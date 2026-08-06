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Craiova, condamnată la calificare! Șumudică, anunț ferm: „Dacă-i scoate KuPS, e dezastru!”

Universitatea Craiova are o dublă extrem de importantă, în Europa League, cu o echipă mult mai slab cotată. Analiștii FANATIK consideră că pentru olteni ar fi un dezastru să fie eliminați de KuPS.
Adrian Baciu
06.08.2026 | 07:30
Craiova condamnata la calificare Sumudica anunt ferm Dacai scoate KuPS e dezastru
EXCLUSIV FANATIK
Șumudică e sigur înainte de meciul Craiovei din Europa League: „Dacă nu se califică cu KuPS este dezastru”. Sursa foto: colaj Fanatik
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Universitatea Craiova a ratat dramatic accederea în turul 3 preliminar al Champions League, după o dublă cu Levski Sofia decisă la un gol (0-1 și 2-2). Oltenii trebuie să se mulțumească acum cu obiectivul de a intra în grupele Europa League. Pentru a intra în play-off-ul UEL, elevii lui Filipe Coelho (45 de ani) trebuie să treacă de KuPS. Analiștii FANATIK au analizat în detaliu „dubla” Științei contra campioanei Finlandei.

Analiștii FANATIK, despre dubla Craiovei cu KuPS: „Nu au voie să nu se califice, ar fi un dezastru să fie eliminați”

După ce anul trecut au spart gheața și au intrat în grupele UEFA Conference League, oltenii caută să facă un pas înainte în acest sezon. Obiectivul, după ratarea parcursului din Liga Campionilor, este acum accederea în grupele Europa League. Două obstacole mai au elevii lui Coelho până acolo: turul 3 preliminar contra lui KuPS și apoi play-off-ul cu Ararat-Armenia sau Celje.

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La FANATIK SUPERLIGA, invitații lui Horia Ivanovici au analizat dubla Craiovei contra scandinavilor de la KuPS. Marius Șumudică (55 de ani) notează că, deși meciul din deplasare se joacă pe sintetic, oltenii nu au nicio scuză dacă nu se califică. Tehnicianul remarcă faptul că cel mai scump jucător de la KuPS este un mijlocaș transferat de la Petrolul. E vorba de Tommi Jyry (26 de ani), cotat la 700.000 de euro.

Eu cred că vor juca pe sintetic. Din câte știu eu, acolo joacă pe sintetic, dar dacă KuPS au cel mai valoros jucător Jyry, care a fost la Petrolul, vă dați seama nivelul. Nu au voie să nu se califice. Dacă nu se califică, este dezastru. Din punctul meu de vedere, dacă nu îi scoate pe KuPS…. Craiova, din punctul meu de vedere, are cel mai bun lot. U Craiova are cel mai bun lot numeric, valoric, n-au niciun fel de problemă să facă două echipe. Mă refer pentru competiția internă și pentru echipe gen KuPS”, a spus „Șumi”.

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De ce nu a reușit Craiova să o elimine pe Levski?

În ciuda faptului că are un lot atât de echilibrat valoric, Universitatea Craiova nu a reușit să treacă de Levski Sofia în Champions League. Marius Șumudică a punctat care au fost erorile oltenilor. În primul rând, analistul FANATIK ține să remarce faptul că și bulgarii alcătuiesc în momentul de față o echipă destul de puternică.

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Cu toate acestea, dacă oltenii nu făceau unele erori tactice, în special în meciul tur, acum putea fi prezenți în continuare în cea mai puternică întrecere inter-cluburi de pe continent. „Și Sofia este o echipă bună. Dar Craiova s-a prezentat cu probleme mari din punct de vedere al exprimării. Universitatea a avut probleme mari în prima repriză, la Craiova. Nu există așa ceva, nu există. Să iei două goluri așa de repede și să iei goluri pe… Să-ți plece jucătorii sau să nu ai jucători pe respingere.

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Aceleași greșeli pe care le-au făcut și în tur și nu înțeleg cum. Din zona centrală tu să nu pui om pe respingere. Atât pe tranziție pozitivă, cât și pe tranziție negativă. Contraatacurile cele mai periculoase pe care le-au avut la Sofia au plecat din loviturile de colț ale Craiovei, care n-aveau om pe respingere. De acolo au plecat jucătorii adverși și au dus mingi pe contraatac. Adică sunt lucruri care, la ambele faze, atât pe tranziția pozitivă, cât și pe cea negativă, au fost prost pregătite”, a explicat Șumudică.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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