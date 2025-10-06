„Craiova avea nevoie de un asemenea jucător”. Cine l-a impresionat pe Adrian Mutu. Mirel Rădoi l-a scos în a doua repriză cu FCSB

„Briliantul” a analizat meciul pe care și se declară impresionat de evoluția lui Steven Nsimba, atacantul francez ajuns în SuperLiga în vară, din liga a 3-a din Hexagon.

Adrian Mutu, impresionat de Nsimba, jucătorul Universității Craiova

Adrian Mutu a remarcat cum a reușit Nsimba să se impună , însă problema oltenilor a fost că acesta din urmă nu a avut parte de sprijin. Jucătorii Craiovei care trebuiau să-l sprijine cu pase pe atacantul francez nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor, astfel rezultatul final a fost influențat decisiv de acest fapt, coroborat cu neinspirația de la finalizare. De altfel, startul partidei a fost unul bun pentru olteni, care au ratat mai multe șanse mari de a înscrie.

„Nsimba mi-a plăcut mult, mai ales în prima repriză, a avut niște incursiuni extraordinare. Craiova avea nevoie de un atacant de nivelul acesta, păcat de ocaziile mari avute de Telles și Cicâldău, puteau să facă mult mai mult acolo. Asta s-a văzut la final pe tabela de marcaj. Au început bine, Nsimba i-a alergat puțin pe fundașii FCSB-ului. A jucat bine, el a produs fazele, nu a finalizat. Neavând jucători importanți pe benzi, așa cum putea să fie Baiaram, să creeze, iar el să fie finalizator, l-a afectat”, a spus Adrian Mutu la FANATIK SUPERLIGA.

Mirel Rădoi l-a scos pe Nsimba în minutul 67 al meciului FCSB – Universitatea Craiova 1-0

Ce spune Adrian Mutu de situația lui Ștefan Baiaram, după ce Mirel Rădoi l-a lăsat rezervă în FCSB – Universitatea Craiova

Adrian Mutu a fost nedumerit de alegerile tactice făcute de Mirel Rădoi, atât înainte de startul partidei, cât și pe parcursul acesteia. Netitularizarea lui Ștefan Baiaram, cel care a fost în mare formă pentru Craiova în acest start de sezon, plus scoaterea lui Nsimba, sunt cele două mari întrebări pe care „Briliantul” și le pune. De altfel, tehnicianul are și un sfat pentru cei de la Craiova: să rezolve situația lui Baiaram, care nu mai pare a fi jucătorul decisiv din startul campionatului.

„Trebuie gestionat cazul Baiaram foarte bine, că riscă să piardă ambele părți, și jucătorul, și echipa. Asta încerc să spun. Doar Mirel Rădoi poate să explice alegerile făcute. Putem să ne dăm cu părerea, atât. Puteai să joci un 4-3-2, să rămână și Nsimba în teren. Îl băgai și pe Baiaram. Mergeai mai departe, riscând puțin, jucând mai ofensiv. Noi degeaba ne dăm cu părerea, Rădoi poate să ne explice ce a avut în cap. E ușor de aici, mai greu e acolo.

Pragmatismul se vede, chiar dacă au avut posesie cei de la Craiova. Dacă te uiți la șuturi, la ocazii, tot FCSB a fost mai bună. Au scos maxim cei de la Craiova din ce au jucat. Tănase e un factor important pentru cei de la FCSB, e un lider, le dă încredere coechipierilor, dacă e și în formă el face diferența”, a concluzionat Adrian Mutu.

