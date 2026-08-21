Craiova are cea mai mică șansă de calificare dintre favoritele Europa League. Supercomputerul a decis după 1-1 cu Ararat

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Universitatea Craiova nu a obținut rezultatul dorit împotriva celor de la Ararat-Armenia, iar calificarea se va decide joia viitoare, la Erevan. Dacă înainte de meciul de pe „Ion Oblemenco” oltenii erau văzuți cu 66% șanse la calificare, acum acestea s-au diminuat.

Ce șanse are Universitatea Craiova la calificarea în Europa League. Procentele oferite de supercomputer

În urma rezultatelor de joi seară, din play-off-ul Europa League, statisticienii de la Football Meets Data au analizat șansele favoritelor la calificare. oltenii rămân favoriți pe hârtie, însă șansele la calificarea în faza principală au scăzut cu 9%.

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Dacă înaintea meciului formația lui Coelho era văzută cu 66% șanse, acum Universitatea Craiova mai are doar 57% șanse, ultima dintre favorite, având în vedere că meciul ce va decide calificarea va fi jucat în deplasare, la Erevan. Totuși, , indiferent de rezultatul returului din Armenia.

Universitatea Craiova nu este nici pe departe cea mai mare dezamăgire! Ce alte echipe au dat-o în bară

Dacă pentru Universitatea Craiova returul din play-off-ul Europa League nu pare atât de întunecat, alte formații mai au șanse doar teoretice la calificare, deși s-a jucat o singură manșă. Spre exemplu, FC Thun era „outsider” în dubla cu Lech Poznan și avea șanse de doar 34% la calificare, însă după ce a fost demolată cu 0-7 șansele ei sunt de doar 0.01%.

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O altă dezamăgire vine din Turcia, unde Trabzonspor, , a pierdut în fața lui Ferencvaros, în fața propriilor fani. Scorul a fost doar 0-1, însă conform supercomputerului Trabzonspor a scăzut de la 55% șanse de calificare la 23%.

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CSKA Sofia avea 63% șanse de calificare în fața grecilor de la OFI Creta, însă după ce a fost învinsă la scor de neprezentare șansele au scăzut până la 11%. Alte echipe care mai au doar șanse teoretice la calificare sunt Iberia (0.39%, după 0-4 cu Jagiellonia), Kauno Zalgiris (1%, după 0-3 cu Beșiktaș) și Kairat Almaty (1%, după 0-3 cu Anderlecht).