Craiova dă lovitura. Dublu transfer: Mihai Rotaru aduce în Bănie fundașul de națională dorit de Gigi Becali la FCSB, dar și un fotbalist din străinătate. Exclusiv

FANATIK dezvăluie în exclusivitate că Universitatea Craiova va oficializa în curând două noi transferuri. Despre ce jucători este vorba.
Bogdan Mariș
02.09.2025 | 09:51
breaking news
Universitatea Craiova va transfera un internațional român. FOTO: colaj Fanatik

Universitatea Craiova s-a calificat în premieră într-o grupă europeană, după ce a trecut de formația turcă Istanbul Bașakșehir în play-off-ul Conference League. Oltenii au un start excelent și în campionat, unde sunt lideri după opt runde, iar Mihai Rotaru dorește să întărească în continuare lotul condus de Mirel Rădoi.

Universitatea Craiova dă lovitura în mercato! Gruparea din Bănie transferă doi fotbaliști

Din informațiile aflate în exclusivitate de FANATIK, Universitatea Craiova va oficializa în curând două mutări. La echipă vor sosi internaționalul român Adrian Rus, jucător dorit și de Gigi Becali la FCSB, și „aripa” nigeriană Monday Etim, fotbalist care a evoluat în ultima perioadă pentru Hillerod, formație din divizia secundă a Danemarcei. Cei doi vor face parte și din lista pe care gruparea din Bănie o va trimite la UEFA pentru partidele din Conference League.

Adrian Rus a rămas liber de contract în această vară după despărțirea de Pisa, echipă alături de care a obținut promovarea în Serie A. Acesta va avea o concurență importantă în centrul defensivei la Craiova: se va lupta pentru un loc de titular cu Oleksandr Romanchuk, Nikola Stevanovic, Juraj Badelj și Darius Fălcușan.

Fundașul român revine în țară după șase ani, ultima sa experiență în fotbalul intern fiind la Sepsi, în sezonul 2018-2019. Acesta a mai evoluat în carieră pentru Olimpia Satu Mare, Fehergyarmat, Balmazujvaros, Akademia Puskas, Fehervar și Pafos. Rus a strâns 22 de selecții la prima reprezentativă a României, ultimul meci în care acesta a jucat fiind cel cu Slovacia de la EURO 2024.

  • 1.2 milioane de euro este cota actuală a lui Adrian Rus, conform transfermarkt
  • 25 de partide a strâns fundașul în sezonul trecut de Serie B
Cine este Monday Etim, noul transfer al Universității Craiova

Născut în Nigeria, Monday Etim s-a format ca fotbalist la academii din Camerun și Statele Unite. A debutat la nivel de seniori pentru formația americană Orange County SC, unde a fost împrumutat de la Los Angeles FC, iar mai apoi a evoluat și pentru Rio Grande Valley FC înainte de a semna în 2019 cu divizionara secundă daneză Roskilde, unde a impresionat în timpul unui trial.

Monday Etim
Monday Etim va semna cu Universitatea Craiova. FOTO: africafoot.com

De atunci, africanul a jucat doar în ligile inferioare din Danemarca, transferându-se în 2023 la Helsingor, iar în vara anului trecut la Hillerod. În primele 8 meciuri din noul sezon, Etim a marcat două goluri și a oferit o pasă decisivă. Postul de bază al acestuia este în banda dreaptă a atacului, însă nigerianul de 1.76m a evoluat în carieră atât în banda stângă, cât și pe postul de „vârf”.

  • 350.000 de euro este cota actuală a lui Monday Etim, conform transfermarkt
  • 26 de ani are fotbalistul nigerian
