„Craiova a jucat cu o echipă de play-out la noi”. Șumudică a dat de pământ cu Rapid Viena și a lăudat un jucător al lui Rădoi!

Universitatea Craiova a obținut în premieră o victorie în „Faza Ligii” UEFA Europa League. Oltenii s-au impus în deplasare la Rapid Viena, scor 0-1, unicul gol al partidei fiind marcat de Romanchuk. Cum a comentat Marius Șumudică succesul elevilor lui Mirel Rădoi.

Șumudică a dat de pământ cu Rapid Viena după victoria Craiovei

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică a mărturisit că Universitatea Craiova a meritat să câștige în fața austriecilor. Antrenorul a criticat dur Rapid Viena și a transmis că aceasta s-ar afla în play-out dacă ar evolua în campionatul României.

„Ieri am văzut două meciuri în care echipele din România aveau șanse să câștige. De altfel, Craiova a și luat trei puncte, doar că a întâlnit o echipă extrem de modestă, o echipă cu o valoare de play-out în campionatul nostru, Rapid Viena.

Craiova i-a bătut acum pe cei de la Rapid Viena… Austriecii au bătut-o doar pe Sturm Graz acasă, dar Fiorentina i-a bătut cu 3-0, fără drept de apel, LASK Linz a câștigat cu 0-2 acasă la ei, Austria Viena tot așa, i-au bătut 1-3 acasă. Ei au mari probleme pe teren propriu. M-am uitat pe calitatea tehnică a lor și au mari probleme de exprimare.

Universitatea Craiova a meritat să câștige! În campionatul intern doar cu Rapid sau cu Metaloglobus a mai avut Universitatea Craiova la fel de multe ocazii precum a avut ieri. Nu se poate ca într-un meci de Conference League să mergi la Rapid Viena și să ai atâtea ocazii! Nu luăm nimic din meritele Craiovei, dar au avut niște ocazii rarisime. La cum a arătat ieri, Rapid Viena a fost o echipă de play-out din România”, a declarat Marius Șumudică.

Ce jucători a remarcat Marius Șumudică din echipa lui Mirel Rădoi

În continuare, Marius Șumudică i-a scos în evidență pe Mekvabishvili, Mora și Bancu, dar favoritul său este Teles. Analistul susține că mijlocașul portughez a făcut un meci exemplar, iar .

„Mi-a plăcut ieri de Mekvabishvili la mijloc, a închis foarte bine. Craiova are benzile foarte bune, aici mă refer la Bancu și la Mora. Eu am mai spus de Mora, este un jucător de bandă care joacă winger la echipa națională. Scoate ușor om din joc, are picioare foarte bune, centrul de greutate jos. Pe Bancu îl știm foarte bine, de la mijloc în sus ajunge la finalizare, intră în combinații și știe foarte bine jocul.

Cel mai mult mi-a plăcut ieri de Teles. El a făcut un joc extraordinar! A ajuns la finalizare de foarte multe ori, a dat pase filtrante, aleargă foarte mult, capacitate de efort. Este un post care i se potrivește foarte bine”, a mai spus „Șumi”.

Ce șanse de calificare are Craiova după victoria cu Rapid Viena

În final, Marius Șumudică a transmis că Universitatea Craiova, , are șanse de 60% la calificarea mai departe în Conference League. Antrenorul e de părere că elevii lui Mirel Rădoi, dacă vor scoate patru puncte, vor ieși 100% din „Faza Ligii”,

„Craiova are patru puncte în momentul de față și au șanse reale la calificare. Au două meciuri acasă acum, cu Mainz și Sparta Praga, echipe foarte dificile. Dacă Craiova va reuși să bată una dintre echipele acestea, are șanse foarte mari de calificare. Craiova, cu șapte puncte, se poate califica.

La ei văd o șansă, dacă vor reuși să câștige unul dintre meciurile cu Mainz, Sparta Praga și AEK, de peste 60%. Dacă vor face patru puncte, eu spun că sunt calificați sigur. Craiova a jucat foarte bine, a continuat trendul foarte bun din campionat”, a conchis Marius Șumudică.