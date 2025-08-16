„Craiova are nevoie de psiholog și de un antrenor de faze fixe”. Discurs „la sânge” după nebunia de la Trnava

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Andrei Vochin a vorbit despre lipsurile arătate de Universitatea Craiova în meciul retur de joi seară din deplasare contra lui Spartak Trnava din preliminariile Conference League.

Andrei Vochin a avut două sfaturi pentru Universitatea Craiova după evenimentele de la Trnava

După cum se știe deja foarte bine, , după ce însă s-a aflat la un moment dat în mare dificultate și s-a ajuns chiar în prelungiri, în contextul în care oltenii au condus chiar și cu 4-0 la general în această dublă manșă.

Astfel, jurnalistul a opinat în primul rând că ar fi bine dacă la formația antrenată de Mirel Rădoi ar fi adus în viitorul apropiat un psiholog care să ajute la reglarea acestor chestiuni, întrucât nu este prima dată în acest sezon când Universitatea Craiova trece prin astfel de experiențe.

De asemenea, Vochin a mai apreciat și că oltenilor le-ar putea fi foarte benefic și un antrenor de faze fixe, pe modelul din Premier League, întrucât la Trnava ei au primit nu mai puțin de trei goluri din astfel de momente ale jocului.

„Au nevoie de un psiholog, e clar că e o chestie mentală pe care Rădoi nu o poate rezolva, deocamdată”

„Da, eu sincer să fiu, când am văzut că se face 4-4, am crezut că Universitatea nu scapă în timpul regulamentar. Adică eu am crezut că le mai dă un gol în alea șase-șapte minute, cât mai rămăseseră, la cum arăta meciul și cum arăta Craiova.

Și nu înțelegeam un lucru, după care l-am înțeles în prelungiri. Spartak Trnava este una dintre cele mai bătrâne echipe întâlnite de echipele românești acum în tururile astea preliminare.

Adică chiar m-am apucat să socotesc în pauza dintre reprize, în prelungiri, și era media de vârstă a titularilor 29.4 ani. Și după aia au băgat de pe banca de rezervă, au băgat într-adevăr și georgianul ăla care avea 23 de ani, dar au băgat încă doi jucători de 33.

Și atunci am spus, dacă au scăpat de alea șapte minute, în prelungiri, în cel mai rău caz ajung la penalty-uri. Universitatea a venit totuși de pe bancă cu jucători proaspeți și valoroși, dar dispuși foarte apropiați de poartă și cred că ăsta a fost unul dintre motive.

După care, gândindu-mă iar la meci și cum s-au întâmplat lucrurile, cred că Universitatea are nevoie de doi oameni în momentul ăsta. Are nevoie de un psiholog, din punctul meu de vedere, de un om specializat, pentru că nu se poate să ajungi iarăși de la 3-0 să te întoarcă UTA, de la 3-0 cu CFR să fii aproape de 3-2, de la 4-0 cu ăștia să fii în situația asta.

„M-aș orienta cât mai repede către un antrenor de faze fixe”

E clar că e o chestie mentală pe care, deocamdată, Rădoi nu o poate rezolva, se vede chestia asta. Chiar mă gândeam, cât a fost la echipa națională de tineret, în parcursul ăla al lor cel mai bun, de au ajuns la Olimpiadă, au avut suport psihologic permanent. Și țin minte că la vremea respectivă era recunoscător Rădoi, adică înțelegea utilitatea.

Și a doua chestie, pe cuvântul meu, la investițiile pe care le-a făcut Universitatea Craiova în sezonul ăsta, m-aș orienta cât mai repede către un antrenor de faze fixe. Sunt la modă, au apărut din ce în ce mai mulți, au apărut școli pentru antrenori de faze fixe.

În Premier League nu mai există echipe care să nu aibă așa ceva. Au luat trei goluri din faze fixe în repriza a doua. Exact, cu ce talie are. Sigur că le-au dat și pe jos, le-au dat și pe sus, le-au pus și ăia prin vinclu, și șuturile lor au fost de kinogramă.

