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după un meci aproape fără greșeală, a stabilit recordul de spectatori al sezonului (aproximativ 28.000 de oameni au venit aseară pe Oblemenco) și, pentru ca seara să fie perfectă, a făcut un profit de sute de mii de euro din această partidă, demonstrând că succesul sportiv și cel administrativ sunt corelate. Dezvoltarea infrastructurii sportive asigură nu doar condiții optime pentru desfășurarea și vizionarea jocurilor, ci și premise pentru a transforma meciurile de fotbal în evenimente profitabile pentru cluburile organizatoare.

Aseară, Bănia a vibrat sub presiunea suporterilor care și-au purtat favoriții spre victorie în derby-ul cu FCSB. Pentru o seară, nu Craiova, ci Ion Oblemenco a devenit capitala Olteniei, ajutând Universitatea să își treacă în cont nu doar cele trei puncte, ci și o sumă cel puțin interesantă, într-o seară minunată pentru olteni. Din perspectivă financiară, partida cu FCSB a fost pentru Universitatea nu doar o operațiune profitabilă, ci și o bună repetiție pentru meciurile din Conference League. Există trei categorii de venituri pe care un club le poate genera cu ocazia unui meci – ticketing (bilete), merchandising (obiecte cu însemnele clubului vândute cu ocazia meciului) și venituri “food and beverage – F&B” (mâncarea și băutura comercializate la stadion în ziua meciului). FANATIK vă invită să estimăm împreună profitabilitatea derby-ului pentru Universitatea.

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Câți bani a încasat Universitatea Craiova din bilete la meciul cu FCSB – 240.000 euro

Oblemenco are aproximativ 31.000 de locuri, iar audiența de aseară din stadion a fost de exact 27.696 spectatori, incluzând aici susținătorii FCSB. Universitatea a vândut aproximativ 12.000 de abonamente pentru acest sezon, așadar aproximativ .

Prețurile au variat între 40/55 lei la peluze, 65/75 lei tribuna 2 și 180/200 lei în sectoarele VIP. La un preț mediu de 15 euro cele 16.000 de bilete au generat un venit de aproximativ 240.000 euro. Important – această sumă nu ia în calcul abonamentele deja vândute de club la începutul sezonului competițional.

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Câți bani a încasat Craiova din vânzarea de bere la derby-ul cu FCSB– 25.000 euro

în incinta stadioanelor a modificat obiceiul de consum al spectatorilor, pentru care “berea de dinainte de meci” s-a mutat din proximitatea stadionului în interiorul acestuia, contribuind astfel la creșterea venitului clubului. Aceste venituri sunt în creștere, pentru că cluburile se adaptează noului context legislativ și își calibrează ofertele pentru suporterii lor. Berea de dinainte de meci este doar un termen generic, pentru că odată creat obiceiul consumului în stadion, paleta de produse devine una generoasă, incluzând nu doar bere, ci și gustări și răcoritoare.

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Un profit brut al clubului de 1 euro per spectator este o estimare rezonabilă pentru exercițiul nostru, așadar putem estima un profit brut conservator de 25.000 euro pentru partida de aseară din aceste activități.

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Profit brut merchandising la Craiova – 15.000 euro

Merchandising-ul este o activitate cu marje importante. Adaosul aplicat unor astfel de materiale depășește în mod uzual 100%. În cazul derby-urilor, emulația creată (și întreținută de clubul organizator) produce un entuziasm care de multe ori se descarcă în fanshop-ul oficial. O estimare de 5% cumpărători din totalul spectatorilor este una realistă, iar un bon mediu de 100 de lei (cu profit brut de 10 euro) este de asemenea o presupunere de luat în calcul. Așadar, un profit brut de aproximativ 15.000 euro prilejuit de meciul cu FCSB nu ar surprinde.

Desigur, există și alte venituri pe care cluburile le pot accesa cu ocazia meciurilor importante. Accesul în parcurile stadionului este și el monetizat, iar expunerea unui derby atrage sponsori punctuali, sau crește contribuția unor sponsori tradiționali.

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Craiova vs FCSB – profit sportiv și financiar deopotrivă

Cu un profit brut de 250 – 300.000 euro rezultat din ticketing, merchandising și F&B, Universitatea și-a acoperit cu succes cheltuielile de organizare și a făcut un profit substanțial. Atenție – vorbim despre un singur meci și facem complet abstracție de veniturile (încasate la începutul sezonului) din abonamente.

Iar campania de Conference League va înseamnă chiar mai mult decât atât. Cum oaspeții internaționali prezintă întotdeauna interes pentru publicul spectator, , așadar veniturile totale prilejuite de meciuri vor urca în același ritm. Ceea ce transformă fotbalul într-o afacere cu adevărat profitabilă. Desigur, cu condiția unei corecte administrări a zonei sportive, adică a activității de bază a unui club. Pentru că fotbaliștii și rezultatele aduc publicul la stadion și îl încurajează să contribuie la venitul clubului.