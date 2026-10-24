Craiova construiește o „bijuterie” de 75 de milioane de euro lângă stadionul Universității! Complexul va fi unic în România

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Primăria Craiova a anunțat că va construi cel mai mare complex sportiv din România, evaluat la 75 de milioane de euro. Proiectul va cuprinde singurul velodrom acoperit din țara noastră, dar și o sală de atletism indoor. Complexul sportiv va putea găzdui atât competiții sportive, cât și alte evenimente importante.

Craiova pregătește un complex de 75 de milioane de euro, unic în România, care va avea velodrom

, complexul va avea o capacitate de 8.000 de locuri și va fi adaptat la standarde internaționale. Proiectul ar trebui să fie finalizat până în 2029, potrivit Federației Române de Ciclism. Cel mai probabil la pistă se va lucra începând cu primăvara anului 2027.

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„Velodromul din Craiova prinde tot mai mult contur. Lucrările avansează vizibil, iar în paralel sunt în pregătire planșele tehnice necesare procesului de preomologare de către Uniunea Ciclistă Internațională. Arena va cuprinde 5.700 de locuri pentru spectatori, inclusiv locuri VIP și pentru persoane cu dizabilități, precum și 70 locuri destinate reprezentanților mass-media.

Începerea lucrărilor la pistă este estimată pentru primăvara anului 2027, iar termenul de finalizare a întregului proiect este aproximat pentru 2029, anul în care putem readuce acasă Campionatul Național de Pistă. Federația Română de Ciclism este implicată activ în procesul de omologare, sprijinind demersurile tehnice necesare pentru realizarea unei piste conforme cu cerințele internaționale”, au transmis oficialii federației.

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Craiova va fi singurul oraș din România care se va lăuda cu un asemenea proiect pentru sportul internațional

După ce lucrarea va fi gata, și va putea găzdui competiții internaționale pe care niciun alt oraș din România nu le poate găzdui. Cel puțin așa arată situația pe hârtie, conform primarului Olguța Vasilescu.

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„Amplasat în proximitatea stadionului de fotbal, a celui de atletism și a Sălii Polivalente, noul complex va completa infrastructura existentă, creând astfel cea mai mare infrastructură sportivă din România și singura care poate găzdui competiții de nivel internațional”, a transmis politicianul pe Facebook.