Cred i-ar ajuta un specialist în faze fixe într-un moment ca ăsta. E păcat de investiția care s-a făcut acolo, patru milioane și ceva investite numai anul ăsta, ca să nu vii și cu acel mic plus”, a spus Andrei Vochin la FANATIK SUPERLIGA.

Cum a analizat Marius Șumudică ce s-a întâmplat la Spartak Trnava – Universitatea Craiova

Prezent de asemenea în studio-ul emisiunii, fostul antrenor de la Rapid a apreciat în primul rând că echipa din Slovacia poate fi considerată drept una de calitate, chiar dacă nu dispune de prea mulți jucători cu un nivel de calitate individuală peste medie.

„Da, cu bune, cu rele, ce să zic… Din punctul meu de vedere, o echipă Trnava solidă, nu calitate individuală extraordinară, dar în schimb bine pregătită din punct de vedere fizic, o echipă puternică, o echipă care și cu…

Golurile pe care le-au marcat, în momentul în care au egalat, 1-1, și au dat 2-1, eu eram ferm convins că vor mai marca. Se vedea din cursul jocului.

Mirel schimbă sistemul, trece într-un cinci-patru-unu, la un moment dat m-am uitat, linia de fund era formată din cinci fundași centrali, plecând din dreapta de la Mogoș și terminând cu Badelj în partea stângă. A trecut într-un cinci-patru-unu, automat atunci fundașii centrali creau superioritate, au venit, au câștigat mijlocul terenului.

Ei au pierdut un jucător la mijloc și s-a ajuns la 4-1, după care, chiar vorbeam cu Adi mai devreme, cu Adi Ilie, și îmi spunea că el crede că nu a mai putut Trnava și că așa s-a văzut. Eu nu am înțeles strategia lor.

În momentul în care au făcut 4-1 cred că mai erau vreo 6-7 minute, cu tot cu prelungiri și nu am înțeles de ce s-au retras. Probabil că, crezând că în prelungiri, câștigând 30 de minute, două reprize de 15 minute, vor avea puterea să meargă mai departe”,

Cum a trăit finalul acestei duble manșe, când se ajunsese la scorul general de 4-4

În plus, cu aceeași ocazie, tehnicianul a mai punctat și că, în cele două reprize de prelungiri, cei de la Universitatea Craiova au avut foarte mult de câștigat în primul rând prin talia jucătorilor introduși pe teren pe parcursul jocului de către Mirel Rădoi.

Totodată, a scos în evidență în mod special și execuția de senzație semnată de Tudor Băluță, prin care mijlocașul a reușit să marcheze golul care le-a deschis din nou oltenilor drumul spre play-off-ul Conference League:

„Bănuiam că Universitatea, retrăgându-se, nu puteau să dea gol decât pe un contraatac sau la o fază fixă, ceea ce s-a și întâmplat, a marcat Băluță la fază fixă și a mai avut o ocazie cu vreo două minute înainte, tot la fel, pe o centrare, dă cu capul peste poartă, fără marcaj pe șase metri.

Deci ei la talie, având cinci fundași centrali, clar că la talie, plus atacantul pe care l-au băgat, îmi scapă, Nsimba, care are talie deosebită. Plus Băluță care era de exemplu, ei aveau șase-șapte jucători de peste 1.85.

(n.r. Ce a simțit la 4-4 la general) Vorbeam cu un prieten al meu și eram ferm convins, mă gândeam să vor ajunge la penalty-uri, așa gândeam eu, și auzind că este foarte bun portarul celor de la Craiova la penalty-uri, credeam că vor merge mai departe, se vor califica. Între timp a venit execuția lui Băluță, contraatacul ăla când ei au riscat tot, a scăpat 1 contra 1, s-a decis.

(n.r. Despre golul lui Băluță din prelungiri) Cu tibia. Dacă o lovește corect nu știu dacă o prinde așa de bine să facă foarfeca aia, și într-un duel. Și o lovește cu tibia și se duce peste portar. Incredibil. Bravo”.