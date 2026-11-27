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Mike Arana, cel mai bun tânăr jucător al naționalei Honduras U17, cu care evoluează la CM U17 din Qatar, a fost transferat de Universitatea Craiova în plin turneu final. Mihăiță Pleșan, agentul său, a oferit detalii despre fotbalist, de la calitățile sale și cum a ajuns la campioana României, până la suma colosală pentru care va pleca în viitor din România.

Mihăiță Pleșan i-a făcut portretul în direct lui Mike Arana. Suma fabuloasă pe care Universitatea Craiova o poate încasa

Chiar în timp ce tânărul fotbalist juca în fața Columbiei U17, Universitatea Craiova a anunțat transferul în SuperLiga României. Mike Arana este văzut drept noua mare speranță a Hondurasului, iar Mihăiță Pleșan a dezvăluit că a fost dorit de mai multe cluburi mari din Europa. Agentul este de părere că tânărul jucător, dacă se va adapta la echipa din Bănie, va părăsi România în viitor pentru o sumă foarte mare.

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„Înainte jucase cu naționala mare în Kuweit, unde golul doi pleacă de la el. El face acțiunea din care Moncada marchează, alt jucător de-al nostru care a plecat la Lugano și acum se discută de o sumă foarte mare de viitor transfer, peste zece milioane. Noi îl vedem pe Arana mai bun ca el. Arana e considerat în Honduras cel mai mare talent din ultimii 25 de ani. Asta nu spun eu, spun oamenii care sunt acolo. Personal, mi-am dorit foarte mult să vină la Craiova și n-a fost deloc ușor să-l aduc. Adică, l-am propus la mai multe echipe. Bineînțeles, prima echipă din România la care l-am propus a fost Craiova. La un moment dat s-a împotmolit. Au venit alte echipe mari din primele cinci campionate ale lumii, dar până la urmă am reușit să-l direcționez acolo unde ne-am dorit. A fost propus și la alte echipe din România.

Nu că nu l-au vrut, dar cred că li s-a părut că suma de investiție a fost mare sau alții au spus că e bun, dar nu investesc într-un copil. Nu pot să vorbesc de sume, pentru că n-ar fi corect. Alte echipe care l-au vrut de afară plăteau mult mai mult. Eu cred că și în momentul ăsta, dacă Craiova vrea să-l vândă, scoate cel puțin dublu pe el. Da, eu cred că pot să aduc o ofertă dublă în momentul ăsta pentru el dacă Craiova vrea să-l vândă. Sunt echipe mari care l-au refuzat. Sunt două echipe care au câștigat de-a lungul timpului Champions League, din top cinci campionate ale lumii. Este un jucător cu un potențial imens. Sunt convins că Craiova îl va crește așa cum trebuie, și mai cred că la 21 de ani, dacă se va adapta, va fi cel mai scump transfer din România. Eu așa cred. Sunt șanse mari la premisele care se văd la el și toată lumea vorbește. !”, a spus inițial Mihăilă Pleșan.

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Cum a fost adus Mike Arana, de fapt, la Universitatea Craiova

Mihăiță Pleșan a povestit ulterior detaliile legate de anunțat în exclusivitate de FANATIK. Impresarul a colaborat la acest transfer cu partenerul său, cu care lucrează încă de pe vremea când activa ca fotbalist în Rusia. Pleșan este convins că pasul făcut de Arana în România îl va ajuta enorm în carieră. „În primul rând, partenerul meu, care este agentul jucătorului și cu care lucrăm de fapt de 20 de ani, de când jucam eu în Rusia, deja am lucrat la Mora, la Maldonado. Știm ce înseamnă Craiova. Adică eu știu foarte bine, el și-a dat seama, oamenii sunt serioși și atunci, chiar dacă ofertele din alte părți au fost mult, mult mai mari dar și pentru noi, și pentru clubul pe care îl deținea, am decis că e cea mai bună variantă pentru a dezvolta să vină la Craiova, pentru că lucrurile se fac cum trebuie, serios, oamenii ce zic, aia fac.

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Cred că este un pas intermediar foarte bun pentru, pentru el. Merge în Antalya cu ei în ianuarie. Moncada cred că are 19. A fost vândut cu 3,7 milioane în iulie. Adică la momentul ăla a fost foarte greu. Mi-aș fi dorit să-l aduc tot la Craiova, vă spun sincer, dar deja se făcuse ofertă oficială și era complicat să pot să-l direcționez. Deja se înțelesese, iar în momentul ăsta se vorbește de sume peste zece milioane. Undeva între 12 și 15 milioane. Sperăm că și Arana va avea un viitor mare tare și nu doar pentru Craiova, ci pentru fotbalul mondial!”, a mai spus Pleșan.

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Marcel Pușcaș, nedumerit în privința postului pe care Mike Arana îl va ocupa la Universitatea Craiova

După discursul avut în direct de Mihăiță Pleșan despre Mike Arana, Marcel Pușcaș a ținut să intervină. El s-a întrebat unde va intra tânărul jucător în primul „11” al Craiovei, din moment ce oltenii dispun deja de mai multe variante pe benzi. „Ce se va întâmpla cu acest copil, care poate să fie foarte talentat dacă a debutat în naționala Hondurasului, nu? Acum nu știu dacă Matei, puștiul ăsta sau Băsceanu ar fi hondurezi, dacă n-ar juca și ei în naționala statului Honduras. Și băiatul vine la Craiova. Unde joacă băiatul ăsta? Mora pe dreapta, Matei pe dreapta. Dincolo Băsceanu, Baiaram… Craiova trebuie să câștige Cupa și campionatul. Nu poți să nu-l bagi pe Matei și să-l bagi pe Arana. Arana ăsta va juca vreun an, doi la echipa a doua a Universității Craiova, la Liga 3!”, a spus și Marcel Pușcaș la FANATIK SUPERLIGA.

17 ani are Mike Arana

6 selecții are deja la naționala mare a Hondurasului