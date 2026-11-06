„Călăul” Universității Craiova, răpus în Europa League de echipa din Liga 2 după un scenariu nebun

ADVERTISEMENT

Torreense este surpriza plăcută a acestei ediții de UEFA Europa League. Divizionara secundă din Portugalia s-a calificat în faza ligii după ce în sezonul precedent a pus mâna pe Cupa Portugaliei, învingând-o pe Sporting Lisabona în finală. După ce i-au învins pe norvegienii de la Lillestrom în prima etapă, portughezii au mai făcut o victimă: Ararat-Armenia, vechea cunoștință a Craiovei.

Ararat-Armenia s-a făcut de râs în Europa League! Întoarsă în prelungiri de Torreense

Ararat-Armenia i-a luat locul Craiovei în Europa League, deși toată lumea îi dădea pe olteni favoriți la calificare. După o remiză pe „Ion Oblemenco”, Ararat s-a impus cu 1-0 pe teren propriu, izbutind să înscrie în minutul 90 +8. Acum, soarta a făcut ca armenii să piardă în prelungiri.

ADVERTISEMENT

După trei etape, Ararat-Armenia avea 0 puncte în clasament și se afla pe ultima poziție, însă avea șansa de a juca împotriva lui Torreense, echipă ce se află pe locul 12 în Liga a 2-a din Portugalia. Lusitanii au deschis scorul în minutul 13, însă după alte 12 minute marcatorul golului a văzut cartonașul roșu direct. Aflați în superioritate, cei de la Ararat-Armenia au întors scorul de pe tabelă până în minutul 58, iar punctele păreau deja câștigate.

Totuși, în minutul 76 Joao Bravim a văzut, la rândul său, cartonașul roșu, refăcându-se astfel egalitatea numerică. În prelungirile partidei, portughezii au dat lovitura cu două goluri. Javi Vasquez în minutul 90 +3 și Drammeh în minutul 90 +5 au adus victoria divizionarei secunde, care se află în acest moment pe locul 19, cu 6 puncte.

ADVERTISEMENT

„Călăul” Craiovei, rezultate dezastruoase în Europa League

după ce în sezonul trecut s-a calificat în premieră în Conference League. Ararat s-a impus în dublă manșă, însă rezultatele de până acum dovedesc clar că a avut loc o mare nedreptate

ADVERTISEMENT

La finalul primelor patru meciuri din Europa League, armenii sunt singura echipă ce nu a reușit să adune niciun punct, iar golaverajul acesteia este de -10, cu 4 goluri marcate și 14 primite. Până în prezent, Ararat a pierdut cu 1-4 contra lui Sparta Praga, cu 1-3 contra Jagiellonia, cu 0-4 contra lui AZ Alkmaar și cu 2-3 împotriva lui Torreense. În continuare, Ararat va mai întâlni Salzburg, NEC Nijmegen, Celje și AC Milan.