după două erori personale mari în defensivă.

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Filipe Coelho, mai bun decât Mirel Rădoi și în cupele europene

De asemenea, în aceeași perioadă a anului trecut Craiova acumulase doar 4 puncte din primele 3 etape ale grupelor Conference League, după înfrângerea cu Rakow, egalul cu Noah și victoria din deplasarea de la Rapid Viena. Avea să mai acumuleze doar 3 puncte până la finalul fazei grupelor, în condițiile în care, la fel ca acum, cele trei meciuri rămase de disputat în anul trecut, începând din noiembrie 2025, aveau să fie cele mai dificile din grupă (cu Mainz, Sparta Praga și AEK Atena).

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Anul acesta, Craiova a învins deja pe Egnatia și Inter Descaldes (adversare similare valoric cu Rakow sau Noah) și a făcut un egal cu Getafe, care este evident cea mai bună echipă dintre cei șase adversari ai alb-albaștrilor luați în considerare. Cu 7 puncte acumulate deja, Știința este în acest moment pe : partidele cu Brighton, Kairat și Copenhaga par, per total, mai accesibile decât cele cu Mainz, Sparta și AEK din sezonul trecut.

Cu măcar 5 puncte obținute din aceste ultime trei meciuri din grupa principală Conference League, Craiova și-ar asigura un loc în primele 8 și implicit ar evita un play-off dificil în februarie 2027, dar ar face și un salt impresionant de coeficient, care cel mai probabil ar asigura-o că poate fi cap de serie în toate tururile preliminare dintr-o eventuală calificare în Champions League, inclusiv în play-off.

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Rădoi era deja în vrie în noiembrie 2025, Coelho este „pe lei mari” acum, când sărbătorește un an pe banca Universității

Dar poate cel mai relevant lucru față de aceeași perioadă de anul trecut este situația în care era echipa, la începutul returului sezonului regulat din 2025. Rădoi a avut o toamnă dezastruoasă, în care a bifat înfrângeri cu Oțelul, FCSB și Rakow, dar și egaluri pe teren propriu cu Dinamo și Rapid sau, mai grav, în deplasare cu Metaloglobus.

Situația deja dificilă de la finalul turului de anul trecut devenea de-a dreptul critică pentru Mirel după înfrângerea de acasă cu UTA din startul returului, care avea să-i aducă și acceptarea unei demisii pe care și-o mai dăduse cel puțin o dată, în perioada imediat anterioară. Rădoi se despărțea astfel pentru a doua oară de Craiova, după mai puțin de un an petrecut pe bancă și, exact pe 11 noiembrie 2025, era numit în funcție portughezul Filipe Coelho.

În ciuda faptului că a fost primit cu reticență sau chiar cu frustrare fățișă de majoritatea fanilor olteni, Coelho a pus imediat echipa înapoi pe șine și, după exact un an pe banca Universității, are un procentaj mult superior lui Rădoi. Mirel își termina al doilea mandat la Știința cu doar 1,77 puncte (medie/meci), în timp ce media punctelor pe meci a portughezului este de 2,07.

Coelho se confundă cu stabilitatea, Rădoi e inversul

Mai mult, după ce a stat deja aproape un an întreg pe banca Craiovei, Coelho a făcut această medie superioară de puncte din mai multe meciuri: 61 de partide are până acum portughezul, față de 44 Rădoi, în mandatul trecut din Oltenia.

Atât în relațiile interumane cât mai ales în stilul de joc imprimat echipei, Filipe Coelho a arătat echilibru și o organizare răbdătoare și calmă, care încetul cu încetul au făcut din Universitatea forța recunoscută a campionatului.

Deși depășit deja cu 17 meciuri pe bancă de Coelho, Rădoi are motive serioase de îngrijorare referitoare la stilul său de antrenorat și, poate, legate de temperamentul său instabil. Cele 44 de meciuri la Craiova au fost cele mai multe din toată cariera de antrenor a lui Rădoi, care între timp a mai antrenat așa: 13 meciuri la Al Tai, 14 la Al Bataeh, 7 la Al Jazira, tot 7 la Gaziantep și doar 5 în al doilea său mandat pe banca FCSB.