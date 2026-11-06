„Călăul” Universității Craiova, răpus în Europa League de echipa din Liga 2 după un scenariu nebun

Torreense este surpriza plăcută a acestei ediții de UEFA Europa League. Divizionara secundă din Portugalia s-a calificat în faza ligii după ce în sezonul precedent a pus mâna pe Cupa Portugaliei, învingând-o pe Sporting Lisabona în finală. După ce i-au învins pe norvegienii de la Lillestrom în prima etapă, portughezii au mai făcut o victimă: Ararat-Armenia, vechea cunoștință a Craiovei.
Ararat-Armenia i-a luat locul Craiovei în Europa League, deși toată lumea îi dădea pe olteni favoriți la calificare. După o remiză pe „Ion Oblemenco”, Ararat s-a impus cu 1-0 pe teren propriu, izbutind să înscrie în minutul 90 +8. Acum, soarta a făcut ca armenii să piardă în prelungiri.
După trei etape, Ararat-Armenia avea 0 puncte în clasament și se afla pe ultima poziție, însă avea șansa de a juca împotriva lui Torreense, echipă ce se află pe locul 12 în Liga a 2-a din Portugalia. Lusitanii au deschis scorul în minutul 13, însă după alte 12 minute marcatorul golului a văzut cartonașul roșu direct. Aflați în superioritate, cei de la Ararat-Armenia au întors scorul de pe tabelă până în minutul 58, iar punctele păreau deja câștigate.
Totuși, în minutul 76 Joao Bravim a văzut, la rândul său, cartonașul roșu, refăcându-se astfel egalitatea numerică. În prelungirile partidei, portughezii au dat lovitura cu două goluri. Javi Vasquez în minutul 90 +3 și Drammeh în minutul 90 +5 au adus victoria divizionarei secunde, care se află în acest moment pe locul 19, cu 6 puncte.
Campioana Armeniei nu i-a dat voie Universității Craiova să facă pasul următor, după ce în sezonul trecut s-a calificat în premieră în Conference League. Ararat s-a impus în dublă manșă, însă rezultatele de până acum dovedesc clar că a avut loc o mare nedreptate. Oltenii au dominat ambele partide, însă nu au reușit să se impună la finalul celor două manșe.
La finalul primelor patru meciuri din Europa League, armenii sunt singura echipă ce nu a reușit să adune niciun punct, iar golaverajul acesteia este de -10, cu 4 goluri marcate și 14 primite. Până în prezent, Ararat a pierdut cu 1-4 contra lui Sparta Praga, cu 1-3 contra Jagiellonia, cu 0-4 contra lui AZ Alkmaar și cu 2-3 împotriva lui Torreense. În continuare, Ararat va mai întâlni Salzburg, NEC Nijmegen, Celje și AC Milan.