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Universitatea Craiova a mutat pentru câteva zile o parte a Băniei la Erevan, înaintea returului cu Ararat-Armenia. În timp ce echipa lui Filipe Coelho este cazată la unul dintre hotelurile importante ale capitalei Armeniei, legendele care au scris istorie în tricoul „Științei” au ales să fie alături de actuala generație în misiunea europeană. Cârțu, Lung, Săndoi, Geolgău, Donose și Cristescu au făcut deplasarea special pentru meciul decisiv și au ajuns într-un loc cu o poveste pe măsură.

Hotelul în care s-a cazat Universitatea Craiova, construit pe locul unui fost velodrom

și a decis să se cazeze la DoubleTree by Hilton Yerevan City Centre, unul dintre hotelurile importante și de lux ale capitalei Armeniei. Clădirea este relativ nouă. Inaugurarea oficială a avut loc pe 18 iulie 2015, după doar aproximativ 16 luni de lucrări. Hotelul a fost construit de compania italiană Renco, în cadrul unui parteneriat public-privat cu autoritățile armene.

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Locul pe care a fost ridicat hotelul are, însă, o istorie cu totul diferită. Complexul a fost construit pe terenul fostului velodrom din Erevan, iar proiectul Renco nu s-a limitat la ridicarea hotelului. Planul pentru întreaga zonă prevedea transformarea fostului spațiu sportiv într-un mic cartier cu zone verzi, fântâni, spații comerciale, birouri și locuințe. Investiția anunțată pentru dezvoltarea întregii zone se ridica la aproximativ 130-150 de milioane de euro.

Hotelul propriu-zis valorează aproximativ 35 de milioane de dolari, are 176 de camere, împărțite în mai multe categorii, de la camere King și Twin până la camere Deluxe și apartamente și a fost conceput ca un hotel de categorie superioară, cu restaurant, bar, spațiu de fitness și săli pentru evenimente și conferințe. Cele opt săli de conferințe pot găzdui, potrivit informațiilor publicate la hotel, până la aproximativ 400 de persoane. La momentul inaugurării, proiectul era prezentat drept unul dintre cele mai moderne hoteluri din Erevan.

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35 de milioane de dolari valorează DoubleTree by Hilton Yerevan City Centre

DoubleTree by Hilton fost inaugurat chiar de către președintele Armeniei

Deschiderea din 2015 a fost un eveniment important pentru Erevan. La ceremonie a participat Serzh Sargsyan, președintele Armeniei la acea vreme, alături de primarul capitalei, Taron Margaryan și de reprezentanții companiei italiene Renco. Președintele a vizitat hotelul și a primit detalii despre investiție, locurile de muncă create și proiectul de dezvoltare a fostului velodrom.

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Există și o mică poveste în spatele numelui. Hotelul a fost deschis în 2015, iar ulterior a trecut sub brandul DoubleTree by Hilton. O publicație a comunității armene din SUA relata că, la deschidere, hotelul purta numele Sign Hotel, iar ulterior a fost adus sub brandul Hilton. Hotelul se află într-o zonă centrală a capitalei, la distanță de 10 minute de mers pe jos de Piața Republicii și de Opera din Erevan, iar Hilton menționează inclusiv priveliștile spre Muntele Ararat printre elementele atractive ale locației.

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10 minute este distanța de mers pe jos dintre hotel și Piața Republicii

. Sorin Cârțu, Silviu Lung, Emil Săndoi, Gheorghiță Geolgău, Costică Donose și Silvian Cristescu au făcut deplasarea în Armenia special pentru a fi alături de echipa lui Filipe Coelho la returul decisiv din play-off-ul Europa League. Legendele „Științei” au fost cazate la Tufenkian Historic Yerevan Hotel, un hotel-boutique aflat chiar în centrul capitalei Armeniei. Hotelul este amplasat în imediata apropiere a celebrei Piața Republicii și a pieței Vernissage, una dintre cele mai cunoscute zone de artă și meșteșuguri din Erevan.

Tufenkian Historic Yerevan și-a deschis porțile în 2012, fiind gândit ca un hotel care să combine confortul modern cu arhitectura tradițională armenească. Fațada este inspirată din stilul arhitectural al Erevanului de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX, iar clădirea folosește inclusiv tuf vulcanic negru și portocaliu, materiale caracteristice capitalei Armeniei. Hotelul a fost realizat cu participarea unor arhitecți și designeri armeni și americani, printre care s-au numărat celebrul designer Clodagh și James Tufenkian, fondatorul grupului care poartă numele familiei sale.

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Hotelul are 83 de camere, la care se adaugă mai multe tipuri de suite. Una dintre cele mai spectaculoase este apartamentul prezidențial, dispus pe două niveluri și având nu mai puțin de 270 de metri pătrați, cu balcon privat. Pentru oaspeți există și piscină exterioară, centru spa, sală de conferințe, bar și restaurantul Kharpert, care poate primi aproximativ 100 de persoane. Restaurantul pune accent pe bucătăria armeană, inclusiv pe preparate inspirate din tradițiile armenești occidentale și orientale. De asemenea, în iulie 2013, președintele Armeniei de la acea vreme, Serzh Sargsyan, a participat și la ceremonia de deschidere a complexului Tufenkian din Erevan.