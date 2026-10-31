Sport

Craiova, adversar de coșmar! Brighton continuă să uimească Europa: victorie de senzație pe terenul lui City

Gabriel Neagu
31.10.2026 | 19:33
Craiova adversar de cosmar Brighton continua sa uimeasca Europa victorie de senzatie pe terenul lui City
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Brighton continuă să uimească Europa: victorie de senzație pe terenul lui City. sursa foto: profimedia
Brighton, viitoarea adversară a Universității Craiova din Conference League, a obținut o victorie istorică împotriva lui Manchester City. Până acum, ”pescărușii” nu câștigaseră niciodată pe Etihad.
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Brighton, revelația sezonului în Premier League, a obținut o victorie neașteptată împotriva lui Manchester City, chiar pe Etihad, în etapa 9 a campionatului, 1-0. Singurul gol al partidei a fost marcat de fotbalistul care a interzis visul ”pescărușilor” de a continua traseul în Cupa Ligii Angliei.

Brighton învinge pentru prima dată în istorie pe Manchester City

La numai 3 zile după ce elevii lui Fabian Hurzeler au cedat dramatic împotriva lui Manchester City, în Cupa Ligii Angliei, la penalty-uri, Brighton și-a luat revanșa. ”Pescărușii” au deschis scorul rapid, în minutul 11 al confruntării de pe Etihad. Atunci, mijlocașul suedez al oaspeților, Yasin Ayari, a reluat în poarta ”cetățenilor” centrarea trimisă de Diego Gomez.

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Manchester City a avut două șanse mari de a restabili egalitatea, ambele prin Erling Haaland. Atacantul norvegian a fost blocat, în repetate rânduri de Lewis Dunk. Enzo Maresca a încercat să schimbe cursul jocului, prin introducerea în teren a lui Rayan Cherki. Fotbalistul francez nu a putut aduce egalarea, iar Brighton a plecat cu toate cele trei puncte de pe Etihad.

Victoria este una istorică pentru echipa lui Fabian Hurzeler. ”Pescărușii” nu mai obținuseră niciodată o victorie împotriva lui Manchester City, pe terenul ”cetățenilor”. Pe terenul propriu al multiplei campioane, s-au întâlnit de 18 ori. Manchester City a obținut 12 succese, 5 meciuri s-au terminat la egalitate și Brighton s-a impus, astăzi, în premieră.

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Brighton are rezultate fabuloase în acest sezon

Brighton are un parcurs senzațional în Premier League. Echipa lui Fabian Hurzeler se află, în acest moment, pe locul 3 din campionat, cu 19 puncte acumulate. Mai mult, a obținut victorii foarte importante în acest sezon. Brighton s-a impus categoric împotriva lui Arsenal, 3-0, dar și împotriva lui Aston Villa, 4-0. ”Pescărușii” au cel mai bun atac din Premier League: 24 de goluri marcate.

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De asemenea, în Cupa Ligii Angliei, a eliminat pe Manchester United, pe Old Trafford, într-un duel în care s-au marcat nu mai puțin de 5 goluri. Deși ”diavolii roșii” au avut un avantaj de două goluri în minutul 9 al duelului, elevii lui Fabian Hurzeler au reușit să întoarcă scorul și s-au impus, 3-2. Parcursul în competiție s-a încheiat runda următoare, când Manchester City a eliminat pe Brighton la penalty-uri.

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Universitatea Craiova va întâlni pe Brighton

”Pescărușii” participă în Conference League și vor fi unul dintre viitorii adversari ai Universității Craiova. Trupa britanică va primi vizita oltenilor, pe data de 26 noiembrie, de la ora 19:45. În acest moment, ambele echipe au strâns 4 puncte în competiție.

Brighton a debutat cu o victorie în Conference League: 4-0 împotriva lui Kauno Zalgiris. În etapa a doua, elevii lui Fabian Hurzeler au remizat în Cehia, cu Jablonec, 0-0.

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