Sport

Craiova are cea mai mică șansă de calificare dintre favoritele Europa League. Supercomputerul a decis după 1-1 cu Ararat

Deși era văzută drept o favorită certă, șansele Universității Craiova s-au diminuat după ce a remizat pe „Ion Oblemenco” cu Ararat-Armenia. Ce verdict a dat supercomputerul
Ciprian Păvăleanu
21.08.2026 | 07:00
Craiova are cea mai mica sansa de calificare dintre favoritele Europa League Supercomputerul a decis dupa 11 cu Ararat
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Ce șanse are Universitatea Craiova la calificarea în Europa League. Foto: Renato Anghelescu / FANATIK
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Universitatea Craiova nu a obținut rezultatul dorit împotriva celor de la Ararat-Armenia, iar calificarea se va decide joia viitoare, la Erevan. Dacă înainte de meciul de pe „Ion Oblemenco” oltenii erau văzuți cu 66% șanse la calificare, acum acestea s-au diminuat.

Ce șanse are Universitatea Craiova la calificarea în Europa League. Procentele oferite de supercomputer

În urma rezultatelor de joi seară, din play-off-ul Europa League, statisticienii de la Football Meets Data au analizat șansele favoritelor la calificare. După remiza dintre Universitatea Craiova și Ararat-Armenia 1-1, oltenii rămân favoriți pe hârtie, însă șansele la calificarea în faza principală au scăzut cu 9%.

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Dacă înaintea meciului formația lui Coelho era văzută cu 66% șanse, acum Universitatea Craiova mai are doar 57% șanse, ultima dintre favorite, având în vedere că meciul ce va decide calificarea va fi jucat în deplasare, la Erevan. Totuși, campioana României are asigurată prezența în Conference League, indiferent de rezultatul returului din Armenia.

Șansele favoritelor la calificarea în Europa League. Foto: Football Meets Data
Șansele favoritelor la calificarea în Europa League. Foto: Football Meets Data

Universitatea Craiova nu este nici pe departe cea mai mare dezamăgire! Ce alte echipe au dat-o în bară

Dacă pentru Universitatea Craiova returul din play-off-ul Europa League nu pare atât de întunecat, alte formații mai au șanse doar teoretice la calificare, deși s-a jucat o singură manșă. Spre exemplu, FC Thun era „outsider” în dubla cu Lech Poznan și avea șanse de doar 34% la calificare, însă după ce a fost demolată cu 0-7 șansele ei sunt de doar 0.01%.

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O altă dezamăgire vine din Turcia, unde Trabzonspor, cu tot cu Mohamed Salah pe teren, a pierdut în fața lui Ferencvaros, în fața propriilor fani. Scorul a fost doar 0-1, însă conform supercomputerului Trabzonspor a scăzut de la 55% șanse de calificare la 23%.

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CSKA Sofia avea 63% șanse de calificare în fața grecilor de la OFI Creta, însă după ce a fost învinsă la scor de neprezentare șansele au scăzut până la 11%. Alte echipe care mai au doar șanse teoretice la calificare sunt Iberia (0.39%, după 0-4 cu Jagiellonia), Kauno Zalgiris (1%, după 0-3 cu Beșiktaș) și Kairat Almaty (1%, după 0-3 cu Anderlecht).

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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