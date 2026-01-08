Sport

Craiova, a doua casă pentru Oleksandr Romanchuk! Mesajul emoționant al fundașului ucrainean după doar șase luni în tricoul Universității: „Am frați, nu doar colegi!"

Oleksandr Romanchuk s-a integrat rapid la Universitatea Craiova și vorbește în cadrul unui interviu despre viața în Bănie, relația cu echipa și suportul fanilor.
Tibi Cocora
08.01.2026 | 06:25
Olexander Romanchuk traversează o perioadă specială a vieții sale, atât pe plan personal, cât și profesional. Fundașul ucrainean al Universității Craiova a vorbit deschis despre vacanța petrecută în Bănie, despre adaptarea la viața din România, relația cu fanii și atașamentul tot mai puternic față de clubul alb-albastru.

Oleksandr Romanchuk, mărturisiri sincere despre viața la Craiova

Romanchuk a explicat în cadrul unui interviu pentru Universitatea Craiova de ce a rămas în România în perioada sărbătorilor și cum a decurs vacanța alături de soția sa.

„Vacanța a fost frumoasă. Am fost cu soția mea aici, la Craiova, pentru că nu pot merge acasă, în Ucraina. De aceea am rămas aici și a fost doar o săptămână, nu am avut prea mult timp la dispoziție. Au venit prieteni să ne viziteze, persoane pe care nu le-am văzut de mult timp și ne-am bucurat să fim alături de ei”, a punctat fundașul Științei.

Fundașul Universității Craiova a povestit și despre experiența de la Târgul de Crăciun, unul dintre punctele de atracție ale orașului.

„Am fost de câteva ori la Târgul de Crăciun. Ne-a plăcut mâncarea, atmosfera. Singura problemă este că e foarte multă lume. Uneori nu poți merge, pășești ca pinguinul. Pe parcurs am aflat când ar fi potrivit să venim ca să ne bucurăm mai mult”, a adăugat Romanchuk.

Oleksandr Romanchuk a devenit treptat om de bază la Universitatea Craiova

Ucraineanul traversează o perioadă excelentă la Universitatea Craiova, iar fundașul a vorbit deschis despre modul în care s-a adaptat în Bănie și despre filosofia sa de viață și de joc. Cu o mentalitate clară de învingător, Romanchuk spune că este concentrat exclusiv pe prezent, pe muncă și pe fiecare meci în parte, într-un sezon în care integrarea sa în echipă a devenit tot mai vizibilă.

„Nu îmi place să vorbesc despre viitor sau să visez lucruri. Sunt optimist, iar mentalitatea mea este de învingător. Vreau mereu maximum din tot ce se poate obține, dar, momentan, ne gândim la cantonament și să dăm tot ce avem mai bun aici. Contează mult să mă gândesc doar la următorul meci pe care îl avem, să luăm totul pas cu pas și să câștigăm fiecare meci. Adaptarea mea la Craiova nu a fost ușoară, dar nici grea. Oamenii de la club, din echipă și din staff sunt extraordinari.

Nu sunt singur, o am pe soția mea alături, iar venirea lui Isenko a făcut totul și mai ușor, fiind amândoi din Ucraina. Cu cât treceau meciurile, fanii au început să mă cunoască. Am marcat un gol, apoi a venit și al doilea, iar acest lucru s-a simțit inclusiv în viața de zi cu zi. Oriunde merg, inclusiv la magazin, oamenii mă opresc să îmi spună câteva cuvinte frumoase. Apreciez enorm acest lucru și nu a fost niciodată o problemă să mă opresc pentru o fotografie“, a continuat Romanchuk.

Romanchuk, trup și suflet pentru Universitatea Craiova

Olexander Romanchuk a vorbit deschis despre legătura tot mai puternică pe care o are cu Universitatea Craiova și cu suporterii alb-albaștri. După doar șase luni petrecute în Bănie, fundașul ucrainean spune că s-a simțit adoptat de oraș și de oameni, iar clubul nu mai este doar echipa la care joacă, ci o adevărată familie.

„După șase luni petrecute la Craiova, tot mai mulți oameni mă cunosc, iar sentimentul este unul special. Pot spune doar cuvinte frumoase despre oamenii din România, care sunt calzi și dornici să ajute. Craiova a devenit a doua mea casă după Ucraina. Nu sunt aici doar ca să joc fotbal și să primesc un salariu. Pun mult suflet în tot ceea ce fac, iar dacă apăr aceste culori, atunci Universitatea este a doua mea familie. Colegii de la echipă nu sunt doar colegi, sunt frați, iar pentru ei voi lupta atât pe teren, cât și în afara lui, dacă va fi nevoie.

Atmosfera de pe stadionul „Ion Oblemenco” depinde mult de adversar, însă atunci când tribunele sunt pline este ceva extraordinar. Energia venită dinspre suporteri îi face pe unii dintre jucători să dea mai mult decât cred că pot. Unii dintre noi parcă încep să „zboare“ datorită atmosferei, dacă putem spune așa, iar ultrașii sunt mereu alături de echipă, indiferent de context“, a spus Oleksandr.

Romanchuk, cucerit de mâncarea românească

Romanchuk a încheiat cu un detaliu savuros despre viața și mâncarea din România.

„Îmi plac foarte multe mâncăruri românești. Vorbesc cu soția mea și cu bucătarul nostru să o învețe mai multe rețete. Ciorba îmi place foarte mult, sunt multe feluri și mereu e primul fel pe care îl aleg la restaurant. Apoi micii… Doamne, ce carne…”, a încheiat interviul Romanchuk.

Ce obiective are Oleksandr Romanchuk pentru 2026

Cel mai bun fundaș al anului 2025 din SuperLiga a mărturisit că pentru 2026 își dorește ca războiul din țara sa natală să se încheie, iar în plan sportiv vrea să câștige un trofeu cu Universitatea Craiova.

„În primul rând îmi doresc ca războiul să înceteze. Din punct de vedere fotbalistic, vreau să joc pentru echipa națională și să câștig un trofeu cu Universitatea Craiova. Pentru modul în care suporterii m-au primit și m-au făcut să mă simt, să câștig un trofeu pentru ei ar fi modul meu de a răsplăti bunătatea lor. Vreau să îmi scriu numele în istoria Craiovei”, a spus Oleksandr Romanchuk, la Super Gala Fanatik 2025.

