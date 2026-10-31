Craiova, adversar de coșmar! Brighton continuă să uimească Europa: victorie de senzație pe terenul lui City

Brighton, revelația sezonului în Premier League, a obținut o victorie neașteptată împotriva lui Manchester City, chiar pe Etihad, în etapa 9 a campionatului, 1-0. Singurul gol al partidei a fost marcat de fotbalistul care a interzis visul ”pescărușilor” de a continua traseul în Cupa Ligii Angliei.
La numai 3 zile după ce elevii lui Fabian Hurzeler au cedat dramatic împotriva lui Manchester City, în Cupa Ligii Angliei, la penalty-uri, Brighton și-a luat revanșa. ”Pescărușii” au deschis scorul rapid, în minutul 11 al confruntării de pe Etihad. Atunci, mijlocașul suedez al oaspeților, Yasin Ayari, a reluat în poarta ”cetățenilor” centrarea trimisă de Diego Gomez.
Manchester City a avut două șanse mari de a restabili egalitatea, ambele prin Erling Haaland. Atacantul norvegian a fost blocat, în repetate rânduri de Lewis Dunk. Enzo Maresca a încercat să schimbe cursul jocului, prin introducerea în teren a lui Rayan Cherki. Fotbalistul francez nu a putut aduce egalarea, iar Brighton a plecat cu toate cele trei puncte de pe Etihad.
Victoria este una istorică pentru echipa lui Fabian Hurzeler. ”Pescărușii” nu mai obținuseră niciodată o victorie împotriva lui Manchester City, pe terenul ”cetățenilor”. Pe terenul propriu al multiplei campioane, s-au întâlnit de 18 ori. Manchester City a obținut 12 succese, 5 meciuri s-au terminat la egalitate și Brighton s-a impus, astăzi, în premieră.
Brighton are un parcurs senzațional în Premier League. Echipa lui Fabian Hurzeler se află, în acest moment, pe locul 3 din campionat, cu 19 puncte acumulate. Mai mult, a obținut victorii foarte importante în acest sezon. Brighton s-a impus categoric împotriva lui Arsenal, 3-0, dar și împotriva lui Aston Villa, 4-0. ”Pescărușii” au cel mai bun atac din Premier League: 24 de goluri marcate.
De asemenea, în Cupa Ligii Angliei, a eliminat pe Manchester United, pe Old Trafford, într-un duel în care s-au marcat nu mai puțin de 5 goluri. Deși ”diavolii roșii” au avut un avantaj de două goluri în minutul 9 al duelului, elevii lui Fabian Hurzeler au reușit să întoarcă scorul și s-au impus, 3-2. Parcursul în competiție s-a încheiat runda următoare, când Manchester City a eliminat pe Brighton la penalty-uri.
”Pescărușii” participă în Conference League și vor fi unul dintre viitorii adversari ai Universității Craiova. Trupa britanică va primi vizita oltenilor, pe data de 26 noiembrie, de la ora 19:45. În acest moment, ambele echipe au strâns 4 puncte în competiție.
Brighton a debutat cu o victorie în Conference League: 4-0 împotriva lui Kauno Zalgiris. În etapa a doua, elevii lui Fabian Hurzeler au remizat în Cehia, cu Jablonec, 0-0.